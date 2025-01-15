Il y a deux ans, l’IA n’était même pas considérée comme une compétence requise pour les postes dans le domaine de la cybersécurité, mais aujourd’hui, elle figure parmi les cinq meilleures compétences, explique Jon France, RSSI chez ISC2.

« Et nous soupçonnons que l’année prochaine, probablement, ce sera le domaine de compétences le plus demandé en matière de sécurité », a déclaré M. France lors d’une conversation au Congrès sur la sécurité d’ISC2 à Las Vegas.

(Si vous vous posez la question, les autres compétences du top cinq sont le cloud, l’architecture de sécurité Zero Trust , la criminalistique, la réponse aux incidents et la sécurité des applications – tous des domaines qui sont en tête de liste des compétences requises depuis longtemps.)

Le rôle de l’IA dans la cybersécurité évolue en raison de l’augmentation exponentielle des données et de la nécessité de recueillir des informations pertinentes sur les données générées.

« Il est évident que l’IA est l’un des outils qui permet d’analyser de grands ensembles de données très rapidement », a déclaré M. France. Néanmoins, des yeux humains sont nécessaires pour valider les résultats générés par les modèles d’IA. C’est là que les compétences en matière de sécurité en matière d’IA seront les plus nécessaires pour faire évoluer la façon dont les analystes et les intervenants analysent les données.

M. France estime également que l’IA modifiera le champ d’application des postes de sécurité de niveau débutant. « Je pense que si vous entrez dans la profession, et que vous devez apprendre une chose, vous aurez les meilleures opportunités si vous avez l’expérience du codage en IA générative. »

À l’heure actuelle, cependant, il y a un décalage entre les compétences techniques que les responsables du recrutement estiment nécessaires et ce que recherchent les non-recruteurs. Les deux types de responsables classent les compétences en sécurité du cloud computing en tête de liste, mais lorsqu’ils sont interrogés sur les compétences en IA/ML, seuls 24 % des responsables du recrutement déclarent qu’il s’agit d’une compétence qu’ils recherchent actuellement, ce qui la classe au dernier rang sur la liste des compétences requises. Lorsque les responsables non recruteurs sont interrogés sur les compétences les plus demandées pour progresser dans leur carrière, ils sont 37 % à citer l’IA/le ML, un chiffre plus élevé que toutes les autres compétences répertoriées, à l’exception de la sécurité cloud.