L’une des principales raisons de cette complexité est que l’IA contribue à augmenter la demande de professionnels de la cybersécurité de deux grandes manières. Tout d’abord, les acteurs malveillants utilisent l’IA pour contourner les défenses de sécurité et augmenter le risque global de violation de données. Les pirates peuvent de plus en plus utiliser des outils basés sur l’IA pour améliorer la reconnaissance et le profilage des cibles. Cela permet des tactiques d’ingénierie sociale plus sophistiquées, notamment l’usurpation d’identité deepfake et les campagnes de désinformation à grande échelle, tout en facilitant le contournement des systèmes de détection grâce à des techniques d’IA adverses. Par ailleurs, l’IA aide les pirates à automatiser les processus d’analyse de vulnérabilités, d’exploitation et d’exfiltration de données, ce qui rend les cyberattaques complexes plus accessibles aux personnes moins qualifiées et augmente potentiellement l’ampleur et l’impact des violations de sécurité.

Deuxièmement, le déploiement de l’IA élargit la surface d’attaque et le nombre de vecteurs à exploiter par les pirates au sein des entreprises. Selon le rapport 2024 d’IBM sur le coût d’une violation de données, « la course continue pour adopter l’IA générative dans presque toutes les fonctions organisationnelles devrait entraîner des risques sans précédent et mettre davantage de pression sur [les] équipes de cybersécurité ». Ce rapport indique que l’adoption rapide de l’IA générative devrait augmenter la charge de travail et la pression sur les équipes de cybersécurité, ce qui pourrait exacerber les pénuries de personnel.

Troisièmement, « l’IA nécessite d’énormes quantités de données, à la fois pour entraîner les modèles et pour éclairer la production d’un modèle au moment de l’inférence (dans le cadre d’une technique appelée “génération augmentée de récupération” [RAG]) », selon Sam Hector, responsable principal de la stratégie chez IBM Security. « La prolifération des données dans de multiples environnements pour alimenter l’IA augmente la complexité de leur sécurisation et nécessite des compétences spécialisées supplémentaires, ce qui augmente la demande d’emplois ».

L’utilisation de l’IA par des acteurs malveillants, des professionnels de la cybersécurité et des professionnels de tous horizons crée de nouveaux domaines de spécialisation en cybersécurité.

L’IA crée donc des emplois dans le domaine de la cybersécurité, non ? Eh bien, pas aussi vite.