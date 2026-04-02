Quel que soit le secteur d’activité, les agents d’IA se multiplient et jouent un rôle de plus en plus crucial dans les opérations quotidiennes. Cependant, l’accélération de leur adoption pose un nouveau défi : la fragmentation. Les dirigeants d’entreprise doivent composer avec des agents isolés, incapables de communiquer, de se coordonner ou de se conformer à une gouvernance commune, ce qui ralentit la création de valeur et génère des résultats incohérents. Dans les faits, les entreprises fonctionnent rarement sur une plateforme unique, et les agents doivent pouvoir s’adapter à ces environnements qui n’ont pas été conçus pour être uniformes.
Les entreprises modernes opèrent au sein d’un ensemble hétéroclite de systèmes SaaS, d’applications existantes, de plateformes CRM, de fournisseurs de cloud et d’outils sur mesure. Cet écosystème comprend souvent des technologies telles que SAP, Salesforce et ServiceNow ainsi qu’un large éventail d’applications cloud et de systèmes personnalisés. Et l’adoption croissante de l’IA dans toutes les fonctions ne fait que renforcer cette complexité.
Il n’existe pas de plateforme d’agents tout-en-un pour subvenir aux besoins des entreprises. Cependant, celles qui s’imposeront à l’ère agentique seront celles capables de gouverner, d’orchestrer et de dimensionner l’ensemble de leur parc d’agents à travers différents clouds, fournisseurs et systèmes.
À mesure que les entreprises déploient l’IA à grande échelle, beaucoup tentent instinctivement de standardiser les outils entre leurs équipes. Or, la standardisation freine l’innovation et reflète rarement le mode de fonctionnement des entreprises hybrides et internationales. Le paysage de l’IA évolue trop rapidement pour qu’une seule plateforme puisse répondre à toutes les exigences ou à tous les cas d’utilisation. De plus, exiger que chaque service de votre entreprise adopte les mêmes outils est souvent irréaliste et chronophage.
L’interopérabilité renverse ce modèle. Au lieu de contraindre les équipes à s’aligner, elle permet aux agents d’intervenir sur l’ensemble des systèmes existants. Les équipes peuvent utiliser les outils les mieux adaptés à leurs workloads tout en continuant à connecter leurs agents. Cette approche offre aux entreprises flexibilité, gouvernance et une création de valeur plus rapide, sans perturbations liées aux migrations.
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À mesure que le nombre d’agents augmente au sein des entreprises, les décideurs des branches d’activité et des services informatiques ont besoin d’un moyen fiable de les gérer. Ces agents ne doivent pas être considérés comme des assistants isolés, mais comme une main-d’œuvre composée d’employés virtuels dotés de rôles, d’autorisations et de responsabilités. Le catalogue d’agents devient le référentiel central qui définit leur fonctionnement, leurs responsables et leurs modes d’interaction.
Un catalogue définit les agents approuvés, leurs autorisations, leurs intégrations et leurs limites. Il constitue la colonne vertébrale permettant d’orchestrer des agents réutilisables d’un service à l’autre, favorisant ainsi une automatisation évolutive et gouvernée. Votre catalogue d’agents vous permettra de concilier rapidité et confiance au sein d’un environnement très exigeant.
L’interopérabilité est à la fois un choix informatique et un accélérateur de croissance. Lorsque les entreprises adoptent des agents d’IA dans leurs différents services, leur intérêt ne se révèle pleinement que lorsqu’ils peuvent collaborer entre les systèmes, les workflows et les sources de données. Les dirigeants ne recherchent pas « davantage d’outils », mais des résultats unifiés :
Les dirigeants peuvent commencer à mettre en place l’interopérabilité à l’échelle de l’entreprise en procédant à une série de mesures ciblées et concrètes :
L’interopérabilité ouverte et gouvernée devient le socle de l’IA d’entreprise, et c’est précisément dans ce contexte qu’IBM watsonx Orchestrate trace clairement la voie à suivre. Lorsque les entreprises déploient des agents dans leurs différentes fonctions et sur diverses plateformes, watsonx Orchestrate leur permet de les connecter, de les gouverner et de les orchestrer de façon à obtenir une main-d’œuvre d’agents coordonnée. Il rassemble SAP, Salesforce, ServiceNow, les systèmes personnalisés et tous les environnements sur lesquels ils s’appuient déjà.
La fonctionnalité de passerelle d’IA offre un point unique de connexion et de contrôle des politiques pour accéder aux services d’IA via des API, garantissant ainsi que chaque interaction avec un agent est sécurisée, surveillée et gérée de manière cohérente.
IBM watsonx Orchestrate apporte aux entreprises ce que les outils fragmentés ne peuvent pas offrir : une couche d’interopérabilité unifiée.
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