Travail d’équipe au bureau, deux personnes discutant autour d’un ordinateur portable

Pourquoi l’interopérabilité est le socle d’une IA d’entreprise productive

By Samina Hossain

Quel que soit le secteur d’activité, les agents d’IA se multiplient et jouent un rôle de plus en plus crucial dans les opérations quotidiennes. Cependant, l’accélération de leur adoption pose un nouveau défi : la fragmentation. Les dirigeants d’entreprise doivent composer avec des agents isolés, incapables de communiquer, de se coordonner ou de se conformer à une gouvernance commune, ce qui ralentit la création de valeur et génère des résultats incohérents. Dans les faits, les entreprises fonctionnent rarement sur une plateforme unique, et les agents doivent pouvoir s’adapter à ces environnements qui n’ont pas été conçus pour être uniformes.

Les entreprises modernes opèrent au sein d’un ensemble hétéroclite de systèmes SaaS, d’applications existantes, de plateformes CRM, de fournisseurs de cloud et d’outils sur mesure. Cet écosystème comprend souvent des technologies telles que SAP, Salesforce et ServiceNow ainsi qu’un large éventail d’applications cloud et de systèmes personnalisés. Et l’adoption croissante de l’IA dans toutes les fonctions ne fait que renforcer cette complexité.

Il n’existe pas de plateforme d’agents tout-en-un pour subvenir aux besoins des entreprises. Cependant, celles qui s’imposeront à l’ère agentique seront celles capables de gouverner, d’orchestrer et de dimensionner l’ensemble de leur parc d’agents à travers différents clouds, fournisseurs et systèmes.

L’interopérabilité l’emporte sur la standardisation

À mesure que les entreprises déploient l’IA à grande échelle, beaucoup tentent instinctivement de standardiser les outils entre leurs équipes. Or, la standardisation freine l’innovation et reflète rarement le mode de fonctionnement des entreprises hybrides et internationales. Le paysage de l’IA évolue trop rapidement pour qu’une seule plateforme puisse répondre à toutes les exigences ou à tous les cas d’utilisation. De plus, exiger que chaque service de votre entreprise adopte les mêmes outils est souvent irréaliste et chronophage.

L’interopérabilité renverse ce modèle. Au lieu de contraindre les équipes à s’aligner, elle permet aux agents d’intervenir sur l’ensemble des systèmes existants. Les équipes peuvent utiliser les outils les mieux adaptés à leurs workloads tout en continuant à connecter leurs agents. Cette approche offre aux entreprises flexibilité, gouvernance et une création de valeur plus rapide, sans perturbations liées aux migrations.

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Prendre le contrôle grâce à un catalogue d’agents

À mesure que le nombre d’agents augmente au sein des entreprises, les décideurs des branches d’activité et des services informatiques ont besoin d’un moyen fiable de les gérer. Ces agents ne doivent pas être considérés comme des assistants isolés, mais comme une main-d’œuvre composée d’employés virtuels dotés de rôles, d’autorisations et de responsabilités. Le catalogue d’agents devient le référentiel central qui définit leur fonctionnement, leurs responsables et leurs modes d’interaction. 

Un catalogue définit les agents approuvés, leurs autorisations, leurs intégrations et leurs limites. Il constitue la colonne vertébrale permettant d’orchestrer des agents réutilisables d’un service à l’autre, favorisant ainsi une automatisation évolutive et gouvernée. Votre catalogue d’agents vous permettra de concilier rapidité et confiance au sein d’un environnement très exigeant.

Concilier rapidité et confiance

L’interopérabilité est à la fois un choix informatique et un accélérateur de croissance. Lorsque les entreprises adoptent des agents d’IA dans leurs différents services, leur intérêt ne se révèle pleinement que lorsqu’ils peuvent collaborer entre les systèmes, les workflows et les sources de données. Les dirigeants ne recherchent pas « davantage d’outils », mais des résultats unifiés : 

  • Agents réutilisables et gouvernés, gage de rentabilité
    Lorsque les agents peuvent fonctionner sur différents systèmes, les équipes n’ont plus à revoir entièrement leurs automatisations, ce qui transforme les investissements en productivité et en impact à l’échelle de l’entreprise.
  • Des expériences cohérentes pour les clients et les collaborateurs
    L’interopérabilité garantit que chaque workflow semble homogène et fiable, qu’un client vérifie une commande, sollicite un service ou résolve un problème.
  • Réduction des risques opérationnels et de conformité
    Les entreprises ont besoin d’une IA conforme aux exigences de sécurité, de contrôle d’accès et d’audit. L’interopérabilité permet une gouvernance partagée entre les environnements, réduisant ainsi le risque d’apparition d’« agents fantômes » ou de dérive dans l’automatisation.
  • Des workflows complets rationalisés
    Tout comme pour vos collaborateurs, les gains les plus importants peuvent être obtenus lorsque plusieurs agents coordonnent et exécutent leurs rôles à l’unisson. C’est l’interopérabilité qui rend possibles ces parcours coordonnés en plusieurs étapes.
  • Des écosystèmes d’IA adaptables
    Les technologies, les modèles et les fournisseurs évoluent. Une architecture interopérable offre aux entreprises la flexibilité nécessaire pour ajouter, remplacer ou mettre à niveau des capacités d’IA sans devoir repartir de zéro.
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Étapes vers l’interopérabilité

Les dirigeants peuvent commencer à mettre en place l’interopérabilité à l’échelle de l’entreprise en procédant à une série de mesures ciblées et concrètes :

  1. Faites un état des lieux des « agents fantômes » existants
    Identifiez les équipes qui ont déjà créé des agents, des automatisations ou des intégrations personnalisées. La plupart des entreprises découvrent des dizaines d’initiatives non répertoriées ou redondantes au sein des RH, des finances, des opérations de service, de l’informatique et du développement.

  2. Mettez en place des équipes de gouvernance, des contrôles d’accès et des mécanismes de responsabilité
    Les opérations liées aux agents (AgentOps) permettent aux équipes de gérer, de surveiller et d’améliorer le développement des agents. Vous pouvez ainsi déterminer qui est habilité à créer des agents, à quelles données ces personnes ont accès et comment ces agents sont surveillés. Les agents peuvent être considérés comme des collaborateurs numériques dotés de rôles, d’autorisations et d’objectifs de performance.

  3. Adoptez une couche d’interopérabilité fonctionnant sur l’ensemble de vos systèmes
    Sélectionnez des plateformes et des couches d’orchestration couvrant tous les environnements et toutes les applications. L’objectif est d’assurer la connexion, et non de standardiser l’ensemble de l’entreprise autour d’un seul fournisseur. Une passerelle d’agents d’IA offre un point unique de connexion et de contrôle pour accéder aux services d’IA via des API.

  4. Créez ou adoptez un catalogue d’agents
    Ce processus devient la colonne vertébrale opérationnelle permettant de recenser les agents approuvés, de gérer les rôles et les autorisations, d’appliquer la gouvernance et de favoriser la réutilisation entre les équipes. Il remplace la fragmentation par un système d’enregistrement unique.

  5. Passez d’une mentalité axée sur le déploiement d’agents à celle de l’orchestration de la main-d’œuvre
    La mise en place d’une véritable IA d’entreprise passe par la collaboration des agents à travers les différentes étapes, équipes et fonctions métier. Les dirigeants doivent considérer les agents comme une main-d’œuvre coordonnée, et non comme un ensemble d’assistants isolés.

Comment IBM watsonx Orchestrate rassemble tous ces éléments

L’interopérabilité ouverte et gouvernée devient le socle de l’IA d’entreprise, et c’est précisément dans ce contexte qu’IBM watsonx Orchestrate trace clairement la voie à suivre. Lorsque les entreprises déploient des agents dans leurs différentes fonctions et sur diverses plateformes, watsonx Orchestrate leur permet de les connecter, de les gouverner et de les orchestrer de façon à obtenir une main-d’œuvre d’agents coordonnée. Il rassemble SAP, Salesforce, ServiceNow, les systèmes personnalisés et tous les environnements sur lesquels ils s’appuient déjà. 

La fonctionnalité de passerelle d’IA offre un point unique de connexion et de contrôle des politiques pour accéder aux services d’IA via des API, garantissant ainsi que chaque interaction avec un agent est sécurisée, surveillée et gérée de manière cohérente. 

IBM watsonx Orchestrate apporte aux entreprises ce que les outils fragmentés ne peuvent pas offrir : une couche d’interopérabilité unifiée. 

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Samina Hossain

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