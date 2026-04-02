Quel que soit le secteur d’activité, les agents d’IA se multiplient et jouent un rôle de plus en plus crucial dans les opérations quotidiennes. Cependant, l’accélération de leur adoption pose un nouveau défi : la fragmentation. Les dirigeants d’entreprise doivent composer avec des agents isolés, incapables de communiquer, de se coordonner ou de se conformer à une gouvernance commune, ce qui ralentit la création de valeur et génère des résultats incohérents. Dans les faits, les entreprises fonctionnent rarement sur une plateforme unique, et les agents doivent pouvoir s’adapter à ces environnements qui n’ont pas été conçus pour être uniformes.

Les entreprises modernes opèrent au sein d’un ensemble hétéroclite de systèmes SaaS, d’applications existantes, de plateformes CRM, de fournisseurs de cloud et d’outils sur mesure. Cet écosystème comprend souvent des technologies telles que SAP, Salesforce et ServiceNow ainsi qu’un large éventail d’applications cloud et de systèmes personnalisés. Et l’adoption croissante de l’IA dans toutes les fonctions ne fait que renforcer cette complexité.

Il n’existe pas de plateforme d’agents tout-en-un pour subvenir aux besoins des entreprises. Cependant, celles qui s’imposeront à l’ère agentique seront celles capables de gouverner, d’orchestrer et de dimensionner l’ensemble de leur parc d’agents à travers différents clouds, fournisseurs et systèmes.