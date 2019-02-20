

La transformation numérique consiste à effectuer le travail différemment, et pas simplement dans l’optique du changement.

Il doit répondre aux besoins dynamiques du client tout en optimisant les processus opérationnels qui impactent le coût du service. Dans leur processus de transformation, les entreprises réalisent souvent rapidement que de meilleures expériences client et employé nécessitent des solutions d’automatisation plus performantes et plus intelligentes, offrant des capacités de workflows qui répondent aux besoins actuels et qui réorientent dynamiquement les solutions de workflows en fonction des exigences de demain.

Les programmes de transformation numérique actuels rencontrent des difficultés car ils traitent les problèmes de processus actuels mais n’offrent pas de flexibilité en matière de changement.

Les suites intelligentes de gestion des processus métier (iBPMS) combinent des logiciels de gestion des processus métier (BPM) avec des capacités supplémentaires telles que l’IA pour aider les entreprises à automatiser dynamiquement davantage de types d’expériences du début à la fin. Ces suites sont souvent cloud et fournissent des outils low code qui aident les développeurs citoyens à créer très rapidement des solutions de workflow.

Un iBPMS est un ensemble intégré de technologies qui coordonne les personnes, les machines et les choses (comme dans l’Internet des objets) et soutien les exigences traditionnelles de business process management. Ces technologies offrent également :