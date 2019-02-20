La transformation numérique consiste à effectuer le travail différemment, et pas simplement dans l’optique du changement.
Il doit répondre aux besoins dynamiques du client tout en optimisant les processus opérationnels qui impactent le coût du service. Dans leur processus de transformation, les entreprises réalisent souvent rapidement que de meilleures expériences client et employé nécessitent des solutions d’automatisation plus performantes et plus intelligentes, offrant des capacités de workflows qui répondent aux besoins actuels et qui réorientent dynamiquement les solutions de workflows en fonction des exigences de demain.
Les programmes de transformation numérique actuels rencontrent des difficultés car ils traitent les problèmes de processus actuels mais n’offrent pas de flexibilité en matière de changement.
Les suites intelligentes de gestion des processus métier (iBPMS) combinent des logiciels de gestion des processus métier (BPM) avec des capacités supplémentaires telles que l’IA pour aider les entreprises à automatiser dynamiquement davantage de types d’expériences du début à la fin. Ces suites sont souvent cloud et fournissent des outils low code qui aident les développeurs citoyens à créer très rapidement des solutions de workflow.
Un iBPMS est un ensemble intégré de technologies qui coordonne les personnes, les machines et les choses (comme dans l’Internet des objets) et soutien les exigences traditionnelles de business process management. Ces technologies offrent également :
Choisir le bon fournisseur de technologie peut être décourageant, même si vous avez un objectif et une stratégie clairs, parce qu'il y a tellement de fournisseurs qui disent souvent la même chose. L'espace iBPM n'est pas différent.
Le « bon » fournisseur de plateforme iBPMS dépend en grande partie de l'état actuel de maturité de vos processus métier, des activités qui les soutiennent, de la disponibilité de ressources qualifiées (systèmes, humains, robots) et de l'accès aux données. Offrir des capacités telles que l’IA peut également jouer un rôle majeur.
En ce qui concerne la sélection des iBPMS, les critères d’évaluation ont évolué au fil des années, à mesure que de nouveaux fournisseurs de technologies entrent dans le domaine et que d’autres se déplacent en retrait. Gartner a récemment publié son Magic Quadrant pour les suites de business process management dans lequel il a évalué les fournisseurs selon quatre cas d’utilisation, notamment l’optimisation numérique des activités, la transformation opérationnelle des activités, l’automatisation intelligente des processus métier en libre-service et la gestion adaptative des cas.
Gartner a évalué 21 fournisseurs d’iBPMS sur leur capacité d’exécution et l’exhaustivité de leur vision, tout en soulignant leurs principaux atouts et les points à prendre en considération. Les fournisseurs classés dans le quadrant « Leaders » disposent de feuilles de route solides qui prennent en charge les opérations intelligentes pour les activités de leurs clients. Les leaders proposent également une méthodologie orientée métier et la capacité d’évoluer en fonction des besoins changeants.
Selon le rapport Gartner, « Dans cette dernière refonte de sa suite, IBM a pris différents produits qui étaient vaguement intégrés et a repensé l’ensemble pour en faire une plateforme unifiée, fonctionnant à partir d’un modèle de données commun avec une conception et une expérience utilisateur cohérentes et basées sur le Web. Le résultat final permet à plusieurs rôles de collaborer à la création d’applications intelligentes. »
La plateforme complète IBM Automation pour les entreprises numériques, une puissante combinaison d’automatisation des processus, des tâches et des décisions associée à des services de contenu, est le principal facteur qui explique pourquoi Gartner a nommé IBM Leader dans le Magic Quadrant pour la gestion intelligente des processus métier pour la sixième fois consécutive.
La plateforme IBM Automation pour le commerce numérique permet aux clients d’automatiser les workflows et les décisions tout en tirant rapidement et à grande échelle des informations utiles du contenu de ces processus métier. Les clients d’IBM ont créé et exploitent plus de 50 000 applications sur cette plateforme.
Clause de non responsabilité :
Ce graphique a été publié par Gartner, Inc. dans le cadre d’un document de recherche plus large et doit être évalué dans le contexte de l’ensemble du document. Ce document Gartner est disponible sur demande auprès d’IBM.
Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner sont constituées des opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.
