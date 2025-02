Intégration par design : la clé de la réussite de la transformation cloud

L’intégration par design est une approche qui consiste à concevoir et à développer les systèmes et les applications en prenant en compte l’intégration dès le départ, plutôt que de la considérer comme une étape à part après coup. Cette approche permet d’assurer une intégration fluide et efficace des différents éléments du système, en éliminant les silos et les barrières qui peuvent entraver la collaboration et la communication.