« Nous avons confiance en Dieu. Les autres doivent fournir des données. »

Cette citation de W. Edwards Deming fait principalement référence à l’importance de la mesure et de l’analyse des données dans le monde des affaires. En informatique, comme en entreprise, l’analyse des données est tout aussi importante. Ainsi, au cours de la dernière décennie, nous avons parlé d’entrepôts de données, de big data, de data lakes et, plus récemment, de science des données. La science des données est devenue une discipline informatique à part entière et l’un des métiers les plus en vogue aujourd’hui est celui de data scientist.

Dans la plupart des entreprises, il semble y avoir cette perception que nous avons toutes ces données et que nous avons simplement besoin de les traiter et de les analyser correctement, pour obtenir des informations et en tirer profit.

Conclusion : utilisons la science des données !