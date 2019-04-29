« Nous avons confiance en Dieu. Les autres doivent fournir des données. »
Cette citation de W. Edwards Deming fait principalement référence à l’importance de la mesure et de l’analyse des données dans le monde des affaires. En informatique, comme en entreprise, l’analyse des données est tout aussi importante. Ainsi, au cours de la dernière décennie, nous avons parlé d’entrepôts de données, de big data, de data lakes et, plus récemment, de science des données. La science des données est devenue une discipline informatique à part entière et l’un des métiers les plus en vogue aujourd’hui est celui de data scientist.
Dans la plupart des entreprises, il semble y avoir cette perception que nous avons toutes ces données et que nous avons simplement besoin de les traiter et de les analyser correctement, pour obtenir des informations et en tirer profit.
Conclusion : utilisons la science des données !
La science des données est un élément clé lorsque l’on travaille avec l’intelligence artificielle (IA), la surveillance et l’automatisation. Vous utilisez la science des données pour analyser et regrouper les données, créer des corrélations, rechercher des clusters et, essentiellement, tirer des enseignements des données que vous ne pouvez pas obtenir avec les rapports standard des outils et systèmes créant et stockant les données. La plupart des data scientists utilisent soit Python, soit R pour effectuer ce travail.
Mes expériences personnelles en matière de science des données sont principalement liées à la gestion des services, où nous utilisons la science des données pour analyser les données de tickets, les incidents, les changements, les problèmes, les demandes de service, les scores de satisfaction client (CSAT) et plus encore, afin d’identifier des modèles spécifiques et le potentiel d’automatisation. Ceci conduit, à son tour, à un certain nombre de recommandations sur la manière de rendre les processus de gestion des services et du centre de services plus efficaces et moins gourmands en ressources.
Cependant, il ne s’agit pas simplement d’obtenir un export de tickets et d’appliquer la science des données. Vous devez également comprendre le contexte des données que vous analysez, la manière dont elles sont utilisées et les processus qu’elles soutiennent. La science des données en elle-même n’apporte aucune valeur ajoutée, à moins que vous ne compreniez le contexte des données que vous analysez. Cela peut sembler évident, mais il semble parfois y avoir une idée fausse :
Cela ne fonctionne pas comme ça.
Utilisez le data mining et effectuez une évaluation initiale de la qualité :
Je pourrais bien sûr donner plus de détails sur tout ce qui précède, mais cet article de blog serait trop long. À la place, découvrez ce qu’IBM peut vous offrir ici.
Vous pouvez également me contacter si vous êtes intéressé par la science des données et par la manière dont VOUS pouvez l’utiliser pour tirer parti des données de VOTRE entreprise. Il y a beaucoup d’opinions, mais avez-vous les preuves nécessaires pour prouver vos points de vue ? Sinon, fournissez des données !
