Cela fait un an et demi que nous avons mis en place la fonctionnalité de dimensionnement des processeurs de conteneurs pour IBM Turbonomic, et elle a attiré beaucoup d'attention, pour de bonnes raisons. Comme nous l'avons illustré dans notre premier article de blog, le fait de fixer une mauvaise limite au processeur tue silencieusement les performances de votre application, qui fonctionne littéralement comme prévu.

Turbonomic visualise les indicateurs de régulation et, plus important encore, prend en compte la régulation lors de la recommandation du dimensionnement limite de l'unité centrale. Nous pouvons non seulement exposer ce tueur silencieux de performances, mais Turbonomic prescrira la valeur limite du processeur pour réduire son impact sur les performances de vos applications conteneurisées.

Dans ce nouveau billet, nous allons parler d'une amélioration significative de la façon dont nous mesurons le niveau de régulation. Avant cette amélioration, notre indicateur de régulation était calculé sur la base du pourcentage de périodes de régulation. Avec une telle mesure, la régulation était sous-estimée pour les applications ayant une faible limite de processeur et surestimée pour celles avec une limite de processeur élevée. Cela a eu pour conséquence de surévaluer les applications à haute limite, alors que nous orientions notre prise de décision vers les applications à basse limite afin de réduire la régulation et de garantir leur performance.

Dans cette récente amélioration, nous mesurons la régulation en fonction du pourcentage du temps limité. Dans cet article, nous allons vous montrer comment fonctionne cette nouvelle mesure et pourquoi elle corrigera à la fois la sous-estimation et la surestimation mentionnées ci-dessus :

Bref aperçu de la régulation du processeur