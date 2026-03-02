Améliorer l’expérience candidat grâce à l’IA

L’expérience candidat ne se limite pas à l’embauche. Elle est le reflet même de l’image de marque de l’employeur.
Aujourd’hui, le terme « expérience candidat » désigne les perceptions et les attitudes que les demandeurs d’emploi se forgent à partir de leurs interactions avec une entreprise tout au long du processus de recrutement et d’embauche. Il englobe tous les points de contact qu’un candidat a avec l’entreprise, dès le moment où il prend connaissance de l’offre d’emploi. L’expérience candidat se poursuit tout au long du processus de candidature, avec la présélection, les entretiens, les négociations d’offre et, enfin, l’intégration ou le refus.
Contrairement à l’expérience client, qui fait l’objet d’études depuis des décennies, l’expérience candidat est une discipline relativement nouvelle. Mais son importance s’est considérablement accrue. Cette croissance s’explique en partie par le fait que le marché des talents est devenu plus concurrentiel, la valeur des talents technologiques dépassant les compétences de la main-d’œuvre générale.
Selon Deloitte, la demande d’emplois dans le secteur technologique aux États-Unis devrait atteindre la barre des 7,1 millions à l’horizon 2034. En parallèle, les candidats hautement qualifiés attendent de plus en plus des employeurs qu’ils leur offrent le même niveau de transparence et de personnalisation que celui dont ils bénéficient auprès des principales marques grand public. Face à l’évolution rapide du monde des affaires, il est désormais essentiel de faire preuve de souplesse dans le processus d’embauche.
L’expérience des candidats est façonnée par plusieurs éléments interconnectés :
Fondamentalement, une expérience candidat positive repose sur le respect et la dignité témoignés au candidat à chaque interaction, y compris envers les personnes qui ne sont pas retenues.
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Mais pour les recruteurs et les responsables de l’embauche qui doivent concilier des centaines d’interactions quotidiennes avec des besoins immédiats en personnel, créer des expériences personnalisées et empathiques peut s’avérer difficile. De plus en plus, les équipes d’embauche intègrent des technologies d’IA et d’automatisation pour les processus manuels chronophages, afin de garantir un parcours fluide et efficace pour les candidats. Idéalement, ces collaborations homme-machine permettent aux professionnels des ressources humaines (RH) de se concentrer sur l’établissement de relations, l’orchestration de stratégies globales de gestion des talents et l’exécution de tâches à plus forte valeur ajoutée.
Pour améliorer l’expérience candidat, selon Tom Mason, responsable mondial des solutions de gestion des talents chez IBM Consulting, « […] les entreprises doivent commencer par remédier aux moments où les candidats attendent, s’interrogent ou fournissent des efforts excessifs ».
« Le processus de candidature, la communication et le déroulement des entretiens constituent les leviers les plus efficaces, ajoute-t-il. L’IA a le plus grand impact lorsqu’elle orchestre ces workflows, en automatisant ce qui ne nécessite pas de jugement humain tout en permettant aux recruteurs et aux responsables de l’embauche de se concentrer sur les moments clés. »
En 2026, le marché des talents semble nettement différent de ce qu’il était il y a seulement cinq ans. La normalisation du télétravail ou du travail hybride et les recherches d’emploi pilotées par l’IA ont fondamentalement relevé la barre de ce que les entreprises doivent offrir au cours du processus d’embauche. La concurrence sur le marché du travail, combinée au cycle d’information rapide des réseaux sociaux, place les entreprises à la recherche des meilleurs talents dans une position difficile.
Dans le même temps, les compétences nécessaires pour réussir dans le monde du travail moderne évoluent à un rythme effréné, de nombreux postes exigeant désormais des compétences totalement différentes. IBM, par exemple, a récemment modifié ses descriptions de poste de niveau débutant afin de refléter cette nouvelle réalité, en privilégiant les compétences relationnelles plutôt que les tâches faciles à automatiser.
Pour s’adapter à cette situation, les stratégies de gestion des talents devront nécessairement évoluer : selon une enquête menée auprès de 750 dirigeants par l’IBM Institute of Business Value, 87 % des chefs d’entreprise estiment que pour tirer le meilleur parti des outils d’IA, ils doivent disposer des bonnes personnes aux bons postes.
Sur un marché où les candidats de qualité sont susceptibles de passer des entretiens avec plusieurs entreprises simultanément, un processus d’embauche lent ou désorganisé peut constituer un handicap concurrentiel. Les employeurs qui ne sont pas en mesure d’agir rapidement et d’offrir un parcours d’embauche cohérent risquent de perdre systématiquement leurs meilleurs candidats potentiels, ou de voir leur réputation ternie. Selon Kim Morick, responsable RH axée sur l’IA chez IBM Consulting, les talents hautement qualifiés ne restent en moyenne que 10 jours sur le marché.
Investir dans une expérience candidat de qualité peut générer des retours mesurables tant à court qu’à long terme. Une expérience candidat soigneusement élaborée, respectueuse et efficace apporte une valeur ajoutée tangible à long terme. Même si un candidat ne reçoit pas d’offre, une expérience positive augmente les chances qu’il postule à nouveau au sein de la même entreprise à l’avenir.
Selon un sondage Gallup, les employés récemment embauchés qui déclarent avoir une excellente expérience candidat sont 3,2 fois plus susceptibles de se sentir connectés à la culture de leur entreprise. De plus, ces candidats ont trois fois plus de chances d’être extrêmement satisfaits de leur travail.
Lorsque les entreprises offrent systématiquement des expériences d’embauche bien organisées, les candidats deviennent des ambassadeurs de la marque. Ils peuvent partager leurs impressions positives avec leurs réseaux professionnels, laisser des avis favorables sur des sites tels que LinkedIn ou recommander une entreprise à des collègues talentueux qui recherchent activement un emploi. Au fil du temps, cette notoriété organique se transforme en une reconnaissance de marque significative, source d’avantages en matière de recrutement.
En termes simples, les entreprises réputées pour bien traiter leurs candidats en attireront davantage. Les meilleurs talents ont généralement le choix, et les professionnels qualifiés se renseignent souvent sur l’expérience d’embauche avant de choisir où investir leur temps. Une solide réputation en matière d’embauche attire des candidats véritablement enthousiastes à l’égard de l’entreprise, ce qui crée un vivier de meilleure qualité.
Un processus rationalisé est également plus rapide et plus rentable. Une communication proactive et une planification harmonieuse accélèrent la prise de décision, permettant aux candidats de progresser rapidement dans leur parcours. Ainsi, le nombre de postes vacants tend à diminuer.
La décision d’accepter une offre d’emploi est rarement prise de manière isolée. Les candidats évaluent non seulement la rémunération, mais aussi l’impression générale qu’ils ont de l’entreprise forgée tout au long du processus d’embauche. À l’inverse, les candidats qui perçoivent le processus comme désorganisé sont plus susceptibles d’accepter des offres ailleurs.
L’expérience candidat donne le ton à l’expérience employé. Lorsque les promesses faites lors de l’embauche sont authentiques et en adéquation avec la réalité du poste, les nouvelles recrues arrivent avec des attentes raisonnables. Elles sont également moins susceptibles d’éprouver une désillusion qui les pousserait à quitter l’entreprise prématurément.
Face à la pénurie de talents qui règne dans certains secteurs, l’expérience candidat peut faire toute la différence. Les entreprises qui se forgent une solide réputation en traitant exceptionnellement bien leurs candidats peuvent en constater les résultats non seulement lors du cycle d’embauche actuel, mais aussi des années plus tard.
Les programmes efficaces en matière d’expérience candidat s’appuient sur des données, même si le processus est très spécifique et personnel. « Le terme “expérience” peut sembler subjectif et flou, explique K. Morick. Mais sur un marché du travail concurrentiel, on ne peut pas gérer ce qu’on ne peut pas mesurer. »
K. Morick explique qu’elle conseille aux entreprises d’examiner leur entonnoir de recrutement sous deux angles : « Les données concrètes relatives à l’efficacité et le ressenti humain à l’égard du processus. »
Aujourd’hui, l’IA et l’automatisation se généralisent pour renforcer les équipes humaines tout au long du processus d’acquisition de talents. Les initiatives les plus fructueuses confient aux machines les tâches administratives fastidieuses et urgentes, permettant ainsi aux équipes RH de se concentrer sur les domaines où l’intervention humaine est indispensable.
« La plupart des initiatives visant à améliorer l’expérience candidat échouent non pas parce que les entreprises s’en moquent, mais parce qu’elles s’attaquent aux symptômes plutôt qu’aux causes profondes, explique T. Mason. Une véritable amélioration passe par la refonte des workflows, la segmentation pour tenir compte des différences et l’utilisation de l’IA pour éliminer les frictions tout en favorisant des interactions humaines enrichissantes. »
L’amélioration de l’expérience candidat n’est pas un projet ponctuel : il s’agit d’un processus itératif continu. Des parcours soigneusement conçus et des interventions technologiques ciblées peuvent aider les équipes d’embauche à affiner la manière dont les recrues potentielles interagissent avec l’entreprise.
Voici quelques bonnes pratiques pour améliorer l’expérience des candidats :
Pour les postes à fort volume, les outils de présélection basés sur l’IA peuvent limiter l’épuisement des recruteurs et améliorer le processus de sourçage. Ces programmes identifient rapidement les candidats qui répondent aux critères de base. En retour, cela permet aux recruteurs humains de concentrer leur attention sur les candidats les plus pertinents. Lorsqu’ils sont mis en œuvre de manière responsable, ces outils accélèrent le délai d’examen sans sacrifier l’équité. Par exemple, lorsque IBM a repensé ses processus RH, l’entreprise a introduit un outil de recrutement utilisant des informations sur le marché de l’emploi et les expériences passées des candidats lors de l’embauche. Cette approche visait non seulement à estimer le délai de pourvoi, mais aussi à identifier les candidats les plus susceptibles de réussir à un poste spécifique.
Avant d’apporter des améliorations, il est important de comprendre où se situent les frictions. Cartographiez chaque point de contact du processus du point de vue du candidat : le site de recrutement est-il adapté aux appareils mobiles ? Combien de temps faut-il pour remplir le formulaire de candidature ? Combien de jours s’écoulent entre chaque étape ?
La description du poste est souvent la première interaction significative qu’un candidat a avec une entreprise. Des listes d’exigences trop longues et des responsabilités vagues peuvent constituer des obstacles immédiats. Pour être efficaces, les offres d’emploi doivent communiquer clairement les rôles et les attentes, et refléter honnêtement la culture d’entreprise et les attentes de l’équipe.
Des outils intelligents de mise en correspondance et de recherche mettent en avant les postes adaptés aux compétences et à l’expérience de chaque candidat. Ce processus augmente les chances que les candidats trouvent et postulent à des emplois qui leur correspondent véritablement.
Comme l’a souligné K. Morick, les taux d’abandon des candidatures constituent un indicateur révélateur. Si les candidats abandonnent en grand nombre, c’est que le processus est trop fastidieux. Parmi les bonnes pratiques, on peut citer l’utilisation de formulaires de candidature concis et la simplification du chargement de documents afin d’éviter toute redondance d’informations.
Récemment, le fournisseur de services informatiques msg a mis au point un bot destiné à répondre aux questions des candidats relatives à l’emploi et a encouragé les demandeurs d’emploi à postuler pour les postes vacants les plus adaptés à leur profil. Cette solution a accéléré le processus d’embauche, générant 20 % de candidatures pertinentes en plus et entraînant une augmentation à deux chiffres du nombre de candidats correspondant aux postes appropriés.
Les candidats qui ne sont pas informés de la suite du processus ou de la date à laquelle ils recevront une réponse peuvent naturellement ressentir une certaine frustration. À chaque étape du parcours candidat, communiquez les prochaines étapes et les délais prévus. Au cours de la phase initiale de sélection des candidats, les outils d’IA conversationnelle peuvent traiter les questions relatives aux postes, à la culture d’entreprise, aux prestations sociales et aux processus de base. En contrepartie, cette démarche libère du temps pour les recruteurs, qui peuvent ainsi se consacrer à des interactions à plus forte valeur ajoutée, tout en garantissant qu’aucune question des candidats ne reste sans réponse.
Selon certaines études, jusqu’à 65 % des candidats potentiels sont confrontés à une communication inadéquate. Plus d’un tiers des demandeurs d’emploi ont indiqué qu’un employeur n’avait pas du tout accusé réception de leur candidature, ce qui leur a fait perdre leur temps. Les entreprises performantes confirment immédiatement la réception de la candidature et fournissent des délais clairs à chaque étape. Elles informent également les candidats de manière proactive en cas de modification des délais.
En outre, les candidats souhaitent être considérés comme des individus. Offrir une expérience de qualité implique de personnaliser les interactions autant que possible, en tenant compte des spécificités du poste et des compétences propres à chaque candidat.
Les outils d’IA et d’automatisation permettent de personnaliser les interactions et les actions de suivi sans nuire à l’efficacité, en fournissant un accusé de réception immédiat de la candidature ou des rappels concernant les prochaines étapes de la procédure. À l’aide de l’IA générative ou d’un agent d’IA, les équipes RH peuvent personnaliser les interactions à l’échelle. De cette manière, elles s’assurent qu’aucun candidat ne se sente laissé pour compte.
L’entretien, qu’il soit en personne, par vidéo ou par téléphone, peut constituer l’un des points de contact les plus décisifs du parcours candidat. Des entretiens mal préparés ou des questions inappropriées nuisent à l’image de l’entreprise et sapent la confiance des candidats. Selon Gallup, 44 % des candidats retenus indiquent que les entretiens ont eu le plus grand impact sur leur décision d’accepter une offre d’emploi. Veillez à ce que tous les recruteurs aient pris connaissance au préalable des dossiers des candidats et s’accordent sur les critères d’évaluation.
Même l’expérience candidat la mieux conçue peut dérailler sans un engagement rigoureux et continu en matière de mesure. Les équipes les plus performantes ne considèrent pas les processus de recrutement comme une structure figée, mais comme un processus continu. Cette approche peut inclure la mise en place d’un tableau de bord des indicateurs clés pour suivre le cNPS et les délais de réponse à chaque étape, ou la réalisation d’audits structurés réguliers afin de fournir des analyses complètes des résultats.
L’intégration est le moment où toutes les promesses faites au cours du processus de recrutement se concrétisent. Dans de nombreuses entreprises, l’expérience candidat et le processus d’intégration sont deux processus distincts ; en réalité, c’est l’intégration qui vient boucler la boucle. Pour réduire au minimum le fossé entre le recrutement et l’intégration, il est indispensable que les recruteurs et l’équipe chargée de l’intégration partagent leurs informations. Des référentiels de données centralisés et homogènes permettent aux responsables de l’intégration de prendre rapidement connaissance des dossiers et de mettre les nouvelles recrues dans les meilleures conditions.
L’IA, de plus en plus utilisée dans le processus d’embauche, doit soutenir et éclairer la prise de décision humaine plutôt que la remplacer. Les gains d’efficacité n’ont que peu d’intérêt s’ils se font au détriment d’interactions humaines authentiques.
« Le juste équilibre entre efficacité et humanité passe par l’utilisation de l’IA pour éliminer les frictions, et non les responsabilités, explique T. Mason. Lorsque l’automatisation prend en charge la coordination et la complexité, les recruteurs et les responsables de l’embauche se concentrent sur le jugement, l’empathie et la confiance. C’est ainsi que l’expérience candidat s’améliore à l’échelle. »
Concernant le choix des processus à automatiser, les entreprises doivent se demander où les déploiements amélioreraient véritablement l’expérience candidat. Elles doivent veiller à ce que les professionnels des RH continuent de gérer les moments clés tels que les décisions d’embauche, la négociation des offres et la gestion de situations complexes ou délicates impliquant les candidats.
« Améliorer l’expérience candidat repose sur bien plus que la rapidité, l’automatisation ou de meilleures interfaces, explique T. Mason. Il s’agit également de mémoire, d’équité, de retour d’information et de confiance au fil du temps. Les entreprises qui considèrent l’expérience candidat comme une relation, et non comme une transaction, sont celles qui se forgent un avantage durable en matière d’acquisition de talents. »
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