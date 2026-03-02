Améliorer l’expérience candidat grâce à l’IA

Aujourd’hui, le terme « expérience candidat » désigne les perceptions et les attitudes que les demandeurs d’emploi se forgent à partir de leurs interactions avec une entreprise tout au long du processus de recrutement et d’embauche. Il englobe tous les points de contact qu’un candidat a avec l’entreprise, dès le moment où il prend connaissance de l’offre d’emploi. L’expérience candidat se poursuit tout au long du processus de candidature, avec la présélection, les entretiens, les négociations d’offre et, enfin, l’intégration ou le refus.

Contrairement à l’expérience client, qui fait l’objet d’études depuis des décennies, l’expérience candidat est une discipline relativement nouvelle. Mais son importance s’est considérablement accrue. Cette croissance s’explique en partie par le fait que le marché des talents est devenu plus concurrentiel, la valeur des talents technologiques dépassant les compétences de la main-d’œuvre générale.

Selon Deloitte, la demande d’emplois dans le secteur technologique aux États-Unis devrait atteindre la barre des 7,1 millions à l’horizon 2034. En parallèle, les candidats hautement qualifiés attendent de plus en plus des employeurs qu’ils leur offrent le même niveau de transparence et de personnalisation que celui dont ils bénéficient auprès des principales marques grand public. Face à l’évolution rapide du monde des affaires, il est désormais essentiel de faire preuve de souplesse dans le processus d’embauche.

L’expérience des candidats est façonnée par plusieurs éléments interconnectés :

Les offres d’emploi et les pages Carrières sont-elles accessibles ?

Le processus de candidature est-il intuitif ?

Les recruteurs sont-ils professionnels et bien préparés ?

Quel est le degré de transparence du calendrier de prise de décision ?

Fondamentalement, une expérience candidat positive repose sur le respect et la dignité témoignés au candidat à chaque interaction, y compris envers les personnes qui ne sont pas retenues.