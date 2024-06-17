Protection des données non modifiables : les fonctionnalités d’immuabilité natives permettent d’empêcher la modification ou la suppression des sauvegardes pendant la fenêtre de conservation. L’immuabilité offre une protection ultime des données contre les ransomwares en réduisant leur capacité à écraser les données de sauvegarde par le chiffrement.

Réduction du temps de reprise après sinistre : vos données de sauvegarde étant stockées dans un environnement sécurisé et distinct, vous pouvez être sûr que les sauvegardes resteront à l’abri des cyberattaques dans les environnements de production. Ces sauvegardes non affectées facilitent la restauration et la récupération rapide des données.

Réduction des coûts de sauvegarde : Object storage est un service de stockage entièrement géré, peu coûteux, qui permet aux organisations de maintenir des coûts opérationnels de sauvegarde bas, tout en assurant une protection continue.

Résilience et disponibilité : IBM Cloud Object Storage est un service accessible dans le monde entier et soutenu par des zones de stockage redondantes et des technologies réseau, de sorte que vos sauvegardes restent disponibles en permanence.

L’architecture robuste d’IBM Cloud Object Storage garantit durabilité, évolutivité et rentabilité, ce qui le rend adapté aux entreprises de toutes tailles. De plus, sa fonctionnalité d’immuabilité ajoute une couche supplémentaire de protection en empêchant les modifications accidentelles ou malveillantes des données de sauvegarde, garantissant ainsi l’intégrité des données et la conformité aux exigences réglementaires. Cette fonctionnalité, combinée aux mesures de sécurité strictes d’IBM et aux vastes capacités de protection des données, fait d’IBM Cloud Object Storage un choix fiable pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs sauvegardes de manière fiable. En utilisant IBM Cloud Object Storage, les organisations peuvent atténuer les risques, rationaliser les processus de sauvegarde et garder l’esprit tranquille en sachant que leurs données critiques sont stockées en toute sécurité et protégées contre tout événement imprévu.