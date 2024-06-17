Les cybermenaces, autrefois un risque prévisible limité à des incidents isolés, sont désormais omniprésentes. Les attaquants, portés par les progrès de l’IA et de la connectivité mondiale, cherchent continuellement des failles dans les défenses de sécurité afin d’accéder aux infrastructures critiques et aux données des clients. À terme, une attaque compromettra un compte administratif ou un composant réseau, ou exploitera une vulnérabilité logicielle, permettant ainsi d’accéder à l’infrastructure de production. Ces attaques inévitables expliquent pourquoi disposer de sauvegardes non modifiables hors site pour les données des applications et des clients est critique pour une récupération rapide, mais aussi des temps d’arrêt et une perte de données limités.
À l’ère de l’interconnexion numérique, les entreprises doivent faire face à un éventail sans cesse évolutif de cybermenaces, qui représentent des défis considérables en matière de défense contre les attaques. Voici quelques-uns des défis courants auxquels les entreprises sont confrontées en matière de protection des données :
Les sauvegardes constituent un élément fondamental de toute stratégie solide de protection des données, offrant une bouée de sauvetage contre diverses menaces, des cyberattaques aux défaillances matérielles en passant par les catastrophes naturelles. En créant des doublons de données essentielles et en les stockant à des endroits séparés, les entreprises peuvent réduire le risque de perte permanente et assurer la continuité des opérations face à des violations ou des catastrophes imprévues. Les sauvegardes constituent un filet de sécurité contre les attaques de ransomware, permettant aux entreprises de restaurer les systèmes et les données dans un état antérieur à l'incident sans succomber aux demandes d'extorsion.
De plus, les sauvegardes offrent un moyen de récupérer des erreurs humaines, telles que la suppression ou la corruption accidentelle, évitant ainsi des perturbations potentiellement coûteuses et préservant la propriété intellectuelle et les informations clients précieuses. Les sauvegardes constituent essentiellement une police d'assurance fondamentale, offrant tranquillité d'esprit et résilience dans un environnement (informatique) de plus en plus instable.
Dans certains scénarios typiques, il s'avère particulièrement utile de disposer d'une stratégie de sauvegarde.
Les pratiques efficaces de reprise après sinistre (DR) exigent de conserver les sauvegardes critiques utilisables hors site et non modifiables. Traditionnellement, cela se faisait en envoyant des sauvegardes vers des bibliothèques de bandes dans des emplacements hors site. Cependant, la gestion des bibliothèques de bandes est devenue complexe sur le plan opérationnel en raison de la nécessité de s’assurer que les sauvegardes restent disponibles pour la restauration en cas de sinistre. La restauration à partir des bibliothèques de bandes peut également être lente et fastidieuse, et ne pas respecter les délais de récupération, qui sont cruciaux pour les charges de travail critiques des applications.
Le stockage cloud offre une alternative hors site convaincante aux sauvegardes traditionnelles sur bande. IBM Cloud Object Storage est un service de stockage cloud entièrement géré, doté de redondance, de sécurité, de disponibilité et d’évolutivité intégrées, et qui offre une grande résilience face aux catastrophes, garantissant ainsi la disponibilité des données en cas de besoin. Accessible via des API sur Internet, le stockage cloud simplifie les procédures de reprise opérationnelle, ce qui assure des temps de récupération plus rapides et une réduction des risques de perte de données dans les scénarios de cyberattaque.
IBM Cloud Object Storage est une solution polyvalente et évolutive, essentielle pour stocker et protéger les sauvegardes des données. Elle est utilisée par des clients dans un large éventail de secteurs et de charges de travail pour stocker des centaines de pétaoctets de données de sauvegarde. Quatre des cinq plus grandes banques américaines utilisent IBM Cloud Object Storage pour protéger leurs données.
Les clients peuvent développer leurs solutions de sauvegarde des données natives en ciblant IBM Cloud Object Storage ou opter pour des outils de protection des données de pointe tels que Veeam, Storage Protect, Commvault, Cohesity, Rubrik et d’autres prenant en charge les sauvegardes sur IBM Cloud Object Storage.
Protection des données non modifiables : les fonctionnalités d’immuabilité natives permettent d’empêcher la modification ou la suppression des sauvegardes pendant la fenêtre de conservation. L’immuabilité offre une protection ultime des données contre les ransomwares en réduisant leur capacité à écraser les données de sauvegarde par le chiffrement.
Réduction du temps de reprise après sinistre : vos données de sauvegarde étant stockées dans un environnement sécurisé et distinct, vous pouvez être sûr que les sauvegardes resteront à l’abri des cyberattaques dans les environnements de production. Ces sauvegardes non affectées facilitent la restauration et la récupération rapide des données.
Réduction des coûts de sauvegarde : Object storage est un service de stockage entièrement géré, peu coûteux, qui permet aux organisations de maintenir des coûts opérationnels de sauvegarde bas, tout en assurant une protection continue.
Résilience et disponibilité : IBM Cloud Object Storage est un service accessible dans le monde entier et soutenu par des zones de stockage redondantes et des technologies réseau, de sorte que vos sauvegardes restent disponibles en permanence.
L’architecture robuste d’IBM Cloud Object Storage garantit durabilité, évolutivité et rentabilité, ce qui le rend adapté aux entreprises de toutes tailles. De plus, sa fonctionnalité d’immuabilité ajoute une couche supplémentaire de protection en empêchant les modifications accidentelles ou malveillantes des données de sauvegarde, garantissant ainsi l’intégrité des données et la conformité aux exigences réglementaires. Cette fonctionnalité, combinée aux mesures de sécurité strictes d’IBM et aux vastes capacités de protection des données, fait d’IBM Cloud Object Storage un choix fiable pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs sauvegardes de manière fiable. En utilisant IBM Cloud Object Storage, les organisations peuvent atténuer les risques, rationaliser les processus de sauvegarde et garder l’esprit tranquille en sachant que leurs données critiques sont stockées en toute sécurité et protégées contre tout événement imprévu.
Découvrez les principes essentiels de la sécurité des données et apprenez à protéger l’actif le plus précieux de votre organisation : la donnée. Découvrez les différents types de données, les outils et les stratégies qui vous aideront à protéger les informations sensibles contre les cybermenaces émergentes.
Ce webinaire à la demande vous guidera à travers les bonnes pratiques pour renforcer la sécurité, améliorer l’efficacité et assurer la récupération des données grâce à une solution intégrée conçue pour minimiser les risques et les temps d’arrêt. Ne manquez pas les points de vue des experts du secteur.
Découvrez comment relever vos défis en matière de données grâce au stockage de fichiers et d’objets hautes performances, conçu pour améliorer les processus d’IA, de machine learning et d’analyse, tout en garantissant la sécurité des données et l’évolutivité.
Découvrez les différents types de mémoire flash et de stockage, et explorez la manière dont les entreprises utilisent la technologie flash pour améliorer l’efficacité, réduire la latence et pérenniser leur infrastructure de stockage de données.
IBM Storage DS8000 est le système de stockage le plus fiable et le mieux sécurisé pour les serveurs IBM zSystems et IBM Power.
IBM Storage est une famille de matériel de stockage de données, de stockage défini par logiciel et de logiciels de gestion du stockage.
IBM fournit un support proactif pour les serveurs Web et l’infrastructure des centres de données afin de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer la disponibilité informatique.
De la gestion des environnements de cloud hybride au maintien de la résilience des données, les solutions de stockage IBM vous offrent un nouvel éclairage sur vos données tout en assurant une protection robuste contre les menaces.