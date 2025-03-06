Normes IFRS d’information sur la durabilité

Vue aérienne de vaches en train de paître

La prochaine étape dans le domaine de la publication d’informations en matière de durabilité

Les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) sont un ensemble de règles et de normes comptables établies par l’IASB (International Accounting Standards Board) qui couvrent divers aspects comptables liés à la publication d’informations financières. L’ISSB (International Sustainability Standards Board), créé par l’IFRS, a élargi ces normes pour y inclure les normes IFRS relatives à la publication d’informations en matière de durabilité, qui fournissent des orientations pour que les états financiers incluent des informations liées au climat en plus des informations financières. Bien que ces normes soient volontaires, leur adoption rapide par les juridictions du monde entier témoigne de leur influence croissante.

Selon l’IFRS, en septembre 2024, 30 pays avaient déjà pris des mesures pour mettre en œuvre légalement les normes IFRS S1 et S2¹. Certains pays, dont le Brésil, le Canada, le Japon et le Royaume-Uni, ont annoncé leur décision d’adopter ou d’utiliser ces normes². Cette adoption généralisée indique que ces normes volontaires sont en passe de constituer rapidement des exigences.

Ces normes fournissent un cadre mondial permettant aux entreprises de publier des informations relatives à la durabilité de manière cohérente et comparable afin de favoriser la transparence auprès des investisseurs. Suivant une structure similaire à celle des recommandations du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD) (gouvernance, stratégie, gestion des risques et indicateurs), les normes IFRS relatives à la publication d’informations en matière durabilité s’articulent autour de deux grands axes :

  • IFRS S1 (durabilité) : la norme S1 se concentre sur les exigences générales en matière de publication des risques et opportunités liés à la durabilité, permettant aux utilisateurs des rapports financiers d’évaluer l’exposition d’une entité à ces risques et la manière dont elle les gère à court, moyen et long terme. Afin de favoriser la publication d’informations comparables et spécifiques à chaque secteur, la norme IFRS S1 exige également des entreprises qu’elles intègrent les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
  • IFRS S2 (changement climatique) : tout en visant également à permettre aux utilisateurs d’évaluer l’exposition et la gestion des questions importantes par les entreprises, la norme S2 cible spécifiquement les informations liées au climat. Ces informations portent sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), la résilience climatique et la transition vers une économie à faible émission de carbone, conformément au TCFD.

Le cadre IFRS relatif à la publication d’informations en matière de durabilité devrait évoluer au-delà des normes IFRS S1 et IFRS S2, à mesure que les travaux se poursuivent afin d’établir une base de référence mondiale en matière de publication d’informations financières relatives à la durabilité³.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Calendrier d’adoption des normes IFRS S1 et IFRS S2

L’ISSB demande aux entreprises d’adopter les normes IFRS S1 et IFRS S2 pour les exercices annuels commençant à compter du 1er janvier 2024⁴. Le calendrier d’adoption peut varier selon les juridictions.

Mixture of Experts | 12 décembre, épisode 85

Décryptage de l’IA : Tour d’horizon hebdomadaire

Rejoignez notre panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produits et autres spécialistes de premier plan pour connaître l’essentiel de l’actualité et des dernières tendances dans le domaine de l’IA.
Regardez tous les épisodes de Mixture of Experts

Utilisation des normes SASB pour les normes IFRS

Bien que la norme IFRS S1 n’impose pas l’utilisation directe des normes SASB, les entreprises sont tenues d’évaluer au moins leur pertinence dans le cadre du processus de publication⁵. Les normes SASB fournissent des orientations spécifiques à chaque secteur sur les thèmes et les indicateurs liés à la durabilité, offrant ainsi aux entreprises un cadre pratique pour traiter les informations en la matière. En encourageant l’adoption des normes SASB, l’ISSB vise à rationaliser l’application de la norme IFRS S1 par la fourniture d’orientations spécifiques à chaque secteur⁶.

L’orientation sectorielle des normes SASB permet aux entreprises d’identifier les thèmes et les indicateurs pertinents adaptés à leurs activités, favorisant ainsi des rapports cohérents et transparents. Outre les risques liés au climat couverts par la norme IFRS S2, les normes SASB élargissent le champ des informations à fournir en matière de durabilité pour inclure des domaines tels que la gestion du capital humain et des ressources naturelles. Cette perspective plus large permet aux entreprises de réaliser une évaluation complète des risques et opportunités majeurs.

Pour répondre efficacement aux exigences de la norme IFRS S1, les entreprises peuvent tirer parti des normes SASB en suivant une approche structurée :

  1. Identifier les normes sectorielles pertinentes : évaluez quelles normes SASB correspondent au secteur d’activité de l’entreprise afin de déterminer les thèmes et les indicateurs de publication applicables.
  2. Sélectionner les thèmes de publication appropriés et identifier les indicateurs pertinents : utilisez les thèmes et les indicateurs de publication SASB pour mesurer et publier les performances en matière de durabilité de manière à garantir des rapports quantitatifs utiles à la prise de décision.
  3. Publier des informations complètes : appliquez les protocoles techniques du SASB afin de publier des informations spécifiques au secteur qui fournissent aux parties prenantes des indications transparentes et comparables sur les risques et opportunités en matière de durabilité. Les entreprises peuvent ainsi établir des rapports de durabilité solides, conformes aux cadres internationaux et fournissant des informations utiles aux parties prenantes.

 

 

Répondre aux exigences IFRS avec Envizi

IBM Envizi propose une solution logicielle complète qui permet aux entreprises d’aligner leurs rapports de durabilité sur les normes IFRS S1 et S2. Grâce à notre suite logicielle, elles peuvent collecter, gérer et analyser leurs données de durabilité, et générer efficacement des rapports grâce aux éléments suivants :

  • Questions IFRS intégrées et conseils : conservez toutes les questions, réponses et documents justificatifs dans un seul système.
  • Rapports intégrés : structurez vos rapports conformément aux exigences IFRS.
  • Données de durabilité en temps réel : suivez, gérez et communiquez les indicateurs et pratiques clés en matière de durabilité.
  • Informations spécifiques au secteur : intégrez facilement les indicateurs SASB spécifiques au secteur dans les rapports que vous publiez.

Avec Envizi, les entreprises sont en mesure de répondre efficacement aux exigences des normes de publication d’informations en matière de durabilité, tout en préservant la transparence et en renforçant la confiance des investisseurs et des clients.

CTA : demandez une démonstration pour découvrir comment IBM Envizi peut aider les entreprises à intégrer de manière transparente les normes IFRS S1 et S2 dans leurs rapports ESG.
Solutions connexes
IBM Envizi ESG Suite

Découvrez comment Envizi vous aide à résoudre vos problèmes les plus urgents et les plus complexes grâce aux données ESG et à atteindre vos objectifs en matière de durabilité.

 

 Découvrir IBM Envizi ESG Suite
Solutions de durabilité

Commencez votre démarche durable dès aujourd’hui en alignant votre feuille de route stratégique avec vos opérations quotidiennes.

 Découvrir les solutions de durabilité
Services de conseil en développement durable

Utilisez les services de conseil en durabilité d’IBM pour transformer votre ambition en action et devenir une entreprise plus responsable et plus rentable.

 Découvrez les services de conseil en développement durable
Passez à l’étape suivante

Accélérez votre démarche de durabilité grâce à une planification durable et rentable avec les solutions et plateformes d’IBM ouvertes et alimentées par l’IA, ainsi qu’à son expertise sectorielle approfondie.

         Découvrir les solutions de durabilité Découvrir Envizi ESG Suite