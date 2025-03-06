Les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) sont un ensemble de règles et de normes comptables établies par l’IASB (International Accounting Standards Board) qui couvrent divers aspects comptables liés à la publication d’informations financières. L’ISSB (International Sustainability Standards Board), créé par l’IFRS, a élargi ces normes pour y inclure les normes IFRS relatives à la publication d’informations en matière de durabilité, qui fournissent des orientations pour que les états financiers incluent des informations liées au climat en plus des informations financières. Bien que ces normes soient volontaires, leur adoption rapide par les juridictions du monde entier témoigne de leur influence croissante.
Selon l’IFRS, en septembre 2024, 30 pays avaient déjà pris des mesures pour mettre en œuvre légalement les normes IFRS S1 et S2¹. Certains pays, dont le Brésil, le Canada, le Japon et le Royaume-Uni, ont annoncé leur décision d’adopter ou d’utiliser ces normes². Cette adoption généralisée indique que ces normes volontaires sont en passe de constituer rapidement des exigences.
Ces normes fournissent un cadre mondial permettant aux entreprises de publier des informations relatives à la durabilité de manière cohérente et comparable afin de favoriser la transparence auprès des investisseurs. Suivant une structure similaire à celle des recommandations du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD) (gouvernance, stratégie, gestion des risques et indicateurs), les normes IFRS relatives à la publication d’informations en matière durabilité s’articulent autour de deux grands axes :
Le cadre IFRS relatif à la publication d’informations en matière de durabilité devrait évoluer au-delà des normes IFRS S1 et IFRS S2, à mesure que les travaux se poursuivent afin d’établir une base de référence mondiale en matière de publication d’informations financières relatives à la durabilité³.
L’ISSB demande aux entreprises d’adopter les normes IFRS S1 et IFRS S2 pour les exercices annuels commençant à compter du 1er janvier 2024⁴. Le calendrier d’adoption peut varier selon les juridictions.
Bien que la norme IFRS S1 n’impose pas l’utilisation directe des normes SASB, les entreprises sont tenues d’évaluer au moins leur pertinence dans le cadre du processus de publication⁵. Les normes SASB fournissent des orientations spécifiques à chaque secteur sur les thèmes et les indicateurs liés à la durabilité, offrant ainsi aux entreprises un cadre pratique pour traiter les informations en la matière. En encourageant l’adoption des normes SASB, l’ISSB vise à rationaliser l’application de la norme IFRS S1 par la fourniture d’orientations spécifiques à chaque secteur⁶.
L’orientation sectorielle des normes SASB permet aux entreprises d’identifier les thèmes et les indicateurs pertinents adaptés à leurs activités, favorisant ainsi des rapports cohérents et transparents. Outre les risques liés au climat couverts par la norme IFRS S2, les normes SASB élargissent le champ des informations à fournir en matière de durabilité pour inclure des domaines tels que la gestion du capital humain et des ressources naturelles. Cette perspective plus large permet aux entreprises de réaliser une évaluation complète des risques et opportunités majeurs.
Pour répondre efficacement aux exigences de la norme IFRS S1, les entreprises peuvent tirer parti des normes SASB en suivant une approche structurée :
IBM Envizi propose une solution logicielle complète qui permet aux entreprises d’aligner leurs rapports de durabilité sur les normes IFRS S1 et S2. Grâce à notre suite logicielle, elles peuvent collecter, gérer et analyser leurs données de durabilité, et générer efficacement des rapports grâce aux éléments suivants :
Avec Envizi, les entreprises sont en mesure de répondre efficacement aux exigences des normes de publication d’informations en matière de durabilité, tout en préservant la transparence et en renforçant la confiance des investisseurs et des clients.
