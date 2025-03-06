Les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) sont un ensemble de règles et de normes comptables établies par l’IASB (International Accounting Standards Board) qui couvrent divers aspects comptables liés à la publication d’informations financières. L’ISSB (International Sustainability Standards Board), créé par l’IFRS, a élargi ces normes pour y inclure les normes IFRS relatives à la publication d’informations en matière de durabilité, qui fournissent des orientations pour que les états financiers incluent des informations liées au climat en plus des informations financières. Bien que ces normes soient volontaires, leur adoption rapide par les juridictions du monde entier témoigne de leur influence croissante.

Selon l’IFRS, en septembre 2024, 30 pays avaient déjà pris des mesures pour mettre en œuvre légalement les normes IFRS S1 et S2¹. Certains pays, dont le Brésil, le Canada, le Japon et le Royaume-Uni, ont annoncé leur décision d’adopter ou d’utiliser ces normes². Cette adoption généralisée indique que ces normes volontaires sont en passe de constituer rapidement des exigences.

Ces normes fournissent un cadre mondial permettant aux entreprises de publier des informations relatives à la durabilité de manière cohérente et comparable afin de favoriser la transparence auprès des investisseurs. Suivant une structure similaire à celle des recommandations du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD) (gouvernance, stratégie, gestion des risques et indicateurs), les normes IFRS relatives à la publication d’informations en matière durabilité s’articulent autour de deux grands axes :

IFRS S1 (durabilité) : la norme S1 se concentre sur les exigences générales en matière de publication des risques et opportunités liés à la durabilité, permettant aux utilisateurs des rapports financiers d’évaluer l’exposition d’une entité à ces risques et la manière dont elle les gère à court, moyen et long terme. Afin de favoriser la publication d’informations comparables et spécifiques à chaque secteur, la norme IFRS S1 exige également des entreprises qu’elles intègrent les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

IFRS S2 (changement climatique) : tout en visant également à permettre aux utilisateurs d’évaluer l’exposition et la gestion des questions importantes par les entreprises, la norme S2 cible spécifiquement les informations liées au climat. Ces informations portent sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), la résilience climatique et la transition vers une économie à faible émission de carbone, conformément au TCFD.

Le cadre IFRS relatif à la publication d’informations en matière de durabilité devrait évoluer au-delà des normes IFRS S1 et IFRS S2, à mesure que les travaux se poursuivent afin d’établir une base de référence mondiale en matière de publication d’informations financières relatives à la durabilité³.