IBM dévoile une nouvelle plateforme de stockage flash d’entrée de gamme, l’IBM FlashSystem 5300

« Intégrer les FlashSystem d’IBM à l’architecture de notre Cegeka Power Cloud a significativement augmenté notre efficacité opérationnelle et notre évolutivité. Non seulement ce système répond à nos besoins à moyen terme par ses solutions rentables et flexibles, mais il s’insère parfaitement dans notre vision à long terme d’infrastructure de Cloud hybride résiliente et performante. Les améliorations de performance, capacité et cyber-résilience de la nouvelle 5300 nous permettent de tirer le meilleur d’une technologie à la pointe, accélérant l’accès aux données, améliorant la fiabilité et assurant des expériences utilisateurs fluides tout en renforçant la sécurité de nos données. » — Gert-Jan Vaes, Manager Services, Cegeka.