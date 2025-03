La croissance d’IBM Storage Ceph : le socle idéal pour un data lakehouse moderne

Le stockage défini par logiciel (SDS : Software-defined storage) s’est imposé comme une force de transformation en matière de gestion des données, offrant une foule d’avantages par rapport aux baies de stockage traditionnelles, notamment une flexibilité et une évolutivité extrêmes qui sont bien adaptées pour gérer les cas d’usage modernes tels que l’IA générative. Avec IBM Storage Ceph, les ressources de stockage sont dissociées du matériel sous-jacent, ce qui permet une allocation dynamique et une utilisation efficace du stockage des données. Cette flexibilité simplifie non seulement la gestion, mais améliore également l’agilité pour s’adapter à l’évolution des besoins de l’entreprise et à la mise à l’échelle du calcul et de la capacité au fur et à mesure de l’introduction de nouvelles applications. Conçue pour s’auto-réparer et s’auto-gérer, cette plateforme propose des services de stockage unifiés en mode bloc, fichier et objet, à l’échelle et sur du matériel au standard du marché. Le stockage unifié permet aux clients de passer d’applications existantes fonctionnant sur des systèmes de stockage de fichiers ou de blocs indépendants à une plateforme commune qui inclut ces applications ainsi que le stockage objets dans une seule appliance.

Ceph est optimisé pour les grands déploiements mono et multisites et peut évoluer efficacement pour prendre en charge des centaines de pétaoctets de données et des dizaines de milliards d’objets, ce qui est essentiel pour les applications d’IA générative traditionnelles et plus récentes. L’évolutivité, la résilience et la sécurité d’IBM Storage Ceph en font la solution idéale pour prendre en charge les data lakehouse et les frameworks open-source AI/ML, en plus des applications plus traditionnelles telles que MySQL et MongoDB sur Red Hat OpenShift ou RedHat OpenStack. C’est l’une des raisons pour lesquelles 768 TiB de capacité brute d’IBM Storage Ceph sont inclus dans watsonx.data, l’architecture d’IBM de data lakehouse ouverte, gouvernée et adaptée aux besoins, optimisée pour les applications liées aux données, à l’analytique et à l’IA.

En savoir plus sur IBM STORAGE CEPH.