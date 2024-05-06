IBM Mainframe Skills Council rassemble la communauté mondiale pour développer les talents en mainframe

L’économie mondiale repose sur les transactions, et 70 % des transactions en valeur sont effectuées via un mainframe IBM Z. Bon nombre des plus grandes entreprises mondiales s’appuient sur IBM Z pour soutenir leurs activités principales. Grâce à un processus d’innovation continue, IBM Z apporte à ses clients des technologies inédites dans l’industrie, génération après génération. La maîtrise des compétences mainframe modernes est essentielle pour les entreprises qui déploient l’IA, modernisent leurs applications, intègrent leurs systèmes et poursuivent leur transformation numérique.

Ces compétences sont essentielles pour l’avenir de la plateforme, que nous formions de nouveaux talents, que nous approfondissions les compétences de notre communauté ou que nous introduisions de nouvelles technologies et capacités sur la plateforme.