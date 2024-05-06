IBM Mainframe Skills Council rassemble la communauté mondiale pour développer les talents en mainframe

L’économie mondiale repose sur les transactions, et 70 % des transactions en valeur sont effectuées via un mainframe IBM Z. Bon nombre des plus grandes entreprises mondiales s’appuient sur IBM Z pour soutenir leurs activités principales. Grâce à un processus d’innovation continue, IBM Z apporte à ses clients des technologies inédites dans l’industrie, génération après génération. La maîtrise des compétences mainframe modernes est essentielle pour les entreprises qui déploient l’IA, modernisent leurs applications, intègrent leurs systèmes et poursuivent leur transformation numérique.
Ces compétences sont essentielles pour l’avenir de la plateforme, que nous formions de nouveaux talents, que nous approfondissions les compétences de notre communauté ou que nous introduisions de nouvelles technologies et capacités sur la plateforme.
IBM, Broadcom et 21CS ont récemment mandaté The Futurum Group pour sonder les entreprises, les dirigeants universitaires et les étudiants sur les tendances de l’environnement du mainframe. L’enquête a couvert plusieurs sujets, notamment l’acquisition de talents, les programmes de formation et l’offre de compétences de développement, ainsi que des axes prioritaires pour les étudiants étudiant le mainframe.
The Futurum Group a constaté que 60 % des entreprises interrogées ont indiqué qu’elles travaillaient en étroite collaboration avec des fournisseurs du secteur qui proposent des bootcamps, des formations ou des programmes d’apprentissage afin d’entrer en contact avec des candidats qualifiés. Ils ont également constaté une forte demande de talents, puisque 91 % des entreprises interrogées ont indiqué qu’elles prévoyaient d’embaucher des administrateurs de mainframe ou des développeurs d’applications de mainframe dans un délai d’un 1 à 2 ans. Le rapport complet 2024 Global Mainframe Skills Report: Insights from Industry and Educational Experts sera publié le 6 mai 2024.
Afin de rassembler l’ensemble de la communauté mondiale et de continuer à développer les compétences, IBM a annoncé le lancement du Mainframe Skills Council. Ce conseil constituera un forum où les entreprises internationales travailleront ensemble, créant ainsi une opportunité passionnante d’unir la communauté, de partager les expériences et de mettre en œuvre des solutions de manière collaborative afin de bâtir une main-d’œuvre mondiale solide pour la plateforme mainframe.
Les membres comprennent des représentants des clients et des partenaires d’IBM, des universités, des groupes d’utilisateurs, des organisations à but non lucratif et des communautés ouvertes.
Le cadre de travail de ce conseil comprendra des groupes de travail axés sur la sensibilisation aux carrières, les cadres de compétences basés sur les rôles, les parcours d’apprentissage et la croissance continue des talents. Ce conseil s’appuie sur les nombreux programmes de compétences en mainframe déjà mis en place par IBM.
Outre les cursus universitaires traditionnels, IBM s’est également tourné vers des voies non traditionnelles, au-delà de la salle de classe classique, pour inspirer, connecter, entraîner et développer de nouveaux talents dans le domaine du mainframe. Ces programmes incluent :
Aujourd’hui, répondre aux besoins en compétences mainframe ne se limite plus à l’éducation et à la formation. IBM a également introduit de nouvelles stratégies et technologies pour faire face au nombre de compétences spécialisées nécessaires :
Les programmes de compétences d’IBM en matière de mainframe sont destinés à offrir une opportunité à tout le monde, des débutants aux experts. Que vous cherchiez à développer vos capacités ou à partager vos connaissances, les programmes de compétences d’IBM sont là pour aider notre communauté à établir des liens et à progresser.
Profitez d’une valeur métier augmentée en intégrant l’IA aux workloads critiques sur l’IBM z17.
IBM Z est une famille d’infrastructures modernes alimentées par le processeur IBM Telum qui exécutent des systèmes d’exploitation d’entreprise et le logiciel IBM Z, permettant d’améliorer la précision, la productivité et l’agilité de l’IA.
Le IBM z17™ intègre l’IA avancée dans le cloud hybride, optimisant les performances, la sécurité et la prise de décision là où résident les données critiques.
Découvrez comment protéger les données de votre organisation contre les cybermenaces et assurer une récupération rapide après des événements critiques.
Découvrez comment la virtualisation transforme vos opérations informatiques en maximisant l’utilisation des ressources, en réduisant les coûts et en stimulant l’agilité. Découvrez les avantages et les principaux cas d’utilisation qui font de la virtualisation une nouvelle donne pour l’infrastructure moderne.
Libérez la puissance d’IBM Z et de Telum pour sécuriser vos données, optimiser les performances et obtenir des informations en temps réel pilotées par l’IA. Construisez l’avenir de votre entreprise avec des solutions mainframe et des processeurs de pointe, conçus pour la vitesse, l’évolutivité et la sécurité.