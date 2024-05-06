Balises
IBM Mainframe Skills Council rassemble la communauté mondiale pour développer les talents en mainframe

L’économie mondiale repose sur les transactions, et 70 % des transactions en valeur sont effectuées via un mainframe IBM Z. Bon nombre des plus grandes entreprises mondiales s’appuient sur IBM Z pour soutenir leurs activités principales. Grâce à un processus d’innovation continue, IBM Z apporte à ses clients des technologies inédites dans l’industrie, génération après génération. La maîtrise des compétences mainframe modernes est essentielle pour les entreprises qui déploient l’IA, modernisent leurs applications, intègrent leurs systèmes et poursuivent leur transformation numérique.

Ces compétences sont essentielles pour l’avenir de la plateforme, que nous formions de nouveaux talents, que nous approfondissions les compétences de notre communauté ou que nous introduisions de nouvelles technologies et capacités sur la plateforme. 

Un forum pour développer les compétences de demain

IBM, Broadcom et 21CS ont récemment mandaté The Futurum Group pour sonder les entreprises, les dirigeants universitaires et les étudiants sur les tendances de l’environnement du mainframe. L’enquête a couvert plusieurs sujets, notamment l’acquisition de talents, les programmes de formation et l’offre de compétences de développement, ainsi que des axes prioritaires pour les étudiants étudiant le mainframe.

The Futurum Group a constaté que 60 % des entreprises interrogées ont indiqué qu’elles travaillaient en étroite collaboration avec des fournisseurs du secteur qui proposent des bootcamps, des formations ou des programmes d’apprentissage afin d’entrer en contact avec des candidats qualifiés. Ils ont également constaté une forte demande de talents, puisque 91 % des entreprises interrogées ont indiqué qu’elles prévoyaient d’embaucher des administrateurs de mainframe ou des développeurs d’applications de mainframe dans un délai d’un 1 à 2 ans. Le rapport complet 2024 Global Mainframe Skills Report: Insights from Industry and Educational Experts sera publié le 6 mai 2024.

 

 

Mainframe Skills Council

Afin de rassembler l’ensemble de la communauté mondiale et de continuer à développer les compétences, IBM a annoncé le lancement du Mainframe Skills Council. Ce conseil constituera un forum où les entreprises internationales travailleront ensemble, créant ainsi une opportunité passionnante d’unir la communauté, de partager les expériences et de mettre en œuvre des solutions de manière collaborative afin de bâtir une main-d’œuvre mondiale solide pour la plateforme mainframe.

Les membres comprennent des représentants des clients et des partenaires d’IBM, des universités, des groupes d’utilisateurs, des organisations à but non lucratif et des communautés ouvertes.

Le cadre de travail de ce conseil comprendra des groupes de travail axés sur la sensibilisation aux carrières, les cadres de compétences basés sur les rôles, les parcours d’apprentissage et la croissance continue des talents. Ce conseil s’appuie sur les nombreux programmes de compétences en mainframe déjà mis en place par IBM.

L’apprentissage accessible est la pierre angulaire de l’approche IBM

Outre les cursus universitaires traditionnels, IBM s’est également tourné vers des voies non traditionnelles, au-delà de la salle de classe classique, pour inspirer, connecter, entraîner et développer de nouveaux talents dans le domaine du mainframe. Ces programmes incluent :

  • Étudiants ambassadeurs IBM Z : dans près de 100 universités, ces ambassadeurs sur le campus inspirent les étudiants en organisant des événements et en créant et dirigeant des clubs d’étudiants autour du mainframe.
  • Événements de mise en relation professionnelle IBM Z :ces événements réunissent les employeurs et les étudiants. L’expérience d’apprentissage IBM Z Xplore est introduite pour encourager les élèves à obtenir des identifiants numériques et à poursuivre une carrière dans le domaine du mainframe.
  • Salons de l’emploi virtuels IBM Z : ces événements permettent de mettre en relation des talents qualifiés dans le domaine du mainframe et des employeurs. De fait, IBM parraine des salons de l’emploi virtuels dans le monde entier en avril et en mai.
  • Mainframe Skills Depot : cette nouvelle plateforme complète propose plus de 1 000 heures de formations pratiques et en autonomie sur le mainframe, organisées par rôle professionnel. Que vous soyez novice en matière d’administration de systèmes ou de développement d’applications, ou que vous souhaitiez approfondir vos compétences, cette plateforme a de quoi satisfaire vos besoins. Elle propose également du contenu pour les architectes de modernisation qui souhaitent explorer les capacités d’intégration et de modernisation des applications.
  • IBM Z Global Skills Accelerator and Apprenticeship : ce programme est accessible aux employeurs utilisateurs de mainframe et destiné à leurs employés, qu’ils soient nouveaux ou existants. Il s’agit d’une approche globale visant à développer les compétences sans exiger des employés qu’ils possèdent un quelconque parcours ou formation en informatique. Avec plus de 300 heures d’apprentissage, d’accompagnement à la réussite, de formation sur le terrain et de mentorat, ce programme a permis à 83 employeurs internationaux de former plus de 440 nouveaux administrateurs de systèmes et développeurs d’application mainframe.

Aujourd’hui, répondre aux besoins en compétences mainframe ne se limite plus à l’éducation et à la formation. IBM a également introduit de nouvelles stratégies et technologies pour faire face au nombre de compétences spécialisées nécessaires :

  • Simplification. Nous cherchons constamment à simplifier les processus de l’ensemble de la pile matérielle et logicielle afin de réduire le nombre d’activités spécialisées nécessaires pour exploiter et maintenir le système.
  • Standardisation. Nous avons investi dans l’adoption de normes ouvertes et d’industries sur la plateforme IBM Z.
  • IA et automatisation. Nous nous efforçons de tirer parti de l’IA pour automatiser les tâches qui nécessitent actuellement une intervention manuelle. Par exemple, nous commençons à intégrer l’IA dans z/OS.

Les programmes de compétences d’IBM en matière de mainframe sont destinés à offrir une opportunité à tout le monde, des débutants aux experts. Que vous cherchiez à développer vos capacités ou à partager vos connaissances, les programmes de compétences d’IBM sont là pour aider notre communauté à établir des liens et à progresser.

 

