IBM, avec ses modèles phares Granite, a été désignée comme « performer » dans le rapport de Forrester « The Forrester Wave™ : modèles de fondation d’IA pour le langage, Q2 2024 »

L’ouverture : nous intégrons les meilleurs modèles IBM et les modèles ouverts les plus performants dans notre bibliothèque de modèles de fondation watsonx.

La confiance : nous entraînons nos modèles sur des données fiables et gouvernées afin d’intégrer en toute confiance l’IA générative dans les applications professionnelles.

Le ciblage : nous concevons des modèles pour l’entreprise et les optimisons pour des domaines d’activité et des cas d’usage spécifiques.

L’autonomisation : nous offrons aux clients des choix de modèles à des prix compétitifs pour concevoir une IA qui réponde le mieux à leurs besoins commerciaux et à leurs profils de risque uniques.

Les modèles Granite d’IBM ont obtenu un score parfait dans ce rapport « Forrester Wave » pour le filtrage du corpus de contenu, la propriété intellectuelle, la transparence et l’alignement des modèles. Granite est formé et adapté à l’éthique et aux principes de l’IA sous la gouvernance de « l’office of privacy and responsible technology [1] » (bureau de la protection de la vie privée et de la technologie responsable), ainsi qu’aux techniques d’alignement de l’IA inventées par IBM Research.

Grâce à ces caractéristiques inhérentes ainsi qu’au concours de watsonx, une plateforme d’IA et de données robuste et fiable, et aux options de déploiement hybride via Red Hat OpenShift, les modèles IBM ont reçu les meilleurs scores pour la préparation au contexte de l’entreprise, la gouvernance et la sécurité, le développement d’applications et la gestion des modèles. Ces validations reflètent les résultats du récent Stanford Transparency Index, qui reconnaît les modèles Granite pour les attributs qui les rendent ouverts et fiables.