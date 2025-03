IBM et AWS offrent aux clients français de nombreuses technologies IBM sur la marketplace d’AWS pour répondre aux enjeux d’hybride Cloud et d’IA

Cette disponibilité de logiciels IBM sur la marketplace AWS, offrant une grande valeur en toute confiance et rapidité, existe en France, aux Etats Unis, en Allemagne, en Angleterre et au Danemark depuis de nombreux mois et c’est désormais le cas dans 92 autres pays.

Les offres de la plateforme watsonx d’IA générative, qui permet aux entreprises de créer, de mettre à l’échelle et de gérer des environnements d’IA, ainsi que deux des assistants d’IA d’IBM – watsonx Assistant et watsonx Orchestrate – sont incluses sur la marketplace.

Nous fournissons aux clients d’AWS des solutions complètes pour former, ajuster et déployer des modèles d’IA avec des données fiables, rapidement et en rendant l’usage de l’IA traçable et transparent, en 1 mot, responsable !

Les marketplaces en ligne continuent de s’imposer comme la solution de commercialisation la plus rapide pour les logiciels en mode SaaS, et devraient atteindre 45 milliards de dollars d’ici à 2025 avec un taux de croissance annuel moyen de 84 % en cinq ans, selon un rapport de Canalys*. Elles raccourcissent le cycle d’achat, aident à consolider la facturation et facilitent un déploiement rapide. Plus de 333 000 clients utilisent activement la marketplace d’AWS aujourd’hui.

De nombreuses technologies IBM telles que la base de données phare Db2, le Cloud Pak for Data, ainsi que notre portefeuille de logiciels d’automatisation, comme Apptio, Turbonomic et Instana, de logiciels IBM Security et de logiciels de Sustainability comme IBM Envizi sont également disponibles sur la marketplace AWS pour répondre aux nombreux enjeux des clients.

La disponibilité en France des technologies IBM sur la marketplace AWS depuis juillet 2023 a permis de nombreux succès et n’est qu’un exemple de la façon dont IBM et AWS aident les clients dans leur parcours de transformation numérique vers l’hybride Cloud et l’IA. La relation stratégique entre AWS et IBM continue de se développer, créée de la valeur, en particulier sur l’IA générative, pour nos clients communs et de nombreux nouveaux clients. L’expansion continue des technologies IBM sur la marketplace d’AWS marque un tournant dans notre collaboration, en apportant de nombreuses nouvelles opportunités et de l’innovation pour nos clients.

Si notre portefeuille logiciel suscite beaucoup d’enthousiasme, IBM est la seule entreprise à disposer à la fois d’une expertise en conseil spécifique à AWS et de technologies complémentaires. IBM Consulting lance également 15 nouveaux services et assets sur la marketplace, conçus pour AWS. Ces nouvelles solutions sont alignées sur les besoins et la demande des clients, axées sur la modernisation des données et des applications, la sécurité et les réponses adaptées à des secteurs particuliers, avec des capacités d’IA générative incluses.

Pour en savoir plus sur l’achat de logiciels IBM sur la marketplace d’AWS, rendez-vous sur ibm.com/aws