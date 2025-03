IBM et AWS intensifient leur partenariat pour proposer à grande échelle une IA générative responsable

Ensemble, les deux compagnies unissent leurs forces pour permettre à nos clients de tirer parti de la puissance de l’IA générative tout en mettant l’accent sur la transparence, la sécurité et la confiance. La stratégie d’IBM en matière d’IA générative se focalise sur la capacité de nos clients à tirer le meilleur parti de leurs données à travers l’ensemble de leur organisation, grâce à l’association de technologies open-source s’appuyant sur un écosystème connecté et ouvert couvrant plusieurs modèles, outils et applications.

En co-construction avec AWS, nous optimisons le fonctionnement de notre technologie à travers les services AI/ML tel que : Amazon SageMaker et Amazon Bedrock.

Nous nous engageons également à offrir ce que nos clients attendent le plus : nos modèles Granite performants, spécialement conçus pour les entreprises, ainsi que nos capacités de gouvernance pour mener à bien les projets de manière sécurisée et fiable. Parallèlement, nos partenaires commerciaux d’IBM accompagnent nos clients communs, du stade pilote à la production. Ils apportent ainsi une valeur ajoutée significative tout en commercialisant des logiciels IBM sur AWS Marketplace.

Cette semaine, à l’occasion de l’AWS re:Invent, nous présenterons nos dernières avancées en matière d’intelligence artificielle, adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Les points forts de notre actualité incluent la mise à disposition des modèles IBM Granite sur Amazon Bedrock et Amazon SageMaker JumpStart. Nous renforçons également notre partenariat en lançant de nouvelles intégrations entre IBM watsonx.governance et Amazon SageMaker, ainsi que d’autres nouvelles capacités en matière de sécurité, de gestion des données et d’automatisation. Parmi ces innovations, nous proposerons une solution d’observabilité de bout en bout pour Amazon Bedrock et Amazon SageMaker avec IBM Instana.

« IBM est l’un de nos plus importants partenaires technologiques et consultatifs, et ensemble, nous sommes à la pointe de la démocratisation de l’intelligence artificielle », a déclaré Chris Grusz, Director, Technology Partnerships chez AWS. « IBM est allé bien au-delà de la simple mise à disposition de sa technologie sur nos plateformes, elle donne la priorité à l’intégration avec AWS à chaque couche technologique d’IA, ce qui permet à nos clients communs de choisir plus facilement la technologie qui répond le mieux à leurs besoins et de bénéficier de l’IA responsable de nouvelles manières.