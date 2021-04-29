Hyperautomatisation : avantages et défis

L’engouement pour l’hyperautomatisation est réel, car elle peut vous aider à prendre une longueur d’avance, dans le contexte actuel marqué par un rythme effréné, une forte décentralisation et une pénurie de ressources. Toute entreprise peut adopter la technologie d’hyperautomatisation et en tirer parti, que ses processus soient déjà automatisés ou non, et que ses équipements soient récents ou anciens.

Avec une main-d’œuvre très dispersée, qui entraîne une réduction des effectifs dans les locaux, de nombreux secteurs ont été durement touchés par leur incapacité à agir aussi rapidement qu’ils le souhaitent ou le doivent.

Voici quelques-uns des besoins et objectifs qui poussent les entreprises vers l’hyperautomatisation :

La nécessité de répondre à la demande

Des processus de travail obsolètes entraînant des retards/une incapacité à être compétitif

L’incapacité du service informatique de l’entreprise à répondre aux besoins de l’entreprise en raison d’un manque de ressources ou de connaissances

La curiosité et l’ambition des employés

La nécessité de se conformer à la réglementation

Le souci de régularité de la production et de produits de meilleure qualité avec moins (ou pas) d’erreurs humaines

Ces besoins et objectifs ont entraîné une forte augmentation de l’adoption de l’hyperautomatisation dans de nombreux secteurs. Par exemple, selon Gartner, « actuellement, de nombreuses personnes manipulent les produits et les denrées agricoles avant qu’ils n’atteignent leur destination finale, mais les usines et les exploitations agricoles automatisées effectueront bientôt la plupart des tâches, notamment la culture, la récolte, l’emballage et l’expédition. D’ici 2025, plus de 20 % de tous les produits et denrées agricoles seront manipulés pour la première fois par un être humain au moment de l’achat[1]. »

La prévision de Gartner montre que les entreprises prennent conscience de la valeur que l’hyperautomatisation peut leur apporter et qu’elles s’empressent de la mettre en œuvre en vue de rationaliser leurs activités.