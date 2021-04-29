Hyperautomatisation : avantages et défis

L’hyperautomatisation consiste à utiliser des technologies d’automatisation dans le but de rationaliser tous les processus possibles au sein de l’entreprise, permettant ainsi aux processus répétitifs de s’exécuter sans intervention manuelle. Cette approche utilise l’intelligence artificielle (IA), le machine learning et l’automatisation robotisée des processus (RPA) afin de transformer les processus et équipements modernes et existants. Cette transformation numérique permet aux entreprises de réaliser des économies, d’optimiser leurs ressources, et ainsi de prospérer dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
L’engouement pour l’hyperautomatisation est réel, car elle peut vous aider à prendre une longueur d’avance, dans le contexte actuel marqué par un rythme effréné, une forte décentralisation et une pénurie de ressources. Toute entreprise peut adopter la technologie d’hyperautomatisation et en tirer parti, que ses processus soient déjà automatisés ou non, et que ses équipements soient récents ou anciens.
Avec une main-d’œuvre très dispersée, qui entraîne une réduction des effectifs dans les locaux, de nombreux secteurs ont été durement touchés par leur incapacité à agir aussi rapidement qu’ils le souhaitent ou le doivent.
Voici quelques-uns des besoins et objectifs qui poussent les entreprises vers l’hyperautomatisation :
Ces besoins et objectifs ont entraîné une forte augmentation de l’adoption de l’hyperautomatisation dans de nombreux secteurs. Par exemple, selon Gartner, « actuellement, de nombreuses personnes manipulent les produits et les denrées agricoles avant qu’ils n’atteignent leur destination finale, mais les usines et les exploitations agricoles automatisées effectueront bientôt la plupart des tâches, notamment la culture, la récolte, l’emballage et l’expédition. D’ici 2025, plus de 20 % de tous les produits et denrées agricoles seront manipulés pour la première fois par un être humain au moment de l’achat[1]. »
La prévision de Gartner montre que les entreprises prennent conscience de la valeur que l’hyperautomatisation peut leur apporter et qu’elles s’empressent de la mettre en œuvre en vue de rationaliser leurs activités.
Comme indiqué ci-dessus, l’hyperautomatisation étend l’automatisation de base et la RPA à des technologies avancées telles que l’IA et machine learning.
L’hyperautomatisation aide les entreprises à :
L’hyperautomatisation est particulièrement avantageuse pour les entreprises ayant des opérations héritées ou de faibles niveaux d’automatisation. Ces entreprises peuvent obtenir des résultats concrets grâce à l’automatisation des processus numériques et à l’automatisation de l’infrastructure afin d’accroître la connectivité, l’agilité ou l’efficacité de leurs opérations.
Avant de se lancer dans l’hyperautomatisation, il est important de prêter une attention particulière aux détails « initiaux » afin de garantir une mise en œuvre sans heurts. Voici quelques-uns des défis les plus courants :
Les mesures suivantes contribuent à garantir la réussite de votre projet de mise en œuvre :
Identifiez les experts des processus tels qu’ils existent aujourd’hui, tant du point de vue opérationnel que technique. Qui comprend le mieux les données d’entrée, les mécanismes et les résultats ? Disposez-vous en interne d’experts familiarisés avec les nouvelles technologies et solutions ? Veillez à ce que ces personnes soient impliquées dans le projet dès le début.
Quelles contraintes pourraient constituer un défi lorsque vous commencerez à aller de l’avant ? Si vous pouvez atténuer ou résoudre à l’avance les risques ou les contraintes, votre processus se déroulera de manière plus fluide.
Utilisez le process mining afin d’évaluer vos processus existants et de développer des cartes de processus pour déterminer où se trouve la valeur ajoutée. Créez un jumeau numérique afin d’évaluer l’efficacité des processus et de déterminer les améliorations possibles.
Donnez à vos employés un moyen d’explorer la technologie sans risque. La familiarité et le niveau de confort qui en résulteront faciliteront la mise en œuvre et permettront également de déterminer les domaines dans lesquels une formation est nécessaire ou ceux dans lesquels des problèmes peuvent survenir.
L’hyperautomatisation peut être utilisée par n’importe quel secteur d’activité et, dans certains cas, la technologie est personnalisable ou déjà personnalisée pour répondre aux besoins d’une entreprise ou d’un secteur particulier.
En fait, selon l’étude susmentionnée de Gartner, « d’ici 2024, 80 % des offres d’hyperautomatisation auront une profondeur sectorielle limitée », ce qui facilitera leur déploiement et permettra de gagner immédiatement en efficacité. En d’autres termes, d’ici 2024, nous devrions voir apparaître des solutions d’hyperautomatisation pour des secteurs spécifiques, tels que l’industrie automobile, avec des fonctionnalités et des « hooks » spécifiques à chaque secteur, conçus pour faciliter le processus.
Voici quelques exemples spécifiques à certains secteurs qui illustrent les avantages de l’hyperautomatisation.
L’utilisation de l’hyperautomatisation devient une priorité pour de nombreuses entreprises touchées par la COVID-19. Partout dans le monde, les secteurs d’activité ont été confrontés à des problèmes de productivité dus à la réduction des effectifs, aux limitations de capacité imposées et aux fluctuations imprévues de la demande. Le recours à l’hyperautomatisation permet de relever bon nombre des défis qui en découlent en automatisant et en accélérant les processus répétitifs. Les entreprises utilisent également l’automatisation intelligente dans le but d’améliorer la cohérence et la qualité, tout en réduisant souvent les coûts.
Si vous souhaitez mettre en œuvre l’hyperautomatisation dans votre entreprise, nous vous recommandons de commencer par IBM Cloud Pak for Business Automation. Il s’agit d’un ensemble de logiciels intégrés leaders sur le marché, conçus pour vous aider à relever vos défis opérationnels les plus complexes.
IBM Cloud Pak for Business Automation fournit des recommandations générées par l’IA, des analyses pour mesurer l’impact ainsi que des outils low-code adaptés aux entreprises qui réduisent le temps consacré aux processus manuels et le temps d’attente des clients. La solution IBM Cloud Pak for Business Automation vous permet de mieux respecter les réglementations, de réduire vos risques et de vous consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.
