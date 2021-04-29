Hyperautomatisation : avantages et défis

Balises
Pour réussir dans l’économie actuelle, les entreprises doivent maximiser leur productivité, minimiser leurs dépenses et, en fin de compte, fonctionner avec une efficacité accrue. L’hyperautomatisation vous permet de prendre une longueur d’avance.

Cependant, les projets d’hyperautomatisation peuvent également présenter un certain nombre de difficultés. Cet article présente les avantages et les défis de l’hyperautomatisation.

Qu’est-ce que l’hyperautomatisation ?

L’hyperautomatisation consiste à utiliser des technologies d’automatisation dans le but de rationaliser tous les processus possibles au sein de l’entreprise, permettant ainsi aux processus répétitifs de s’exécuter sans intervention manuelle. Cette approche utilise l’intelligence artificielle (IA), le machine learning et l’automatisation robotisée des processus (RPA) afin de transformer les processus et équipements modernes et existants. Cette transformation numérique permet aux entreprises de réaliser des économies, d’optimiser leurs ressources, et ainsi de prospérer dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Qui utilise l’hyperautomatisation, et pourquoi ?

L’engouement pour l’hyperautomatisation est réel, car elle peut vous aider à prendre une longueur d’avance, dans le contexte actuel marqué par un rythme effréné, une forte décentralisation et une pénurie de ressources. Toute entreprise peut adopter la technologie d’hyperautomatisation et en tirer parti, que ses processus soient déjà automatisés ou non, et que ses équipements soient récents ou anciens.

Avec une main-d’œuvre très dispersée, qui entraîne une réduction des effectifs dans les locaux, de nombreux secteurs ont été durement touchés par leur incapacité à agir aussi rapidement qu’ils le souhaitent ou le doivent.

Voici quelques-uns des besoins et objectifs qui poussent les entreprises vers l’hyperautomatisation :

  • La nécessité de répondre à la demande
  • Des processus de travail obsolètes entraînant des retards/une incapacité à être compétitif
  • L’incapacité du service informatique de l’entreprise à répondre aux besoins de l’entreprise en raison d’un manque de ressources ou de connaissances
  • La curiosité et l’ambition des employés
  • La nécessité de se conformer à la réglementation
  • Le souci de régularité de la production et de produits de meilleure qualité avec moins (ou pas) d’erreurs humaines

Ces besoins et objectifs ont entraîné une forte augmentation de l’adoption de l’hyperautomatisation dans de nombreux secteurs. Par exemple, selon Gartner, « actuellement, de nombreuses personnes manipulent les produits et les denrées agricoles avant qu’ils n’atteignent leur destination finale, mais les usines et les exploitations agricoles automatisées effectueront bientôt la plupart des tâches, notamment la culture, la récolte, l’emballage et l’expédition. D’ici 2025, plus de 20 % de tous les produits et denrées agricoles seront manipulés pour la première fois par un être humain au moment de l’achat[1]. »

La prévision de Gartner montre que les entreprises prennent conscience de la valeur que l’hyperautomatisation peut leur apporter et qu’elles s’empressent de la mettre en œuvre en vue de rationaliser leurs activités.

Les avantages de l’hyperautomatisation

Comme indiqué ci-dessus, l’hyperautomatisation étend l’automatisation de base et la RPA à des technologies avancées telles que l’IA et machine learning.

L’hyperautomatisation aide les entreprises à :

  • Gagner en efficacité en automatisant de nombreux processus dans l’ensemble de leur activité.
  • Optimiser la répartition des workflows en garantissant que les tâches répétitives sont effectuées de manière cohérente et efficace.
  • Réduire les coûts en utilisant les technologies numériques pour automatiser les tâches qui, autrement, nécessiteraient une intervention manuelle.
  • Augmenter leur agilité en fournissant des informations plus rapides et plus riches pour une prise de décision plus précise.
  • Fabriquer des produits de meilleure qualité avec un délai de mise sur le marché plus court en tirant parti d’une intelligence accrue, d’une cohérence améliorée et d’une réduction des erreurs humaines.
  • Prendre de meilleures décisions, identifier les domaines à améliorer et optimiser l’expérience client en collectant davantage de données et en fournissant des informations sur ces données.
  • Réduire l’expertise technique nécessaire pour configurer et gérer les outils et les solutions d’automatisation.

L’hyperautomatisation est particulièrement avantageuse pour les entreprises ayant des opérations héritées ou de faibles niveaux d’automatisation. Ces entreprises peuvent obtenir des résultats concrets grâce à l’automatisation des processus numériques et à l’automatisation de l’infrastructure afin d’accroître la connectivité, l’agilité ou l’efficacité de leurs opérations.

Les défis de l’hyperautomatisation

Avant de se lancer dans l’hyperautomatisation, il est important de prêter une attention particulière aux détails « initiaux » afin de garantir une mise en œuvre sans heurts. Voici quelques-uns des défis les plus courants :

  • Savoir comment mesurer la réussite
  • Élaborer et respecter un calendrier de projet réaliste
  • S’assurer que vous disposez d’un leadership de bout en bout pour l’ensemble du projet
  • Être capable de calculer à l’avance le retour sur investissement tangible et intangible, aussi précisément que possible
  • Choisir la bonne solution parmi une gamme de produits en constante évolution
  • Obtenir le soutien des parties prenantes et de la direction pour une approche nouvelle et inhabituelle

Comment résoudre les défis de l’hyperautomatisation

Les mesures suivantes contribuent à garantir la réussite de votre projet de mise en œuvre :

S’appuyer sur l’expertise interne

Identifiez les experts des processus tels qu’ils existent aujourd’hui, tant du point de vue opérationnel que technique. Qui comprend le mieux les données d’entrée, les mécanismes et les résultats ? Disposez-vous en interne d’experts familiarisés avec les nouvelles technologies et solutions ? Veillez à ce que ces personnes soient impliquées dans le projet dès le début.

Gérer le changement de manière proactive

  • Adoptez une approche descendante afin de susciter enthousiasme et soutien. Impliquez la direction, les parties prenantes et les clients au sein de l’entreprise afin de vous assurer leur adhésion. Cet effort vous apportera des bénéfices exponentiels, car les perceptions positives se répercuteront dans toute l’entreprise.
  • Chaque fois qu’un processus est automatisé, en particulier avec l’hyperautomatisation, vous devez vous attendre à ce que les employés craignent d’être remplacés et s’interrogent sur la valeur et la compétence de la technologie. Prenez le temps d’apaiser leurs craintes.
  • Recyclez les employés dans la mesure du possible. Cela permet non seulement de disposer d’une base d’utilisateurs plus compétents, mais aussi d’apaiser les inquiétudes concernant la sécurité et la pérennité de l’emploi, et donc de bénéficier d’un soutien accru. En outre, cela permet non seulement d’améliorer les connaissances des membres de l’équipe, mais aussi d’augmenter le nombre de personnes disposant de ces connaissances. Cela se traduit par une résolution plus rapide des problèmes qui pourraient survenir.

Identifier les obstacles et les risques liés à votre initiative

Quelles contraintes pourraient constituer un défi lorsque vous commencerez à aller de l’avant ? Si vous pouvez atténuer ou résoudre à l’avance les risques ou les contraintes, votre processus se déroulera de manière plus fluide.

Déterminer les processus qui doivent être traités rapidement et ceux qui peuvent attendre

Utilisez le process mining afin d’évaluer vos processus existants et de développer des cartes de processus pour déterminer où se trouve la valeur ajoutée. Créez un jumeau numérique afin d’évaluer l’efficacité des processus et de déterminer les améliorations possibles.

Offrir la possibilité de s’exercer dans des bacs à sable

Donnez à vos employés un moyen d’explorer la technologie sans risque. La familiarité et le niveau de confort qui en résulteront faciliteront la mise en œuvre et permettront également de déterminer les domaines dans lesquels une formation est nécessaire ou ceux dans lesquels des problèmes peuvent survenir.

Cas d’utilisation de l’hyperautomatisation

L’hyperautomatisation peut être utilisée par n’importe quel secteur d’activité et, dans certains cas, la technologie est personnalisable ou déjà personnalisée pour répondre aux besoins d’une entreprise ou d’un secteur particulier.

En fait, selon l’étude susmentionnée de Gartner, « d’ici 2024, 80 % des offres d’hyperautomatisation auront une profondeur sectorielle limitée », ce qui facilitera leur déploiement et permettra de gagner immédiatement en efficacité. En d’autres termes, d’ici 2024, nous devrions voir apparaître des solutions d’hyperautomatisation pour des secteurs spécifiques, tels que l’industrie automobile, avec des fonctionnalités et des « hooks » spécifiques à chaque secteur, conçus pour faciliter le processus.

Voici quelques exemples spécifiques à certains secteurs qui illustrent les avantages de l’hyperautomatisation.

  • Santé : le secteur de la santé, qui comporte de multiples processus répétitifs, obligations contractuelles et réglementations à respecter, est particulièrement bien placé pour utiliser l’hyperautomatisation avec des technologies telles que le traitement automatique du langage naturel (TALN) afin de fournir des services automatisés, d’accélérer les processus, de réduire les coûts et d’offrir une meilleure qualité de service.
  • Industrie : l’hyperautomatisation s’apparente à une deuxième révolution industrielle. Les sites de production peuvent utiliser les technologies d’hyperautomatisation associées au business process management (BPM) pour fabriquer des produits de meilleure qualité à grande échelle. De nombreux environnements industriels utilisent également des systèmes et des processus hérités qui pourraient bénéficier d’une optimisation.
  • Services financiers : le secteur des services financiers implique de multiples calculs, transactions et communications avec les clients, les acheteurs, les gestionnaires de fonds et d’autres entités. L’hyperautomatisation, associée à des technologies telles que la reconnaissance optique de caractères (OCR), réduit les interventions manuelles tout en garantissant des résultats de haute qualité dans les processus front-end et back-end. Elle peut également contribuer à la reprise économique après la pandémie.

L’utilisation de l’hyperautomatisation devient une priorité pour de nombreuses entreprises touchées par la COVID-19. Partout dans le monde, les secteurs d’activité ont été confrontés à des problèmes de productivité dus à la réduction des effectifs, aux limitations de capacité imposées et aux fluctuations imprévues de la demande. Le recours à l’hyperautomatisation permet de relever bon nombre des défis qui en découlent en automatisant et en accélérant les processus répétitifs. Les entreprises utilisent également l’automatisation intelligente dans le but d’améliorer la cohérence et la qualité, tout en réduisant souvent les coûts.

L’hyperautomatisation et IBM

Si vous souhaitez mettre en œuvre l’hyperautomatisation dans votre entreprise, nous vous recommandons de commencer par IBM Cloud Pak for Business Automation. Il s’agit d’un ensemble de logiciels intégrés leaders sur le marché, conçus pour vous aider à relever vos défis opérationnels les plus complexes.

IBM Cloud Pak for Business Automation fournit des recommandations générées par l’IA, des analyses pour mesurer l’impact ainsi que des outils low-code adaptés aux entreprises qui réduisent le temps consacré aux processus manuels et le temps d’attente des clients. La solution IBM Cloud Pak for Business Automation vous permet de mieux respecter les réglementations, de réduire vos risques et de vous consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Note de bas de page

[1] The Gartner 2021 Predictions: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation, 30 novembre 2020
