En 2023, avec l’essor de l’IA générative et d’enjeux comme le développement durable, la productivité au travail et la sécurité, le besoin de transformation numérique est devenu plus pressant que jamais pour les organisations. Le « Rapport de transformation cloud », une nouvelle enquête mondiale de l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM, a révélé que de nombreuses entreprises de premier plan partagent un socle commun pour leur transformation numérique, à savoir une stratégie cloud hybride claire.¹ Ces entreprises citent plusieurs principaux avantages à l’utilisation d’une approche cloud hybride pour stimuler la transformation opérationnelle, notamment la modernisation, l’agilité, la sécurité, la durabilité et la capacité de déverrouiller la puissance de l’IA générative.
Voici un aperçu des principaux pilotes qui ont eu un impact sur la transformation cloud au cours de l’année écoulée et de ce qu’ils signifient pour les entreprises dans leur parcours de modernisation cloud :
Cette année, l’IA générative a attiré l’attention des chefs d’entreprise, mais elle a également soulevé des questions, notamment pour déterminer la base idéale pour accélérer et amplifier l’impact. Pour de nombreuses entreprises, la solution réside dans une approche de cloud hybride. La nouvelle étude révèle que 68 % des utilisateurs du cloud hybride ont déjà mis en place des politiques formelles à l’échelle de l’entreprise pour orienter leur approche de l’IA générative.
L’essor de l’IA générative entraîne un afflux de données. Bien que cela puisse favoriser d’énormes innovations commerciales, cela nécessite également des considérations stratégiques. Lors de l’exécution d’une stratégie d’IA, les entreprises doivent prendre en compte leur capacité de calcul actuelle, la localisation des données (dans le cloud, sur site, en périphérie ), la manière d’accéder aux données, les contrôles de sécurité nécessaires et comment utiliser efficacement les investissements technologiques existants. En plus de contribuer à améliorer la fiabilité et les performances, une approche de cloud hybride peut permettre une plus grande agilité avec la possibilité de connecter des environnements cloud et sur site, en supprimant les obstacles à la flexibilité des workflows de l’IA.
En ce qui concerne l’IA générative, les entreprises sont également préoccupées par l’exposition potentielle de données sensibles. Par exemple, 45 % des responsables du cloud ont cité les préoccupations concernant la cybersécurité ou la confidentialité des données et des informations comme étant le principal obstacle à la mise en œuvre de l’IA générative. Les résultats indiquent que les secteurs fortement réglementés, lorsqu’ils envisagent cette technologie, prennent de plus en plus en compte les risques, notamment en termes de sécurité. Ces entreprises sont moins susceptibles d’avoir une approche formelle de l’IA que d’autres secteurs, mais elles font des progrès : 57 % des banques et des organisations des marchés financiers, 54 % des assureurs et 54 % des institutions des sciences de la vie/pharmaceutiques ont jusqu’à présent adopté une approche formelle de la technologie.
Pour les secteurs hautement réglementés qui ont pour mission de protéger les données critiques, les enjeux sont considérables. Pour éviter les angles morts, il est essentiel de mettre en place une stratégie de sécurité holistique qui offre une visibilité sur l’ensemble de l’infrastructure de cloud hybride afin de limiter les risques.
Le rapport montre également des obstacles persistants à une adoption plus large du cloud, le plus important étant sans doute le déficit de compétences persistant. Par exemple, 58 % des décideurs mondiaux affirment que les compétences cloud restent un défi de taille et 72 % des organisations ont créé de nouveaux postes pour répondre aux besoins en compétences cloud. Dans les secteurs individuels, cette carence est encore plus grande : 79 % dans les secteurs fortement réglementés comme les marchés bancaires et financiers, 81 % dans le transport et le tourisme et 79 % dans le secteur des produits chimiques et pétroliers.
Récemment, la durabilité a été liée à des objectifs commerciaux plus larges et est devenue une priorité majeure pour les investissements en technologie des entreprises à travers les secteurs. Pourtant, l’essor de l’IA générative s’accompagne d’une augmentation du traitement de données nécessaire aux charges de travail de l’IA. Cela peut présenter de nouveaux défis pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).
Avec les bons outils, le cloud peut aider les entreprises à suivre, gérer et rendre compte des objectifs de durabilité, y compris pour les partenaires et les tiers. En effet, nos conclusions indiquent que 42 % des décideurs mondiaux confirment utiliser déjà le cloud pour déployer, suivre et gérer en interne leurs objectifs de durabilité.
Alors que de plus en plus d’entreprises se lancent dans la transition vers l’IA, il va devenir critique pour celles-ci de s’assurer qu’elles disposent de l’infrastructure et des talents adéquats pour soutenir ces initiatives. Les entreprises qui adopteront une structure de données agile et sécurisée avec une architecture cloud hybride seront probablement les gagnantes de demain, notamment grâce à une base solide et compétitive dans un environnement piloté par l’IA.
[1] Cette étude a été réalisée en partenariat avec Harris Poll, une société indépendante spécialisée dans les études de marché.
