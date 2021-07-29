Conception centrée sur l’humain : votre premier pas vers une expérience totale

Cette attention constante portée aux personnes a entraîné une transformation organisationnelle qui va bien au-delà de notre équipe de conception. Nous utilisons le design thinking d’entreprise comme ensemble d’outils pour nous assurer de l’alignement sur ce qui doit être accompli. Nous adoptons le mantra itératif de l’observation, de la réflexion et de la création. Notre collaboration entre les domaines fonctionnels et le principe donnant « la priorité aux personnes » correspondent directement à l’expérience globale.

Qu’est-ce que l’expérience totale (Texas) ? Dans son eBook “Top Strategic Technology Trends for 2021,” (« Principales tendances technologiques stratégiques pour 2021 »), [1] Brian Burke, vice-président de la recherche de Gartner, souligne l’importance de l’Expérience totale. « L’expérience totale combine des disciplines traditionnellement cloisonnées comme l’expérience multi-services (MX), l’expérience client (CX), l’expérience employé (EX) et l’expérience utilisateur (UX), et les relie pour créer une meilleure expérience globale pour toutes les parties. Non seulement cela simplifie l’expérience pour tous, car les entreprises optimisent tous les niveaux d’expériences, mais cela offre aussi une excellente opportunité de différencier une entreprise de ses concurrents. Avec pour objectif global de transformer l’expérience dans son ensemble, l’expérience globale permet aux entreprises de se pencher sur les défis créés par la COVID-19 et d’identifier de nouvelles activités qu’elles peuvent intégrer et sur lesquelles elles peuvent s’appuyer.

Source : Gartner, Inc., Top Strategic Technology Trends for 2021: Total Experience, Jason Wong, Michael Chiu, Michelle Duerst, Don Scheibenreif, Brent Stewart, Saul Brand, 28 décembre 2020

En analysant le framework sous l’angle des solutions logicielles d’entreprise, certains termes et concepts méritent d’être clarifiés.