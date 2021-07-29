Conception centrée sur l’humain : votre premier pas vers une expérience totale

Cette attention constante portée aux personnes a entraîné une transformation organisationnelle qui va bien au-delà de notre équipe de conception. Nous utilisons le design thinking d’entreprise comme ensemble d’outils pour nous assurer de l’alignement sur ce qui doit être accompli. Nous adoptons le mantra itératif de l’observation, de la réflexion et de la création. Notre collaboration entre les domaines fonctionnels et le principe donnant « la priorité aux personnes » correspondent directement à l’expérience globale.
Qu’est-ce que l’expérience totale (Texas) ? Dans son eBook “Top Strategic Technology Trends for 2021,” (« Principales tendances technologiques stratégiques pour 2021 »), [1] Brian Burke, vice-président de la recherche de Gartner, souligne l’importance de l’Expérience totale. « L’expérience totale combine des disciplines traditionnellement cloisonnées comme l’expérience multi-services (MX), l’expérience client (CX), l’expérience employé (EX) et l’expérience utilisateur (UX), et les relie pour créer une meilleure expérience globale pour toutes les parties. Non seulement cela simplifie l’expérience pour tous, car les entreprises optimisent tous les niveaux d’expériences, mais cela offre aussi une excellente opportunité de différencier une entreprise de ses concurrents. Avec pour objectif global de transformer l’expérience dans son ensemble, l’expérience globale permet aux entreprises de se pencher sur les défis créés par la COVID-19 et d’identifier de nouvelles activités qu’elles peuvent intégrer et sur lesquelles elles peuvent s’appuyer.
En analysant le framework sous l’angle des solutions logicielles d’entreprise, certains termes et concepts méritent d’être clarifiés.
Lorsqu’une entreprise vend directement à un client (par exemple, un séjour à l’hôtel), le client et l’utilisateur sont généralement identiques. Cette personne expérimente le parcours de bout en bout avec l’entreprise. À chaque point de contact, ils évaluent s’ils vont finaliser leur achat initial ou effectuer un nouvel achat à l’avenir. Parmi ces derniers, certains deviennent des ambassadeurs de votre entreprise et en font la promotion auprès de leur réseau. Le développement du nombre de clients ambassadeurs est l’objectif principal de l’expérience client (CX).
En revanche, l’acheteur de solutions logicielles d’entreprise est rarement l’utilisateur final. Les utilisateurs finaux peuvent influencer la décision d’achat ; toutefois, l’acheteur devra tenir compte d’autres considérations au cours du processus d’approvisionnement. Tout au long du processus, différentes personnes ayant des besoins différents interagissent à différents moments avec différents employés des fournisseurs.
Nous adoptons une approche de conception minutieuse à travers neuf expériences universelles, qui constituent notre langage unique partagé pour offrir d’excellentes expériences :
Des équipes transversales travaillent ensemble pour examiner les avis, fournir des commentaires et mettre en œuvre des améliorations, le tout afin d’offrir une expérience IBM cohérente à nos clients, utilisateurs et prospects.
Le multi-expérience (MX) et, plus précisément, une plateforme de développement multiexperience (MXDP) sont essentiels pour garantir l’interopérabilité et l’interconnectivité entre les points de contact numériques, la variété des types d’appareils et les modalités d’interaction. Cependant, nous devons commencer par des améliorations centrées sur les personnes.
Un designer pense à une personne précise lorsqu’il souhaite améliorer l’expérience client (CX), l’expérience utilisateur (UX) ou l’expérience des employés (EX). La multi-expérience fait référence aux technologies sous-jacentes qui fonctionnent de façon fluide et de manière cohérente pour les clients, les utilisateurs et les employés. La conception multi-expérience intègre les options technologiques les plus pertinentes qui améliorent les expériences CX, UX ou EX. Par conséquent, la décision d’ajouter la réalité virtuelle (VR), une montre intelligente ou des interactions gestuelles ne doit être prise que si cela est justifié par une amélioration délibérée des expériences CX, UX ou EX. Sinon, nous risquons une expérience encore plus fragmentée et confuse en ajoutant un autre point de contact qui n’est pas aligné avec la stratégie TX.
La pratique de la conception et de la recherche de personnes est critique pour améliorer les expériences. Prendre des décisions réfléchies centrées sur l’humain est la condition préalable à la création d’une TX cohérente. Nous tirons parti d’IBM Design et du design thinking d’entreprise dans les domaines de l’expérience client (CX), de l’expérience utilisateur(UX) et de l’expérience employé (EX) pour améliorer l’expérience des clients, des employés, des utilisateurs et des partenaires commerciaux.
Au cours de son mandat de président-directeur général d’IBM, Thomas J. Watson, Jr. a déclaré qu’« un bon design est une bonne affaire ». C’est pourquoi notre équipe de conception ne se limite pas à la conception des produits. Au cours de notre processus rigoureux d’examen de conception, l’une des principales priorités est l’expérience numérique Découvrir, Apprendre, Essayer et Acheter. Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration avec nos collègues du marketing, de la gestion des produits, des ventes et du développement pour identifier les bloqueurs et itérer.
Lorsque l’équipe de documentation d’IBM a cherché à moderniser l’expérience de documentation client, elle a commencé par un atelier de conception de Enterprise Design Thinking (EDT). Ils ont continué à tirer parti des diverses activités de l’EDT tout au long du processus itératif. Le site IBM Documentation réinventé a été construit sur une base d’empathie et a conduit à un processus simplifié pour fournir le bon contenu aux utilisateurs le plus rapidement possible.
Une expérience globale centrée sur l’humain et dans l’ensemble de l’entreprise est un avantage concurrentiel clé pour les organisations, quel que soit leur secteur d’activité. Alors que les entreprises entament ce parcours transformationnel, il incombe aux équipes de mettre en pratique les principes d'Enterprise Design Thinking, à savoir « Un accent sur les résultats utilisateurs », « Réinvention infatigable » et « Équipes autonomes diverses ». Téléchargez le guide pratique IBM Enterprise Design Thinking pour commencer votre parcours vers une expérience totale réussie.
Vous souhaitez en savoir plus sur la conception centrée sur l’humain ? Postulez à l’IBM User Experience Program, un programme de commentaires des clients d’IBM qui vous permet de collaborer avec des chercheurs et des concepteurs afin d’améliorer votre expérience des produits IBM.
[1] Smarter with Gartner, Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021, Burke, Brian., 19 octobre 2020 (lien externe à ibm.com)
GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l’étranger, utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.
