Les responsables RH peuvent-ils déployer l’IA à grande échelle sans perdre la confiance ?

94 % des demandes RH courantes sont résolues par un agent IA. Réduction de 75 % des tickets d’assistance. Budget de fonctionnement réduit de 40 % sur quatre ans. Ces chiffres ne sont pas des projections : ce sont les propres chiffres d’IBM.
Mais derrière chaque indicateur se cache une question plus difficile : comment déployer l’IA à grande échelle sans perdre la confiance du personnel qu’elle est censée servir ?
Alors que l’IA façonne les décisions en matière d’embauche, de développement et de performance, les employés ne font pas que découvrir de nouvelles technologies. Ils vivent des changements dans la façon dont le travail fonctionne. Si vous l’étendez avec négligence, les chiffres s’améliorent tandis que la culture s’érode silencieusement.
Nous examinerons ici cette tension et verrons ce qu’il faut pour concevoir et déployer l’IA au sein des systèmes RH de manière responsable, ainsi que la façon dont les dirigeants gèrent les changements culturels et les évolutions du personnel qui s’ensuivent. Voici cinq questions que chaque responsable des ressources humaines devrait se poser.
La discussion n’est plus centrée sur ce que l’IA peut faire, mais sur la manière dont les entreprises vivent et fonctionnent avec elle. Ce changement modifie fondamentalement le rôle des technologies RH. L’automatisation des processus était le point de départ, et maintenant nous parlons vraiment de la façon dont le travail est effectué dans l’ensemble de l’entreprise.
Une approche « responsable » doit être intégrée à l’architecture du système dès le départ. Cela implique d’avoir une visibilité claire sur la provenance des données, leur validation et la manière dont les biais sont traités avant qu’elles n’atteignent un quelconque modèle. Cela implique de définir les points d’intervention humaine dans les décisions à fort enjeu, telles que l’embauche, la promotion ou l’évaluation des performances.
L’IA doit éclairer ces décisions, et non les prendre ; si un employé remet en question une recommandation concernant son parcours professionnel ou le développement de ses compétences, le système doit être en mesure de relier cette recommandation à des données transparentes et vérifiables.
Si les dirigeants ne peuvent pas expliquer clairement le fonctionnement de leurs systèmes d’IA et la manière dont ils formulent des recommandations, ces systèmes ne sont pas prêts pour une utilisation à l’échelle de l’entreprise.
Les dirigeants doivent être prêts à simplifier les modèles opérationnels et à privilégier la collaboration entre fonctions. L’adoption de l’IA nécessite un changement de mentalité. Cela exige un investissement non seulement dans des compétences techniques, mais aussi dans des capacités telles que l’empathie, la pensée critique et la curiosité. Ces compétences humaines deviennent plus importantes, et non moins, dans une organisation utilisant l’IA.
En s’appuyant sur l’IA pour gérer les tâches basiques comme la réinitialisation des mots de passe, les questions liées aux politiques RH, l’installation de logiciels et d’autres transactions courantes, les équipes support peuvent se concentrer sur la résolution de problèmes plus complexes, les interactions empathiques avec les clients et l’analyse technique. Prenez par exemple un poste au sein du centre d’assistance. Faire évoluer la nature du rôle du centre d’assistance offre au personnel d’importantes possibilités de développer de nouvelles compétences, en passant du simple traitement des tickets à des rôles d’« orchestrateurs d’expérience » ou de « responsables de l’IA », ce qui favorise davantage l’évolution de carrière.
Le comportement des dirigeants doit être en phase avec le changement que les entreprises attendent. Lorsque les dirigeants ne parviennent pas à incarner la collaboration, la transparence et l’apprentissage continu, les initiatives d’IA auront du mal à progresser, quel que soit l’investissement technologique.
La plupart des organisations privilégient la rapidité et se précipitent pour déployer des fonctionnalités d’IA avant même d’avoir pleinement réfléchi à l’expérience des employés. Cette lacune tend à se manifester de deux manières prévisibles : les outils d’IA sont déployés en parallèle sans être véritablement intégrés, ce qui oblige les employés à naviguer dans un patchwork de systèmes déconnectés qui ajoutent des frictions au lieu de les supprimer.
Dans le même temps, de nombreuses initiatives sont conçues principalement pour répondre aux besoins de reporting de la direction plutôt qu’à la croissance et au développement des employés. Lorsque la technologie donne l’impression de surveiller les performances plutôt que de favoriser les progrès, la confiance s’érode et les résultats que les dirigeants espèrent obtenir plus rapidement deviennent plus difficiles à atteindre.
L’IA a le potentiel de rendre le leadership plus informé et plus humain. Au lieu de s’appuyer uniquement sur l’intuition ou les indicateurs retardés, les responsables peuvent constater des tendances dans la santé de l’équipe au fur et à mesure qu’elles apparaissent. Les signaux tirés des tendances de sentiment et des habitudes de travail peuvent mettre en évidence les charges de travail inégales ou les points où la collaboration s’effondre, ce qui donne aux dirigeants la possibilité d’intervenir en amont plutôt qu’après l’apparition de l’épuisement professionnel.
L’IA peut également prendre en charge une partie de la charge administrative et optimiser les horaires afin que les managers puissent consacrer moins de temps à la paperasserie et plus de temps à encadrer leurs équipes, à favoriser leur développement et à les soutenir.
Pour les employés, cet impact se manifeste à la fois dans leur expérience de travail quotidienne et dans leur évolution de carrière à long terme. L’IA peut réduire les frictions en résumant les réunions, en faisant ressortir les politiques pertinentes et en rationalisant les tâches administratives de routine qui ralentissent souvent les gens.
Au fil du temps, elle pourra également créer plus de transparence en matière d’opportunités. En associant les employés à des projets ou à des rôles en fonction de leurs compétences avérées, et non seulement de leur ancienneté ou de leur visibilité, l’IA peut contribuer à clarifier les parcours professionnels et à rendre la progression plus équitable.
Les RH ont la possibilité de passer d’une fonction de service à un rôle d’architecte stratégique des effectifs. Cela nécessite de repenser les modèles traditionnels de prestation de services, c’est-à-dire d’aller au-delà de l’automatisation des tâches existantes et d’utiliser des systèmes intelligents pour répondre de manière proactive aux besoins courants des employés, tels que l’intégration ou les questions sur les avantages sociaux.
À partir de là, l’accent est mis sur le réinvestissement des capacités libérées. Le temps gagné grâce à l’automatisation devrait être consacré à la planification des effectifs, aux initiatives de reconversion et à la conception du travail.
Le succès ne devrait pas être mesuré uniquement par la réduction des coûts. Mesurez-le en fonction de la capacité de l’entreprise à s’adapter, à assurer la reconversion de ses talents et à les mobiliser plus efficacement.
Instaurer la confiance à grande échelle nécessite que les ressources humaines jouent un rôle actif dans la définition de la gouvernance de l’IA au sein de l’entreprise. Cela commence par la transparence : créer une architecture des compétences claire et actualisée afin que les employés comprennent comment leurs capacités sont évaluées et comment les opportunités de développement sont déterminées.
Cela implique également de trouver le juste équilibre entre personnalisation et protection, en veillant à ce que l’IA propose des expériences personnalisées, mais qu’une gouvernance des données et des contrôles d’identité solides protègent les informations des employés. Et surtout, la confiance ne peut pas être statique. Les entreprises ont besoin de boucles de feedback intégrées dans les workflows quotidiens afin que les contributions des employés éclairent en permanence l’évolution des outils et politiques d’IA au fil du temps.
La confiance se construit grâce à la conception cohérente des systèmes, à la gouvernance et à la communication. Elle se maintient lorsque les employés constatent l’équité, la transparence et des avantages concrets dans leur travail quotidien.
L’IA devient une partie intégrante de l’infrastructure du travail, influençant la manière dont les talents sont identifiés, développés et déployés. Pour les responsables RH, cela crée à la fois des opportunités et des responsabilités.
L’objectif n’est pas simplement de mettre en œuvre de nouveaux outils. Il s’agit de s’assurer que ces outils reflètent les valeurs de l’entreprise et soutiennent un personnel qui se sent informé, accompagné et traité de manière équitable.
Bien utilisée, l’IA peut améliorer le fonctionnement du travail et la manière dont les personnes évoluent en son sein. Ce résultat dépend des choix que feront les RH dès maintenant.
Découvrez la transformation des RH et des talents avec IBM
Découvrez nos cinq prédictions sur ce qui définira les entreprises les plus performantes en 2030, et les étapes que les dirigeants peuvent suivre pour obtenir un avantage axé sur l’IA.
Découvrez si les agents conversationnels peuvent remplacer les humains alors qu'ils deviennent plus rapides et plus précis avec l’IA générative.
Découvrez comment les PDG utilisent l’IA générative et la modernisation des applications pour stimuler l’innovation et rester compétitifs.
Découvrez pourquoi les détaillants doivent connaître les stocks disponibles pour répondre à la demande des clients.
Découvrez comment l'organisation du DSI d'IBM a mis en œuvre IBM OpenPages® pour unifier la gouvernance, le risque et la conformité, rationaliser les processus d'audit et améliorer la visibilité à travers les unités commerciales.
Construisez une entreprise plus résiliente grâce à des solutions alimentées par l’IA pour la gestion intelligente des actifs et de la chaîne d’approvisionnement.
Transformez vos opérations métier avec IBM en intégrant des processus d’optimisation à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA.
IBM Cloud Pak for Business Automation est un ensemble modulaire de composants logiciels intégrés pour la gestion et l'automatisation des opérations.