Sept étapes pour rapprocher expérience utilisateur et valeur métier

Définir la « valeur » dans le cadre du développement de produits agiles est un défi pour les entreprises de toutes tailles. La définition est souvent formulée et traitée d’un point de vue opérationnel, en se concentrant sur des indicateurs tels que le respect des délais de livraison, la productivité ou la prévisibilité. Les entreprises définissent également la valeur d’un point de vue des résultats, en se concentrant sur les avantages financiers, la satisfaction des utilisateurs ou la portée du produit.
De nombreux défis se posent lorsque l’on définit la valeur de ces points de vue. Lorsque l’on considère la valeur d’un point de vue opérationnel, il est possible d’optimiser les indicateurs sans réellement réaliser la valeur commerciale ou la valeur pour l’utilisateur. Du point de vue des résultats, la relation entre les indicateurs n’est pas toujours évidente et peut même être contradictoire. En outre, il est souvent difficile de savoir comment combiner des valeurs distinctes pour établir des priorités ou améliorer un processus ou un résultat.
IBM® Garage a développé une séquence d’étapes et des outils polyvalents pour aligner la valeur métier et l’utilisateur, et nous appelons cela l’orchestration de la valeur. Nous utilisons l’orchestration de la valeur pour guider la stratégie de l’expérience utilisateur (UX) des produits et la transformation de l’expérience, et nous apportons continuellement de la valeur dans un environnement agile. Cette méthodologie a été déployée et affinée auprès de nombreux secteurs et clients du Fortune 500. Voici les méthodes et les résultats ms en œuvre :
L’orchestration de la valeur commence par la compréhension que la valeur métier est ancrée dans le comportement de l’utilisateur. Nous définissons les utilisateurs comme tout utilisateur final interne ou externe d’un processus ou d’un outil. Un propriétaire d’entreprise réalise de la valeur lorsque ses utilisateurs se comportent d’une certaine manière. Par exemple, si le propriétaire de l’entreprise gère un site e-commerce, il reconnaît la valeur lorsque les utilisateurs (nouveaux ou actuels) visitent le site, achètent des produits et répondent à des publicités. Si le propriétaire crée un outil d’optimisation du lieu de travail, il peut se rendre compte de la valeur ajoutée que représente le fait que ses employés accomplissent des tâches, le fassent rapidement et ne commettent pas d’erreurs.
Dans les cas ci-dessus, il est facile de comprendre la valeur commerciale de la visite d’un site, de la visualisation d’une publicité, de l’accomplissement d’une tâche ou d’une erreur. Il est tout aussi simple d’imaginer comment l’entreprise pourrait mesurer les changements dans ces comportements et quantifier la valeur de ces changements.
Le processus commence ainsi par demander aux parties prenantes du produit de spécifier comment elles souhaitent que les comportements de leurs utilisateurs changent. Un chef d’entreprise pourrait dire : « J’aimerais que mes utilisateurs n’abandonnent pas leur panier si souvent. » En analysant les données d’achat, le propriétaire de l’entreprise peut se fixer un objectif visant à réduire le taux d’abandon des paniers de 75 à 50 %.
Le fait de disposer d’un objectif et d’une mesure du succès présente plusieurs avantages. Nous pouvons répondre à trois questions essentielles sur lesquelles nous pouvons aligner n’importe quel nombre d’individus ou d’équipes :
Une fois que nous avons atteint notre objectif, la prochaine chose à faire est de répondre à la question suivante : « Pourquoi les utilisateurs abandonnent-ils leur panier dans 75 % des cas ? »
Une fois un comportement et une mesure d’objectif identifiés, nous construisons un modèle de valeur qui relie les changements de comportement aux impacts financiers. Ces formules prennent les mesures du comportement de l’utilisateur comme des entrées et produisent un impact financier implicite. Cet impact financier permettra à l’équipe de comparer la valeur des changements dans les comportements des utilisateurs les uns par rapport aux autres. Le modèle de valeur permet également au product owner d’établir un calcul cohérent des avantages, grâce auquel le ROI des solutions futures peut être évalué.
La troisième étape de notre processus consiste à identifier les facteurs des comportements des utilisateurs que nous essayons de modifier. Nous appelons ces facteurs de comportement les points de douleur liés à la cause racine.
Dans l’exemple de l’abandon de panier, nous pouvons commencer par mener une recherche spécifique par le biais d’entretiens et d’avis des données existantes afin de déterminer les raisons pour lesquelles les clients abandonnent leur panier. Nous identifierons probablement de nombreux points problématiques plus ou moins importants. C’est pourquoi nous concevons nos protocoles de recherche et d’analyse de manière à trier les causes racines par ordre de priorité. Dans cet exemple, les utilisateurs peuvent avoir du mal à modifier leur commande, accéder à la page « paiement » ou saisir les informations de paiement. En priorisant ces points problématiques en termes d’impact sur l’abandon des paniers, nous pouvons prioriser les causes racines à atténuer avec des solutions aux étapes suivantes.
La quatrième étape de notre processus consiste à trouver des solutions aux causes racines prioritaires. À ce stade, une équipe de conception reçoit un dossier qui détaille :
L’équipe sélectionnera les causes racines qu’elle juge les plus faciles à résoudre et imaginera des solutions pour y remédier. Dans notre exemple, en analysant les difficultés rencontrées par l’utilisateur lors de la modification d’une commande, les concepteurs pourraient repenser l’expérience d’édition pour la rendre plus simple, plus rapide et plus intuitive.
Après avoir obtenu une ébauche de conception, il est temps de valider.
La cinquième étape du processus consiste à tester notre solution avec les utilisateurs. Nous créons d’abord un protocole de test où nous présentons aux utilisateurs le point de douleur initial et leur demandons de décrire et d’évaluer la douleur de manière quantitative. Nous parcourons ensuite la nouvelle expérience, posant des questions pour évaluer la facilité, la rapidité d’utilisation, l’intuitivité et d’autres mesures pertinentes à notre comportement cible. Enfin, nous demandons à l’utilisateur d’évaluer si la douleur a été résolue quantitativement. Si les résultats de nos tests utilisateurs indiquent un haut degré de résolution, nous pouvons prioriser la conception pour le développement.
Voici les tests d’utilisation réalisés avec IBM Garage pour Frito-Lay.
À ce stade, les développeurs seront à l’affût de tout impact négatif de la conception priorisée. La documentation de la solution comprend l’objectif de l’entreprise, l’impact prévu sur les utilisateurs et la manière dont la solution est censée influencer le comportement de l’utilisateur. Par exemple, l’objectif de l’entreprise est de réduire les abandons de panier de 25 % et la solution est censée générer une réduction de 5 % grâce à une édition simplifiée des commandes. Si la solution développée produit une expérience susceptible d’avoir un impact négatif sur le comportement prévu de l’utilisateur, comme des temps de chargement lents, les développeurs peuvent impliquer le propriétaire du produit et l’équipe de conception.
Notre dernière étape consiste à surveiller l’impact attendu sur le comportement des utilisateurs en utilisant nos indicateurs de réussite. En intégrant des données réelles dans notre modèle de valeur et en évaluant les progrès allant dans le sens de nos objectifs, nous pouvons rapidement calculer la valeur incrémentale réalisée jusqu’à présent et estimer la valeur pour les autres causes premières.
La fonctionnalité distinctive de l’orchestration de la valeur est que la valeur pour l’utilisateur et la valeur pour l’entreprise sont directement liées. La valeur commerciale est une fonction du comportement de l’utilisateur et la valeur de l’utilisateur est un moyen de modifier ce comportement. Comme nous l’avons montré dans le processus ci-dessus, nous pouvons estimer, traduire et mesurer les comportements des utilisateurs, ce qui nous permet de calculer et de prédire la valeur commerciale.
Cette approche se prête directement à la distribution agile en incorporant l’évaluation de la valeur dans le cycle de vie du développement du produit. Pour démarrer, il suffit d’un objectif exprimé en tant que changement dans le comportement de l’utilisateur. Grâce à l’analyse de la cause première du comportement des utilisateurs, les équipes produit peuvent intégrer les nouveaux problèmes des utilisateurs dans le backlog tout en travaillant à la réalisation du même objectif métier. Cela permet une boucle de commentaires autour des améliorations de l’expérience en lien avec les avantages pour l’entreprise, ce qui accélère ainsi la création de valeur.
