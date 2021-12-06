Sept étapes pour rapprocher expérience utilisateur et valeur métier

Définir la « valeur » dans le cadre du développement de produits agiles est un défi pour les entreprises de toutes tailles. La définition est souvent formulée et traitée d’un point de vue opérationnel, en se concentrant sur des indicateurs tels que le respect des délais de livraison, la productivité ou la prévisibilité. Les entreprises définissent également la valeur d’un point de vue des résultats, en se concentrant sur les avantages financiers, la satisfaction des utilisateurs ou la portée du produit.

De nombreux défis se posent lorsque l’on définit la valeur de ces points de vue. Lorsque l’on considère la valeur d’un point de vue opérationnel, il est possible d’optimiser les indicateurs sans réellement réaliser la valeur commerciale ou la valeur pour l’utilisateur. Du point de vue des résultats, la relation entre les indicateurs n’est pas toujours évidente et peut même être contradictoire. En outre, il est souvent difficile de savoir comment combiner des valeurs distinctes pour établir des priorités ou améliorer un processus ou un résultat.

IBM® Garage a développé une séquence d’étapes et des outils polyvalents pour aligner la valeur métier et l’utilisateur, et nous appelons cela l’orchestration de la valeur. Nous utilisons l’orchestration de la valeur pour guider la stratégie de l’expérience utilisateur (UX) des produits et la transformation de l’expérience, et nous apportons continuellement de la valeur dans un environnement agile. Cette méthodologie a été déployée et affinée auprès de nombreux secteurs et clients du Fortune 500. Voici les méthodes et les résultats ms en œuvre :