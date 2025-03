Comment réussir un programme de transformation Cloud ?

N’essayez pas de mener votre programme de transformation Cloud en interne IT. Un sponsoring fort du plus haut niveau de l’entreprise est indispensable. Il sera particulièrement utile lorsque des priorités seront à choisir entre l’évolution fonctionnelle du parc applicatif et la migration des applications existantes sur le cloud, tant au niveau des capacités des équipes, des dates de mises à disposition ou du budget. La Direction de l’entreprise doit être convaincue de son intérêt à disposer de tout ou partie de son SI sur le cloud. Cette conviction permettra de définir une stratégie globale, applicable de façon cohérente à toute l’entreprise et de disposer des bons leviers de communication dans toutes les situations de réticence, habituelles dans toute transformation.Dans les faits, le sponsoring du programme de transformation Cloud sera en général délégué à la Direction IT.