Comment bien préparer la migration d’un parc applicatif dans le cloud avec IBM Consulting (1/2) ?

Contrairement aux applications conçues et développées spécifiquement pour un environnement cloud, un parc applicatif « on premises » a généralement été bâti au fil du temps, avec des technologies datant d’époques différentes. Il est par nature plus ou moins hétérogène. Pour différentes raisons (par exemple la scalabilité horizontale et verticale de manière automatique en fonction du besoin, la réduction des coûts, la flexibilité, l’agilité, l’ajout de sécurité, le paiement à la demande, la réduction du temps de commercialisation, la modernisation et la rapidité de déploiement), l’entreprise décide de moderniser son parc avec un programme stratégique de migrer un parc applicatif dans un cloud. Ce type de migration doit être soigneusement préparé pour être efficace.