62 % des entreprises ont une visibilité limitée dans la chaîne d’approvisionnement et 15 % n’ont une visibilité que sur la production. Les silos entre les systèmes et les équipes peuvent être le point de rupture d’une chaîne d’approvisionnement et ont été mis en évidence lors de la pandémie de COVID-19. Pour créer une résilience opérationnelle dans les chaînes d’approvisionnement, il faut aller au-delà de la visibilité et être capable de prédire et d’agir rapidement sur les données. Il faut pour cela une plateforme qui permette de partager les informations au-delà des frontières organisationnelles afin de créer des chaînes d’approvisionnement dynamiques, réactives et interconnectées.
Les systèmes basés sur les technologies exponentielles peuvent aider les Entreprises à construire des chaînes d’approvisionnement plus intelligentes et à accroître la résilience. Des chaînes d’approvisionnement plus intelligentes qui tirent parti de la puissance de l’IA et d’autres technologies émergentes peuvent aider les entreprises à maintenir la continuité d’activité face à des perturbations et à l’incertitude.
Les entreprises qui ont fait preuve de résilience numérique, avec des chaînes d’approvisionnement flexibles et adaptables, sont celles qui ont traversé la crise de COVID-19 avec le plus de succès. Si certaines industries ont profité de la crise et d’autres ont été confrontées à des vents contraires, chaque secteur de l’économie compte des entreprises qui ont su transformer la crise en opportunité. Les détaillants qui se sont rapidement tournés vers la vente en ligne pour la livraison à domicile et le click and collect ont conquis des parts de marché supplémentaires. Les fabricants qui ont su adapter leur base d’approvisionnement pour continuer à s’approvisionner en matériaux lorsque des régions du monde étaient verrouillées sont ceux qui ont acquis de nouveaux clients. Les exemples de ceux qui en sont sortis plus forts sont nombreux, et cela est dû en grande partie à ceux qui ont investi dans leurs chaînes d’approvisionnement pour les rendre résilientes sur le plan numérique, physique et organisationnel.
Grâce aux vaccins et aux programmes de dépistage, les scientifiques permettent au monde de commencer à envisager un retour à un environnement plus normal. Il est critique que nous tirions les leçons de la pandémie, notamment l’occasion unique d’examiner la visibilité, la résilience et les risques de la chaîne d’approvisionnement afin de repenser nos chaînes d’approvisionnement pour l’avenir. En particulier, la façon dont nous avons improvisé à la hâte, et souvent avec succès, avec les nouvelles technologies doit maintenant être intégrée à notre mode de pensée. Nous ne devons pas non plus manquer cette occasion unique de saisir l’opportunité d’intégrer une plus grande durabilité dans nos chaînes d’approvisionnement. Cela aura le double avantage de pérenniser les chaînes d’approvisionnement et de répondre à l’importance que la société et les consommateurs accordent à la durabilité.
En repensant les processus de chaîne d’approvisionnement en workflows intelligents, les entreprises peuvent atteindre de nouveaux niveaux de réactivité et de résilience. Les workflows intelligents remettent en question les processus cloisonnés et les méthodes de travail afin de gagner en efficacité au sein d’un réseau de processus et de partenaires.
Augmentés par l’IA et infusés de technologies émergentes (automatisation, Blockchain, IdO, 5G et edge computing), de nouveaux workflows intelligents de chaîne d’approvisionnement sous-jacents aux plateformes professionnelles peuvent livrer des résultats exceptionnels à l’échelle. Nous pouvons examiner n’importe quelle étape de la chaîne de valeur pour détecter de telles opportunités de transformation, qu’il s’agisse de la planification de la demande, de l’exécution de la fabrication ou de l’orchestration et de l’exécution des commandes. Repsenser ces processus signifie également transformer la manière dont les entreprises sont conçues et les équipes alignées. Les workflows intelligents réinventent cette intersection entre personnes, processus et technologie. Ces processus technologiques permettent aux professionnels de la chaîne d’approvisionnement d’être prêts à exécuter et à fournir des services de manière plus efficace et efficace dans des stratégies et des environnements en constante évolution. Ces professionnels peuvent être armés du bon flux d’informations et des droits de décision nécessaires à une production optimale.
Pour renforcer la résilience, l’agilité et la prévisibilité, les dirigeants doivent transformer leurs workflows de chaîne d’approvisionnement sur trois niveaux. En créant une chaîne d’approvisionnement plus intelligente, qui peut d’abord voir, prédire et troisièmement agir pour gérer avec succès les perturbations mondiales et locales, elle pourra assurer la résilience requise pour l’avenir.
L’utilisation de l’IA pour exploiter les données non structurées en temps réel peut fournir une visibilité et des informations à court terme. La mise en place d’un outil global, tel que la tour de contrôle Sterling, peut offrir une visibilité de bout en bout des flux de la chaîne d’approvisionnement pour une solution à long terme. En combinant la puissance d’une tour de contrôle avec la solution Blockchain IBM Hyper Insights qui emploie l’IdO et l’IA, il est désormais possible de voir où se trouvent vos produits, en temps réel, dans le monde entier. Vous pouvez également trouver des gains rapides. Par exemple, la plupart des compagnies de transport disposent de la plupart des données dont vous avez besoin sur vos produits en transit. Les introduire directement dans une tour de contrôle, au lieu de les laisser y rester inutilisées, peut faire une énorme différence en termes de transparence. En fait, votre équipe est peut-être déjà en train d’améliorer manuellement la visibilité de divers flux de données en réponse à la crise de COVID-19. Le moment venu, vous pouvez commencer par automatiser ces processus, les reproduire et les étendre à l’ensemble de l’entreprise. Tout en prenant le temps de personnaliser les résultats pour chaque utilisateur afin que les données fournissent véritablement des informations exploitables.
Toutefois, pour que les données apportent une réelle valeur ajoutée, elles doivent être tournées vers l’avenir, de manière à pouvoir prédire ce qui se passera ensuite, et non se contenter de reproduire ce qui s’est passé auparavant. Une grande partie de la planification de la chaîne d’approvisionnement repose sur des données historiques et des modèles saisonniers, dont les données sont souvent de mauvaise qualité ou incomplètes. Il est temps de moderniser votre approche en adoptant une planification intelligente continue avec une collaboration en temps réel, tant au sein de l’entreprise qu’à travers la chaîne d’approvisionnement. Jamais auparavant il n’a été aussi important de s’appuyer sur des données en temps réel pour anticiper et répondre au comportement des consommateurs/clients ou à des facteurs externes tels que les conditions météorologiques ou d’autres perturbations potentielles. Cela signifie utiliser la détection de la demande pour tirer parti de données structurées, non structurées et dark data (c’est-à-dire ces données actuellement cachées aux systèmes, peut-être dans la tête de quelqu’un !). Les entreprises qui ont réussi cela pendant la pandémie ont réagi beaucoup plus rapidement et ont pu mobiliser les ressources là où elles étaient nécessaires. Cela signifie également une intégration automatisée de bout en bout dans les fonctions de planification des clients et des fournisseurs.
Par exemple, la capacité de repérer des semaines à l'avance une pénurie de matières premières et de prendre des mesures d'évitement, qu'il s'agisse de trouver un autre fournisseur ou de mettre en œuvre d'autres mesures d'urgence. L'utilisation de capteurs placés à l'intérieur des produits ou des emballages pour suivre leur parcours grâce à des mises à jour en temps réel deviendra également de plus en plus importante afin de déterminer s'ils ont été manipulés correctement ou conservés à la bonne température. Cela permettra un contrôle qualité beaucoup plus intelligent au lieu de se fier uniquement à l'échantillonnage, améliorant ainsi la qualité des produits livrés aux consommateurs.
