Les entreprises qui ont fait preuve de résilience numérique, avec des chaînes d’approvisionnement flexibles et adaptables, sont celles qui ont traversé la crise de COVID-19 avec le plus de succès. Si certaines industries ont profité de la crise et d’autres ont été confrontées à des vents contraires, chaque secteur de l’économie compte des entreprises qui ont su transformer la crise en opportunité. Les détaillants qui se sont rapidement tournés vers la vente en ligne pour la livraison à domicile et le click and collect ont conquis des parts de marché supplémentaires. Les fabricants qui ont su adapter leur base d’approvisionnement pour continuer à s’approvisionner en matériaux lorsque des régions du monde étaient verrouillées sont ceux qui ont acquis de nouveaux clients. Les exemples de ceux qui en sont sortis plus forts sont nombreux, et cela est dû en grande partie à ceux qui ont investi dans leurs chaînes d’approvisionnement pour les rendre résilientes sur le plan numérique, physique et organisationnel.

Grâce aux vaccins et aux programmes de dépistage, les scientifiques permettent au monde de commencer à envisager un retour à un environnement plus normal. Il est critique que nous tirions les leçons de la pandémie, notamment l’occasion unique d’examiner la visibilité, la résilience et les risques de la chaîne d’approvisionnement afin de repenser nos chaînes d’approvisionnement pour l’avenir. En particulier, la façon dont nous avons improvisé à la hâte, et souvent avec succès, avec les nouvelles technologies doit maintenant être intégrée à notre mode de pensée. Nous ne devons pas non plus manquer cette occasion unique de saisir l’opportunité d’intégrer une plus grande durabilité dans nos chaînes d’approvisionnement. Cela aura le double avantage de pérenniser les chaînes d’approvisionnement et de répondre à l’importance que la société et les consommateurs accordent à la durabilité.