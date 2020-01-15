Comment rendre le passage à SAP S/4HANA aussi rapide et fluide que possible

Cette évaluation d’impact approfondie et détaillée fournit des informations objectives sur la manière dont la transition peut affecter vos processus métier, les données maîtresses et transactionnelles, la configuration système et les interfaces. L’évaluation d’impact IBM SAP S/4HANA fournit une feuille de route adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Cet outil fournit des informations dans cinq domaines clés.

Évaluation fonctionnelle. Cette étape identifie les processus actuellement utilisés dans votre SAP ECC et les innovations attendues qui résulteront du passage à S/4HANA. Vous apprendrez ce qui est nouveau, ce qui va changer et ce qui va devenir obsolète.

Impacts techniques. L’évaluation de l’impact technique dresse un état des lieux du code personnalisé de votre système SAP actuel. L’évaluation indique si le code est utilisé ou non et l’effet que le nouveau code de base de données HANA aura sur les systèmes actuels. Cette étape révèle ce qui doit être corrigé et détaille également l’impact de la migration sur la sécurité.

Impact de la simplification. Cette étape utilise la base de données de simplification pour mettre en évidence les programmes et le code affectés par la nouvelle structure de données. Ce processus permet également d’identifier les zones les plus touchées par la transition. Ces informations permettent à votre entreprise de prioriser l’allocation des ressources au cours de la mise en œuvre.

Réduction de la portée du projet. Ce processus analyse les versions des applications et les besoins en infrastructure. Il donne également des avis sur les statistiques d’utilisation en production. Ces informations vous permettent de limiter la portée du projet à ce qui doit être corrigé et testé le plus rapidement. Par exemple, vous pouvez choisir de faire des tests ciblés uniquement sur les zones qui ont changé.

Identification des besoins en formation. IBM propose des recommandations de formation dans le cadre de l’évaluation. Grâce à ces données, une entreprise peut savoir dès maintenant quelle expertise sera nécessaire plus tard et planifier la montée en compétence en conséquence. L’entreprise peut combler les lacunes en matière d’expertise en recrutant du personnel supplémentaire ou en formant les équipes existantes.

À la fin de l’évaluation, vous recevrez un résumé de toutes les conclusions clés et pourrez accéder aux données de référence issues de centaines d’autres évaluations réalisées par IBM.