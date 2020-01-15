Comment rendre le passage à SAP S/4HANA aussi rapide et fluide que possible

Il est tentant de croire que 2025 est encore loin. Dans cinq petites années seulement, cette date est source d’urgence pour certaines entreprises. En effet, c’est en 2025 que SAP mettra fin à la maintenance courante des installations de SAP Business Suite antérieures au lancement de SAP S/4HANA.
Cette date de fin de maintenance concerne ceux qui utilisent la Suite SAP Enterprise Resource Planning (ERP) et ses modules et composants associés. Après 2025, seules les applications métier seront prises en charge sur SAP S/4HANA
IBM aide ses clients à se préparer à cette échéance en proposant trois solutions qui simplifient et accélèrent la transition vers SAP S/4HANA.
Cette évaluation d’impact approfondie et détaillée fournit des informations objectives sur la manière dont la transition peut affecter vos processus métier, les données maîtresses et transactionnelles, la configuration système et les interfaces. L’évaluation d’impact IBM SAP S/4HANA fournit une feuille de route adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Cet outil fournit des informations dans cinq domaines clés.
Évaluation fonctionnelle. Cette étape identifie les processus actuellement utilisés dans votre SAP ECC et les innovations attendues qui résulteront du passage à S/4HANA. Vous apprendrez ce qui est nouveau, ce qui va changer et ce qui va devenir obsolète.
Impacts techniques. L’évaluation de l’impact technique dresse un état des lieux du code personnalisé de votre système SAP actuel. L’évaluation indique si le code est utilisé ou non et l’effet que le nouveau code de base de données HANA aura sur les systèmes actuels. Cette étape révèle ce qui doit être corrigé et détaille également l’impact de la migration sur la sécurité.
Impact de la simplification. Cette étape utilise la base de données de simplification pour mettre en évidence les programmes et le code affectés par la nouvelle structure de données. Ce processus permet également d’identifier les zones les plus touchées par la transition. Ces informations permettent à votre entreprise de prioriser l’allocation des ressources au cours de la mise en œuvre.
Réduction de la portée du projet. Ce processus analyse les versions des applications et les besoins en infrastructure. Il donne également des avis sur les statistiques d’utilisation en production. Ces informations vous permettent de limiter la portée du projet à ce qui doit être corrigé et testé le plus rapidement. Par exemple, vous pouvez choisir de faire des tests ciblés uniquement sur les zones qui ont changé.
Identification des besoins en formation. IBM propose des recommandations de formation dans le cadre de l’évaluation. Grâce à ces données, une entreprise peut savoir dès maintenant quelle expertise sera nécessaire plus tard et planifier la montée en compétence en conséquence. L’entreprise peut combler les lacunes en matière d’expertise en recrutant du personnel supplémentaire ou en formant les équipes existantes.
À la fin de l’évaluation, vous recevrez un résumé de toutes les conclusions clés et pourrez accéder aux données de référence issues de centaines d’autres évaluations réalisées par IBM.
En 2016, IBM et SAP se sont associés pour créer des outils permettant d’accélérer les parcours de modernisation numérique de leurs clients communs. De ce partenariat est né un effort conjoint des deux entreprises visant spécifiquement à accélérer les implémentations de SAP S/4HANA. Ce partenariat offre désormais des solutions qui peuvent augmenter les vitesses de mise en œuvre de S/4HANA de 20 à 30 % 1.
SAP propose SAP Model Company, une solution métier complète que les clients adoptent comme modèle de référence. IBM est devenu le premier partenaire de SAP à développer le modèle d’entreprise SAP en incluant un contenu intersectoriel et sectoriel spécifique : IBM Impact Industry Solutions. IBM Impact Industry Solutions propose des accélérateurs spécifiques à chaque secteur qui combinent et renforcent la puissance des services IBM et SAP existants. Ces solutions, associées à une évaluation d’impact IBM, simplifient le processus de transition et permettent une adoption plus rapide de SAP S/4HANA. IBM tire ces solutions de son travail avec plus de 200 clients. Elles comprennent une documentation des processus, des scripts de test, des supports de formation, des applications analytiques et SAP Fiori, des ressources de migration de données et des rôles de sécurité définis.
IBM Rapid Move pour SAP S/4HANA permet à une entreprise d’utiliser ses investissements SAP existants pour effectuer une transition vers SAP S/4 HANA en seule étape depuis n’importe quelle source. La solution utilise l’automatisation pour accélérer le processus de migration avec un minimum de risques. Cette automatisation exécute la configuration S/4HANA, la résolution du code et la réconciliation des données afin de réduire la complexité du processus d’implémentation. IBM Rapid Move se concentre stratégiquement sur la refonte et la standardisation des processus uniquement aux endroits nécessaires. Cela permet aux entreprises de faire évoluer leurs investissements SAP actuels sans avoir à repenser l’intégralité de leurs systèmes existants.
IBM Rapid déplacer pour SAP S/4HANA s’accompagne d’un cadre de déploiement intégré de SAP, lequel comprend le programme SAP Value Assurance et le service SAP Model Company. IBM Rapid Move aide les entreprises à accélérer leur transformation numérique et à utiliser la nouvelle plateforme bien plus rapidement qu’un plan de déploiement traditionnel. Il en résulte une amélioration de la performance des fonctions métier complexes et critiques, notamment la planification, l’exécution, le reporting, l’analyse et la prévision en temps réel à partir de données sourcées en direct, ainsi qu’une expérience utilisateur personnalisée et simplifiée.
IBM s’appuie sur 40 ans de services et d’expertise SAP pour servir ses clients. L’entreprise a réalisé plus de 150 implémentations SAP S/4HANA et conseillé plus de 200 entreprises dans leur passage à S/4HANA. Son expérience couvre de multiples secteurs et répond aux besoins uniques de chaque entreprise pour fournir une approche personnalisée qui peut simplifier et accélérer la mise en œuvre de SAP S/4HANA.
