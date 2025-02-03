Utiliser l’expérience « Démarrage » d’un produit logiciel comme exemple :

Quadrant 1 (en haut à gauche) :

« Que se passera-t-il si cela se produit ? »

Focus : les avantages de ne pas mettre en œuvre le changement.

Exemple : Si nous n'améliorons pas l'expérience de démarrage : Nous conservons notre flux d'accueil actuel (pas de nouveaux coûts de développement). L’équipe peut se concentrer sur d’autres fonctionnalités du produit. Nous ne perturberons pas les workflows existants pour les utilisateurs actuels.



Une idée clé : comprendre les avantages du statu quo , qui peut s’avérer être une préservation des ressources ou du temps.

Quadrant 2 (en haut à droite) :

« Que se passera-t-il si cela ne se produit pas ? »

Focus : les avantages de la mise en œuvre du changement.

Exemple : Si nous améliorons l'expérience de démarrage : Les nouveaux utilisateurs peuvent s’intégrer plus rapidement et plus facilement. Nous réduisons le churn en augmentant la satisfaction des utilisateurs. Nous renforçons la réputation de notre produit en facilitant son adoption.



Information clé : mettez en évidence l’impact positif potentiel et les nouveaux avantages obtenus.

Quadrant 3 (en bas à droite) :

« Que ne se passera-t-il pas si cela ne se produit pas ? »

Focus : Les inconvénients (ou risques) de la mise en œuvre du changement.

Exemple : si nous réorganisons l’intégration, quels inconvénients pourraient en découler ? Nous pourrions perdre du temps ou du budget qui aurait pu être alloué à d'autres fonctionnalités. Nous risquons de semer la confusion chez les utilisateurs existants si le flux change radicalement. Nous pourrions surdimensionner la solution et introduire une nouvelle complexité technique.



Information clé : mettez en lumière les inconvénients ou les compromis potentiels liés à la mise en œuvre de votre plan.

Quadrant 4 (en bas à gauche) :

« Que ne se passera-t-il pas si cela se produit ? »

Focus : Les inconvénients (ou les occasions manquées) de ne pas mettre en œuvre le changement.

Exemple : Si nous conservons l'onboarding tel quel : Nous ne verrons pas d'augmentation potentielle de la satisfaction des utilisateurs ou de l'engagement précoce. Il se peut que nous ne parvenions pas à attirer les nouveaux utilisateurs qui s'attendent à une configuration facile. Il se peut que nous continuions à recevoir des tickets d'assistance ou des plaintes concernant l'expérience de la première utilisation.



Information clé : Soyez particulièrement attentif à cette question - il s'agit d'une double négation, qui peut vous amener à répéter les réponses du quadrant 1. Mettez-vous au défi d'identifier les véritables opportunités manquées si vous décidez de maintenir le statu quo.