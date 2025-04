Comment améliorer l’expérience client dans le secteur des télécoms

Les fournisseurs de télécommunications gèrent des informations client sensibles, telles que les références bancaires et l’historique des appels. Ils doivent investir dans des mesures de cybersécurité avancées et des politiques rigoureuses pour protéger ces informations contre les pirates potentiels. Le vol ou le piratage des données client peut entraîner des amendes et nuire à la réputation d’une organisation. Comme d’autres secteurs, les télécommunications sont engagées dans une course aux armements de l’IA entre les acteurs malveillants et les équipes de cybersécurité. L’IA, en particulier, peut accélérer la configuration et la gestion des réseaux, ainsi que la détection et la résolution des attaques.4