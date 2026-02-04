Comment améliorer le service client des centres d’appel

Malgré la prolifération des chatbots, des canaux en libre-service et des plateformes de réseaux sociaux, les centres d’appel restent au cœur des interactions avec les clients. Les plus grands peuvent traiter des millions de conversations par jour, agissant comme une ligne de contact directe essentielle qui peut faire ou défaire les relations avec les clients.
Aujourd’hui, les attentes des consommateurs sont plus élevées que jamais et les entreprises du monde entier transforment leurs processus grâce à l’automatisation et à l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, il est essentiel de prêter une attention particulière à l’expérience client des centres d’appel pour assurer la pérennité et la croissance de l’activité.
Selon une récente étude de ZenDesk, 83 % des consommateurs estiment que l’expérience client devrait être bien meilleure qu’elle ne l’est aujourd’hui. Ce chiffre est stupéfiant compte tenu de l’adoption rapide des technologies clés dans le secteur au cours de la dernière décennie.
Cependant, les clients qui ont une expérience positive sont plus enclins à effectuer de nouveaux achats et à recommander une entreprise à d’autres personnes. À l’inverse, une mauvaise expérience avec un centre d’appel peut rapidement réduire à néant des années de progrès, conduisant les clients insatisfaits à abandonner une entreprise ou à partager largement leurs expériences négatives.
« Un service client de qualité peut transformer des clients ponctuels en ambassadeurs fidèles de la marque, explique Manish Goyal, associé principal chez IBM Consulting. Et la valeur vie d’un promoteur NPS peut être 10 fois supérieure à celle d’un détracteur NPS. Parallèlement, environ 80 % des consommateurs déclarent qu’ils préfèrent se tourner vers un concurrent après avoir vécu plusieurs expériences négatives avec une marque. »
De manière générale, un excellent service client dans les centres d’appel réduit les coûts opérationnels en améliorant la résolution dès le premier appel et en diminuant la perte de clientèle. À son niveau le plus élevé, il identifie les tendances émergentes qui peuvent éclairer la stratégie globale des entreprises.
Comme l’a récemment constaté McKinsey, jusqu’à 80 % de la création de valeur des grandes entreprises mondiales provient de la génération de revenus auprès des clients existants. Grâce au déploiement intelligent de technologies clés alimentées par l’IA et à une collaboration homme-machine efficace, les centres d’appel peuvent passer du statut de centres de résolution de problèmes coûteux à celui de moteurs de profit innovants.
Selon Gartner, les clients peuvent utiliser diverses plateformes omnicanaux, mais les appels téléphoniques restent le mode d’interaction préféré par toutes les générations. Une expérience client positive dans un centre d’appel repose sur l’accessibilité et l’absence de friction : les appels des clients parviennent au service d’assistance via leurs canaux préférés, sans temps d’attente excessifs ni menu fastidieux. Et lorsqu’ils sont mis en relation avec un agent, ils sont accueillis par une personne compétente et habilitée à résoudre rapidement leurs problèmes.
Du côté des agents humains, ce processus permet aux employés d’accéder immédiatement à toutes les informations relatives aux clients, ce qui évite à ces derniers d’avoir à se répéter ou à rappeler l’historique de leur demande. Disposant des données les plus pertinentes, l’agent peut se concentrer sur l’écoute active, la résolution des problèmes et une communication claire, en adaptant son approche à la situation unique de chaque client.
Au-delà des performances individuelles des agents, un excellent service de centre d’appel doit être cohérent sur tous les points de contact et à tout moment. Tout au long du parcours client, l’appelant doit bénéficier de la même qualité de service, quel que soit le moment où il contacte le centre et quel que soit le degré d’affluence de celui-ci.
Un excellent service client de centre d’appel se caractérise par diverses variables qui, ensemble, créent une expérience client positive. Les centres d’appel performants doivent trouver un équilibre entre rapidité et personnalisation, ce qui oblige les entreprises à s’appuyer sur un ensemble diversifié d’indicateurs internes et de critères d’évaluation par les clients. Parmi les plus courants, on trouve le temps de résolution au premier appel, le temps moyen de traitement, le score de satisfaction client (CSAT) et le Net Promoter Score (NPS).
Les centres d’appel modernes évoluent dans un environnement de plus en plus complexe qui présente des défis opérationnels importants, tels que le taux de rotation élevé des agents et les modèles de service client obsolètes. De plus, gagner la confiance des clients dans un environnement de plus en plus automatisé nécessite une refonte complète de la transparence. Voici les principaux défis auxquels sont confrontés les centres d’appel aujourd’hui :
Les centres d’appel subissent une pression importante pour trouver un équilibre entre le contrôle des coûts et la qualité du service. Les restrictions budgétaires limitent l’embauche et les investissements technologiques, ou obligent les entreprises à faire des choix difficiles. Par exemple, une entreprise doit-elle investir dans davantage de canaux de service ou se concentrer sur la qualité d’un petit nombre d’entre eux ?
Les centres d’appel sont également confrontés à des défis complexes en matière de personnel, car les horaires doivent correspondre au volume d’appels tout en tenant compte des compétences des agents. La nécessité de disposer de connaissances spécialisées sur différentes branches d’activité ou différents segments de clientèle complique encore la gestion du personnel. De plus, l’infrastructure technologique peut limiter davantage la flexibilité opérationnelle ou la capacité à adapter rapidement les ressources.
Les informations sur les clients sont souvent dispersées dans plusieurs systèmes qui ne communiquent pas efficacement entre eux. Cette fragmentation oblige les agents à jongler entre plusieurs applications et augmente le temps de traitement. Elle crée également des risques d’erreurs ou d’incohérences au niveau des informations.
Les centres d’appel connaissent régulièrement des augmentations spectaculaires du volume d’appels en raison des variations saisonnières, des lancements de produits, des cycles de facturation ou des campagnes marketing. Ces pics submergent les ressources disponibles, créant un effet domino. Il reste difficile de prévoir ces pics avec précision afin de disposer d’un personnel suffisant. Lorsque le volume d’appels dépasse la capacité, il faut parfois plusieurs heures pour rattraper le retard.
Comme le savent toutes les personnes qui ont déjà appelé un service client, les longs délais d’attente sont l’une des principales causes d’insatisfaction des clients. Mais ces longs délais d’attente créent également des difficultés opérationnelles. Les clients qui abandonnent leur appel peuvent avoir une attente encore plus élevée lors d’une prochaine tentative, et la pression pour réduire les délais d’attente peut pousser les agents à traiter les appels à la hâte, au détriment de la qualité.
Les attentes des clients ont considérablement augmenté, influencées par la fluidité des expériences en ligne dont ils bénéficient dans d’autres domaines de leur vie. Aujourd’hui, la plupart des professionnels du service client (82 %) affirment que les attentes des clients sont plus élevées qu’auparavant. La majorité d’entre eux attendent des réponses immédiates et des services personnalisés en fonction de leurs préférences. Pour répondre à ces attentes, il est nécessaire de mettre en place une intégration sophistiquée entre les différents systèmes, ce que de nombreux centres d’appel ont du mal à réaliser.
Selon une étude de Salesforce, 77 % des agents humains des centres d’appel déclarent avoir une charge de travail accrue ou plus complexe, tandis que plus de la moitié d’entre eux déclarent souffrir d’épuisement. Ces agents sont soumis à une pression constante due au volume élevé d’appels, qui leur laisse peu de temps pour se reposer entre deux interactions, et ils peuvent être amenés à interagir régulièrement avec des clients frustrés ou en détresse. Lorsque le volume augmente de manière inattendue, les agents subissent une pression intense, ce qui réduit leur capacité à fournir un service attentionné et patient.
Suite au recours à diverses technologies visant à accélérer les interactions avec les clients, les informations critiques sont souvent stockées dans plusieurs systèmes difficiles à naviguer. Les connaissances peuvent être dispersées dans des référentiels disparates ou ne pas refléter les changements apportés aux produits. Le fait que les équipes d’agents des centres d’appel soient tributaires d’informations difficiles d’accès, incorrectes ou obsolètes sape la confiance des clients et leur fait perdre du temps à rechercher ou à corriger des informations.
Bon nombre des problèmes susmentionnés qui affectent l’efficacité opérationnelle et la rétention des clients peuvent être atténués grâce à des investissements stratégiques et à des outils qui permettent aux agents de fournir un service client exceptionnel.
La mise en œuvre d’outils d’IA sélectionnés pour assister les agents humains lors des interactions en direct peut améliorer considérablement les performances. Si ces outils sont soigneusement conçus en tenant compte des résultats concrets, les avantages seront évidents. Les assistants d’IA en temps réel peuvent suggérer des réponses ou faire apparaître des articles pertinents basés sur les connaissances.
Dans un cas concluant, une grande banque a déployé le traitement automatique du langage naturel (TALN) pour suggérer immédiatement la « meilleure question possible » à un agent. Cela a permis de réduire de 6 % le temps d’interaction avec les clients et de diminuer considérablement les besoins en formation.
Par ailleurs, Avid Solutions, une entreprise leader dans le domaine de la recherche et du développement, a réussi à réduire de 25 % le temps nécessaire à l’intégration de nouveaux clients grâce à l’IA agentique. L’automatisation intelligente peut également générer des résumés d’appel et déclencher des actions de suivi, réduisant ainsi la charge administrative des agents humains et leur permettant de se concentrer sur des tâches davantage axées sur les relations.
Plus important encore, ces technologies génèrent des informations essentielles qui transforment les centres d’appel en atouts stratégiques. « Grâce à l’IA générative, il est possible de parcourir les transcriptions de chaque appel passé et de recueillir en continu des informations sur la manière dont les agents traitent certains types d’appels et les raisons pour lesquelles cela leur prend beaucoup de temps, indique Manish Goyal d’IBM Consulting.Ou encore de comprendre les classifications détaillées des réclamations sur les produits ou les services. »
« Les informations fournies par une application d’IA générative permettent aux responsables opérationnels de trouver plus rapidement la cause racine d’un problème et de le résoudre s’il relève de la fonction de service. Ou d’alerter les équipes produit ou marketing, si elles doivent prendre des mesures correctives. »
Les entreprises doivent trouver un équilibre entre le nombre d’agents humains et la demande prévue, et s’assurer que les agents du service client disposent des compétences spécialisées appropriées. À mesure que les capacités de l’IA se développent, les entreprises doivent prendre des décisions stratégiques concernant le ratio optimal entre assistance automatisée et assistance humaine. L’objectif ne doit pas être d’éliminer les agents humains, mais plutôt de repenser les rôles dans lesquels ils créent le plus de valeur, par exemple la résolution de problèmes complexes, les clients à forte valeur ajoutée ou les situations émotionnellement sensibles.
« Lorsque nous parlons du parcours client, nous parlons de choix, a récemment déclaré Jeanie Walters, conférencière et formatrice en expérience client, à Albert Lawrence d’IBM. Si je suis dans ma voiture, je peux avoir envie d’appeler et de parler à une personne. Donc, même s’il peut être plus efficace pour nous d’utiliser un agent conversationnel, nous pouvons également offrir ces options aux clients. »
Si une formation complète est nécessaire pour les nouvelles recrues, celle-ci ne doit pas s’arrêter après l’intégration. Des formations régulières et des initiatives d’amélioration des compétences doivent aborder les nouveaux produits ou les changements de politique et mettre l’accent sur les « compétences générales », telles que l’écoute active et la communication efficace.
À mesure que les employés des centres d’appel interagissent avec les technologies d’automatisation et d’IA, la formation devrait aborder la collaboration efficace entre l’humain et la machine. Ce processus peut inclure quand faire confiance aux suggestions de l’IA ou comment prendre le relais des agents d’IA lorsqu’une escalade est nécessaire.
Dans le monde en constante évolution du service client, la gestion centralisée des connaissances est essentielle. Les entreprises doivent regrouper les informations dans une base de connaissances unique et fiable servant de source d’information unique, en veillant à ce qu’elle soit activement mise à jour.
Les informations doivent être organisées de manière intuitive et faciles à rechercher. Par exemple, des fonctions de recherche robustes avec le TALN aident les agents à trouver rapidement les informations pertinentes. Les logiciels avancés pour centres d’appel peuvent faire apparaître instantanément les données pertinentes en fonction des informations du compte du client ou des mots-clés détectés au cours d’une conversation.
Les agents humains sont « manifestement submergés d’e-mails, et les assistants virtuels peuvent répondre automatiquement à bon nombre d’entre eux, a récemment déclaré Morgan Carroll, ingénieur d’IA senior chez IBM, dans le podcast Smart Talks.
Mais s’ils sont confrontés à une situation très difficile et qu’ils reçoivent chaque jour un grand nombre de ces e-mails, l’IA générative peut réellement les aider. Elle ne répondra pas à leur place, même si elle pourrait le faire. Dans ce cas, nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons faciliter le travail des agents du service client. Et l’IA générative peut les aider à rédiger un e-mail ou à rechercher des informations. »
Les systèmes modernes d’acheminement des appels prennent idéalement en compte plusieurs facteurs, notamment la complexité des problèmes, l’historique des interactions ou les compétences des agents. Le fait de mettre en relation le bon client avec le bon interlocuteur du service client améliore le taux de résolution dès le premier appel et réduit les transferts.
De plus, des critères et des politiques clairs en matière d’escalade des problèmes doivent rester une priorité pour les centres d’appel, que le premier contact du client se fasse avec un agent humain ou un outil en libre-service. Lorsqu’une telle escalade est nécessaire, les transferts doivent conserver tout l’historique et le contexte des interactions afin de réduire la frustration du client.
Les plateformes unifiées de données client constituent une infrastructure essentielle pour les opérations des centres d’appel. L’intégration des informations client provenant de tous les systèmes pertinents, y compris les logiciels de gestion de la relation client (CRM), la facturation, la gestion des commandes, l’historique du support et l’analyse Web, dans un système unifié fournit aux agents des centres d’appel un contexte complet pour chaque interaction.
Les systèmes performants incluront la synchronisation des données en temps réel et l’intégration d’analyses. En connectant les données opérationnelles d’un centre d’appel à des plateformes de business intelligence plus larges, les entreprises obtiennent une analyse critique de l’impact du service client sur la rétention des clients et le chiffre d’affaires.
Les centres d’appel traditionnels s’appuyaient principalement sur des distributeurs d’appels automatiques, utilisant les informations de l’appelant telles que le numéro composé ou les données saisies dans le serveur vocal interactif (SVI) pour acheminer les appels entrants. Lorsque les premières technologies d’automatisation se sont généralisées dans les centres d’appel, elles restaient encore limitées à des applications restreintes.
Les systèmes de reconnaissance vocale pouvaient transcrire les appels à des fins de contrôle qualité. Les chatbots rudimentaires géraient des interactions simples et scriptées, telles que la réinitialisation de mots de passe ou les réponses aux questions fréquentes. Ces implémentations ont permis à de nombreuses entreprises de réduire leurs coûts, mais ont entraîné une réponse client inégale.
Selon ZenDesk, la demande des clients en matière de transparence dans le domaine de l’IA a augmenté de 63 %, alors même que l’IA répond de plus en plus aux besoins des clients. Et comme l’a récemment prédit Forrester, en 2026, un tiers des entreprises porteront atteinte à leur image de marque à cause d’un libre-service d’IA décevant. Les chatbots rigides suivant des arbres de décision prédéfinis ont souvent donné lieu à des interactions frustrantes, amenant les appelants à insister pour contourner l’automatisation.
Aujourd’hui, l’IA agentique est sur le point de bouleverser le fonctionnement des centres d’appel, en transformant l’ensemble des processus métier plutôt qu’en les automatisant. En plus d’engager des conversations naturelles et nuancées, ces systèmes peuvent accéder de manière proactive à plusieurs sources de données et synthétiser les informations. Ils peuvent également conserver la mémoire au fil du temps, ce qui augmente la précision de leurs suggestions et de leurs performances.
Compte tenu d’un ensemble d’objectifs et de paramètres, cela rend l’IA agentique avantageuse tant pour les clients que pour les employés des centres d’appel : les agents d’IA peuvent rapidement synthétiser les données des clients, les informations de tiers et les spécifications des produits afin de proposer des solutions à des requêtes complexes.
Ils peuvent également surveiller de manière proactive les performances des employés des centres d’appel, suggérer des possibilités de coaching ou organiser de manière indépendante des tâches de recherche et de saisie de données. Cette capacité à résoudre des problèmes plus complexes et à gérer des actions sur plusieurs systèmes permet en fin de compte un meilleur libre-service, moins d’escalades et un suivi plus personnalisé. En retour, ces avantages permettent aux employés des centres d’appel de se concentrer sur leur capacité unique d’empathie.
Gartner prévoit que d’ici 2029, l’IA agentique résoudra jusqu’à 80 % des problèmes courants liés au service client, sans intervention humaine. Cependant, pour tirer pleinement parti de l’IA agentique, en particulier dans des environnements complexes et riches en données tels que les centres d’appel, il ne suffit pas d’entraîner des agents isolés et de les déployer.
Les plateformes d’orchestration d’agents d’IA coordonnent intelligemment plusieurs agents d’IA spécialisés. Chacun d’entre eux est conçu pour exceller dans des tâches spécifiques ou traiter des types particuliers de demandes. Plutôt que de s’appuyer sur un seul système d’IA, l’orchestration permet aux entreprises de déployer un ensemble d’agents d’IA spécialisés qui fonctionnent en parfaite harmonie.
Cette spécialisation permet d’obtenir des agents d’IA hautement optimisés, dotés de connaissances approfondies dans un domaine particulier, qu’il s’agisse de recommandations de produits, de demandes de facturation, de dépannage ou d’assistance humaine. Lorsqu’une interaction nécessite une expertise dépassant le champ de compétence d’un seul agent, l’orchestration permet des transitions fluides entre les agents de ce réseau ; elle permet également à plusieurs agents d’IA de collaborer simultanément sur des questions complexes.
Les données sont au cœur des efforts d’automatisation et d’orchestration de l’IA, fournissant le contexte sur lequel l’IA spécialisée peut s’entraîner et les outils externes auxquels chaque agent peut faire appel. Il peut s’agir de données client complètes permettant d’offrir un service personnalisé, et de données d’interaction massives pour une analyse à grande échelle. Il peut également s’agir de données opérationnelles pour gérer le personnel, ou de données d’analyse de sentiments pour optimiser les opérations des centres d’appel dans leur ensemble.
En unifiant des données fiables, propres et précises, les entreprises créent une boucle de rétroaction dans laquelle une plus grande quantité de données se traduit par une IA plus performante et réduit les frictions dans les opérations des centres d’appel.
Évaluer la qualité du service client des centres d’appel nécessite de trouver un équilibre entre les indicateurs d’efficacité et les critères plus subjectifs. Lorsqu’une entreprise automatise de manière trop agressive au détriment d’une assistance empathique, elle en subit les conséquences. À l’inverse, lorsque la durée moyenne de traitement augmente, les clients sont mis en attente trop longtemps et les entreprises peinent à atteindre le retour sur investissement (ROI) escompté pour leur centre d’appel.
Toute transformation technologique de l’expérience client doit suivre divers indicateurs, de préférence à l’aide de tableaux de bord et d’analyses en temps réel. La prise en compte des commentaires des clients et des scores relatifs à leur satisfaction (NPS, CSAT, CES) peut avoir un impact significatif sur les chiffres à l’échelle de l’entreprise.
Par exemple, lorsqu’un PDG d’une entreprise de télécommunications a directement répondu aux réclamations des clients et que son CSAT a atteint le meilleur score du secteur, le taux d’attrition a diminué de 75 %. En trois ans, le chiffre d’affaires de l’entreprise a presque doublé.
En particulier lors de la mise en œuvre de nouvelles technologies, les chefs d’entreprise doivent adopter une vision globale des performances des centres d’appel : les indicateurs clés de performance (KPI) au niveau du service, tels que le temps moyen de traitement ou le nombre d’appels résolus, augmentent-ils, mais les indicateurs de fidélité des clients ou l’assistance après appel en pâtissent-ils ? Pour rationaliser les centres d’appel et garantir leur réussite à long terme, il convient d’analyser en permanence les workflows et les nouvelles initiatives selon plusieurs axes.
