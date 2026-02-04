Comment améliorer le service client des centres d’appel

Malgré la prolifération des chatbots, des canaux en libre-service et des plateformes de réseaux sociaux, les centres d’appel restent au cœur des interactions avec les clients. Les plus grands peuvent traiter des millions de conversations par jour, agissant comme une ligne de contact directe essentielle qui peut faire ou défaire les relations avec les clients.

Aujourd’hui, les attentes des consommateurs sont plus élevées que jamais et les entreprises du monde entier transforment leurs processus grâce à l’automatisation et à l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, il est essentiel de prêter une attention particulière à l’expérience client des centres d’appel pour assurer la pérennité et la croissance de l’activité.

Selon une récente étude de ZenDesk, 83 % des consommateurs estiment que l’expérience client devrait être bien meilleure qu’elle ne l’est aujourd’hui. Ce chiffre est stupéfiant compte tenu de l’adoption rapide des technologies clés dans le secteur au cours de la dernière décennie.

Cependant, les clients qui ont une expérience positive sont plus enclins à effectuer de nouveaux achats et à recommander une entreprise à d’autres personnes. À l’inverse, une mauvaise expérience avec un centre d’appel peut rapidement réduire à néant des années de progrès, conduisant les clients insatisfaits à abandonner une entreprise ou à partager largement leurs expériences négatives.