Alors que le renforcement de la réglementation mondiale sur la protection des données se poursuit, il est plus important que jamais pour les entreprises d’établir un cadre global de conformité à la confidentialité des données.

Le Chief Privacy Office (CPO) d’IBM, en partenariat avec le Global Chief Data Office (GCDO) d’IBM, a relevé ce défi il y a plus de trois ans, en vue de l’application du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE. L’IBM Unified Privacy Framework qui en a résulté a contribué à rationaliser les opérations mondiales de conformité en matière de confidentialité d’IBM et à réduire les risques réglementaires. Les leçons tirées de cette expérience ont servi à renforcer l’offre client d’IBM et ont aidé les entreprises à accélérer l’adoption de leur propre cadre global de confidentialité des données. Tous les détails se trouvent dans une étude de cas complète, dont certaines parties sont résumées ci-dessous.

80 % des entreprises seront tenues de se conformer à au moins une réglementation axée sur la confidentialité dans les prochaines années.[1]