Comment instaurer une IA digne de confiance avec la bonne solution de data fabric

Publié 20 septembre 2022
Mis à jour 09 octobre 2025
Auteur

John J Thomas

Vice President & Distinguished Engineer

IBM Expert Labs

Les entreprises dépendent de plus en plus de l’IA et du machine learning pour aider les humains à la prise de décision. C’est ainsi que les grandes entreprises améliorent les interactions avec les clients et accélèrent la mise sur le marché des biens et services. Mais ces entreprises doivent pouvoir faire confiance à leurs modèles d’IA/ML avant qu’ils ne puissent être opérationnalisés et utilisés dans des processus métier critiques. L’IA digne de confiance est devenue une exigence pour réussir l’adoption de l’IA dans tous les secteurs.

De nos jours, si un modèle IA prend une décision biaisée, injuste impliquant la santé, la richesse ou le bien-être des humains, une entreprise peut faire la une des actualités pour de mauvaises raisons. Outre le risque important pour la réputation des marques, il existe un ensemble croissant de réglementations relatives aux données et à l’IA à travers le monde et dans tous les secteurs, comme l’EU AI Act, que les entreprises doivent respecter.

Liste de contrôle pour la fiabilité des modèles IA

Examinez la liste de contrôle suivante pour évaluer la fiabilité de tout modèle IA :
 
  • Équité : pouvez-vous confirmer que le modèle de machine learning n’offre pas d’inconvénient systématique à un groupe de personnes par rapport à un autre, sur la base de facteurs tels que le sexe, l’orientation, l’âge ou l’origine ethnique ?

  • Explicabilité : pouvez-vous expliquer pourquoi le modèle a pris une certaine décision ? Par exemple, si une personne demande un prêt, la banque doit être en mesure d’expliquer clairement pourquoi cette personne a été rejetée ou approuvée.

  • Confidentialité : les bonnes règles et politiques sont-elles en place pour permettre à différentes personnes d’accéder aux données à différentes étapes du cycle de vie de l’IA ?

  • Robustesse : le modèle se comporte-t-il de manière cohérente lorsque les conditions changent ? Est-elle évolutive ? Comment tenir compte de la dérive des modèles de données ?

  • Transparence : disposez-vous de tous les faits pertinents pour l’utilisation du modèle ? Sont-ils capturés à différentes étapes du cycle de vie et facilement disponibles (un peu comme une étiquette nutritionnelle) ?

Comment la data fabric favorise-t-elle l’IA digne de confiance

Avant de pouvoir faire confiance à un modèle d’IA et à ses informations, vous devez pouvoir faire confiance aux données qui sont utilisées. La bonne solution de data fabric soutiendra naturellement ces piliers et vous aidera à créer des modèles d’IA digne de confiance.

Considérez ces trois étapes cruciales dans le cycle de vie de la création de votre prochain modèle d’IA ou de machine learning ou de l’amélioration d’un modèle actuel :

1. Des jeux de données complets et fiables

Tout d’abord, vous avez besoin d’accéder à toutes les données pertinentes et d’en avoir des informations.

D’après certaines études, jusqu’à 68 % des données ne sont pas analysées dans la plupart des entreprises. Mais les implémentations réussies de l’IA nécessitent une connexion à des données précises et de haute qualité, prêtes à être utilisées en libre-service par les bonnes parties prenantes. Sans la possibilité d’agréger des données provenant de sources internes et externes disparates (sur site, clouds publics ou privés), vous disposerez d’un modèle d’IA de qualité inférieure, tout simplement parce que vous ne disposerez pas de toutes les informations dont vous avez besoin.

Deuxièmement, vous devez veiller à ce que les données elles-mêmes soient fiables. Un ensemble de données de confiance comporte deux facteurs :

  1. Disposez-vous des règles et politiques adéquates pour définir qui peut accéder aux données et les utiliser ?
  2. Comprenez-vous les biais qui existent dans les données et avez-vous les bons garde-fous pour utiliser ces données pour créer et entraîner des modèles ?

2. Garde-fous lors de la création, du déploiement, de la gestion et de la surveillance des modèles

Selon Gartner, 53 % des projets d’IA et de ML sont bloqués dans des phases de préproduction. Vous pouvez rendre votre IA opérationnelle en examinant toutes les étapes du cycle de vie de l’IA. Des outils de science des données automatisés et intégrés permettent de créer, de déployer et de contrôler des modèles d’IA. Cette approche permet d’assurer la transparence et la responsabilisation à chaque étape du cycle de vie du modèle. Mais pour ce faire, vous devez également vous assurer que l’équité, la robustesse, la collecte de faits et plus encore sont garanties.

Souvent, les data scientists ne sont pas enthousiastes à l’idée de produire toute la documentation nécessaire pour répondre aux normes éthiques et réglementaires. C’est là qu’une technologie comme IBM FactSheets peut être utile en réduisant le travail manuel nécessaire pour capturer les métadonnées et autres faits concernant un modèle à travers les étapes du cycle de vie de l’IA. Grâce aux solutions de gouvernance de l’IA, un data scientist utilisant des bibliothèques et des cadres des exigences Python standard et ouverts peut collecter automatiquement des faits sur la création de modèles et la formation.

De même, les faits peuvent être collectés au cours des phases de test et de validation du modèle. Toutes ces informations sont intégrées dans des workflows de bout en bout pour garantir que l’équipe répond aux normes éthiques et réglementaires.

3. Processus qui assurent la gouvernance de l’IA

Dans la plupart des entreprises, il existe un certain nombre d’outils de science des données, ce qui complique la gouvernance et la gestion des informations, sans parler du respect des réglementations de plus en plus strictes en matière de sécurité, de conformité et de gouvernance. Vous pouvez utiliser la gouvernance de l’IA évolutive pour favoriser des processus cohérents et reproductibles conçus pour accroître la transparence des modèles et assurer à la fois la traçabilité et la responsabilité. Vous pouvez améliorer la collaboration, comparer les prédictions des modèles, quantifier les risques et optimiser les performances des modèles, identifier et atténuer les biais, réduire les risques tels que la dérive et diminuer le besoin de recyclage des modèles.

En fin de compte, la gestion des données et l’accès des utilisateurs aux bonnes données au bon moment sont au cœur du succès de l’IA et de la gouvernance de l’IA. Une architecture data fabric vous aide à atteindre cet objectif en minimisant les complexités liées à l’intégration des données et en simplifiant l’accès aux données au sein d’une entreprise afin de faciliter l’utilisation des données en fonction de ses besoins.

Avec IBM® Cloud Pak for Data, vous pouvez formaliser un workflow qui permet à différentes équipes d’interagir avec votre modèle à différentes étapes. Il ne s’agit pas seulement d’accorder un accès approprié aux équipes de science des données. Votre équipe de gestion des risques liés au modèle, votre équipe chargée des opérations informatiques et vos employés ont également besoin d’un accès approprié.

Vous pouvez également gérer différents jeux de données et sources, des données d’entraînement aux données de charge utile en passant par les données de vérité terrain, avec les niveaux appropriés de confidentialité et de gouvernance. Vous pouvez automatiser la capture des métadonnées à partir de chaque ensemble de données et modèle et les conserver dans un catalogue central. IBM Cloud Pak for Data vous permet de faire ceci à l’échelle avec cohérence et de l’appliquer à des modèles créés à l’aide d’outils open source ou tiers.

Une meilleure prise de décision fondée sur les données grâce à l’IA et à la gouvernance de l’IA

L’avantage potentiel de l’IA se reflète dans les tendances stratégiques des leaders des secteurs. Selon l’étude 2025 du PDG de l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM, 68 % des PDG affirment que l’IA modifie les aspects de leur cœur de métier, et 61 % affirment que l’avantage concurrentiel dépend de qui possède l’IA générative la plus avancée. Mais pour gagner la confiance des clients, il est essentiel que des contrôles appropriés soient mis en place tout au long du cycle de vie de l’IA, en particulier lorsque l’IA est utilisée dans des situations critiques.

 

Ressources

2024 Gartner Magic Quadrant™ pour les outils d'intégration de données

IBM nommé leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 19e année consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner.
Favoriser l’adoption de l’IA avec des données prêtes pour l’IA

Découvrez pourquoi l’intelligence des données et l’intégration des données alimentées par l’IA sont essentielles pour préparer les données structurées et non structurées et accélérer les résultats de l’IA.
Le data lakehouse hybride et ouvert pour l'IA

Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
La différence par les données

Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
5 bonnes raisons de moderniser votre intégration de données

Découvrez 5 bonnes raisons de moderniser votre intégration des données sur IBM Cloud Pak for Data.
Gartner Predicts 2024: How AI will impact analytics users

Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
