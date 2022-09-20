Dans la plupart des entreprises, il existe un certain nombre d’outils de science des données, ce qui complique la gouvernance et la gestion des informations, sans parler du respect des réglementations de plus en plus strictes en matière de sécurité, de conformité et de gouvernance. Vous pouvez utiliser la gouvernance de l’IA évolutive pour favoriser des processus cohérents et reproductibles conçus pour accroître la transparence des modèles et assurer à la fois la traçabilité et la responsabilité. Vous pouvez améliorer la collaboration, comparer les prédictions des modèles, quantifier les risques et optimiser les performances des modèles, identifier et atténuer les biais, réduire les risques tels que la dérive et diminuer le besoin de recyclage des modèles.

En fin de compte, la gestion des données et l’accès des utilisateurs aux bonnes données au bon moment sont au cœur du succès de l’IA et de la gouvernance de l’IA. Une architecture data fabric vous aide à atteindre cet objectif en minimisant les complexités liées à l’intégration des données et en simplifiant l’accès aux données au sein d’une entreprise afin de faciliter l’utilisation des données en fonction de ses besoins.

Avec IBM® Cloud Pak for Data, vous pouvez formaliser un workflow qui permet à différentes équipes d’interagir avec votre modèle à différentes étapes. Il ne s’agit pas seulement d’accorder un accès approprié aux équipes de science des données. Votre équipe de gestion des risques liés au modèle, votre équipe chargée des opérations informatiques et vos employés ont également besoin d’un accès approprié.

Vous pouvez également gérer différents jeux de données et sources, des données d’entraînement aux données de charge utile en passant par les données de vérité terrain, avec les niveaux appropriés de confidentialité et de gouvernance. Vous pouvez automatiser la capture des métadonnées à partir de chaque ensemble de données et modèle et les conserver dans un catalogue central. IBM Cloud Pak for Data vous permet de faire ceci à l’échelle avec cohérence et de l’appliquer à des modèles créés à l’aide d’outils open source ou tiers.