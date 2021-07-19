Balises
Comment choisir le bon modèle de consommation informatique pour votre stockage

Illustration abstraite Gen AI avec des lignes et des formes représentant un rack de rangement

L'évolution des modèles d'entreprise et des stratégies TI modifie rapidement la façon dont les entreprises consomment et payent pour leur stockage de données. L'adoption du cloud hybride a stimulé la demande croissante d'informatique basée sur la consommation comme alternative aux achats au comptant et au crédit-bail traditionnels.

En réponse, de nombreux fournisseurs proposent des modèles de consommation flexibles ou de « paiement à l’utilisation », et des abonnements qui permettent d’appliquer au centre de données et au cloud hybride l’économie du cloud. « D’ici 2024, Gartner prévoit que plus de la moitié de la capacité de stockage nouvellement déployée des entreprises sera vendue en tant que service ou sur abonnement, contre moins de 15 % en 20201. »

Avec la multitude de types de déploiement et de modèles de consommation informatique soudainement disponibles, il peut être difficile de savoir lequel convient le mieux à votre stratégie de stockage. Dans cet article de blog, nous décrirons les principaux types d'assurance afin que vous puissiez prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause.

Voici ce que nous allons couvrir :

Qu’est-ce que la tarification basée sur la consommation ?

La tarification basée sur la consommation permet de facturer des produits et services en fonction de l’utilisation, ce qui signifie que vous ne payez que pour la capacité dont vous avez besoin au fur et à mesure que vous la consommez. Ces modèles peuvent vous aider à économiser de l’argent en remplaçant les dépenses d’investissement initiales élevées par des frais trimestriels prévisibles qui s’alignent directement sur les besoins changeants de votre entreprise. L’idée est de pouvoir évoluer rapidement en consommant instantanément de la capacité de stockage, en augmentant ou en diminuant les ressources en fonction des besoins. Il existe de nombreuses variantes, et la plupart des programmes ont une exigence minimale en matière de durée et/ou de capacité.

Types de déploiement et modèles de consommation informatique

De nombreux fournisseurs proposent aujourd’hui des choix de modèles de consommation et de financement de stockage. Cette flexibilité vous permettra de moderniser et de faire évoluer vos workloads pour répondre aux besoins futurs de votre entreprise. Les modèles courants de déploiement et de consommation informatique pour le stockage incluent :

  • Modèle d'achat traditionnel. La plupart des entreprises continuent à conserver certaines Workload sur site pour répondre aux exigences de sécurité, de conformité et de performance. L'infrastructure sur site, telle que le stockage, est traditionnellement une dépense d'investissement initiale ou en crédit-bail dans laquelle vous achetez une infrastructure qui est déployée dans votre centre de données et qui répondra à vos besoins de capacité maximale. Mais la budgétisation de l'infrastructure sur site peut s'avérer délicate - les besoins peuvent être difficiles à prévoir, et comme les cycles d'approvisionnement pour de nouveaux systèmes de stockage peuvent être longs, la plupart des entreprises surprovisionnent leur stockage sur site.
  • Un modèle basé sur la consommation (« paiement à l’utilisation ») pour le stockage sur site. Dans ces modèles, le fournisseur vous propose des systèmes de stockage définis par vos besoins avec une capacité de croissance de 25 à 200 % (le niveau varie considérablement selon le fournisseur) par rapport à vos besoins immédiats. Vous achetez, louez ou prenez en crédit-bail un niveau de « capacité de base » correspondant à vos besoins immédiats, et vous payez ensuite pour ce que vous consommez, quand vous le consommez, au-delà de ce niveau. Ces modèles vous permettent d’augmenter ou diminuer l’utilisation de la capacité selon les besoins de votre entreprise. Ils ont généralement des durées de 3 à 5 ans.
  • Par abonnement ou stockage à la demande. Comme le modèle basé sur la consommation ci-dessus, ces modèles comportent des engagements de base et un paiement à l’utilisation au-delà du niveau d’engagement de base. La grande différence est que le stockage à la demande (staas) est une offre de service similaire aux services basés sur le cloud. Le STaaS offre une capacité rapide et à la demande dans votre centre de données. Vous ne payez que ce que vous utilisez, et le fournisseur se charge de la gestion du cycle de vie (déploiement, maintenance, croissance, mise à jour et mise au rebut). L’offre sera basée sur un ensemble de descriptions de niveaux de service indiquant des éléments tels que les niveaux de performance et de disponibilité, sans lien direct avec des modèles de technologie spécifiques ou des détails de configuration. L’infrastructure réside toujours physiquement dans votre centre de données ou dans un centre de colocation, mais vous n’en êtes pas propriétaire, vous ne l’installez pas et vous n’en assurez pas la maintenance. De plus, vous n’avez pas à vous soucier des cycles d’approvisionnement pour l’ajout de capacité ou des rafraîchissements technologiques. Vous bénéficiez des avantages économiques du cloud grâce à un modèle de tarification OPEX, combinés à la sécurité du stockage sur site et à des frais de gestion réduits.
  • Approche cloud uniquement. Les services cloud sont facilement évolutifs et peuvent être facilement ajustés pour répondre à l’évolution de la charge de travail. Déployer dans le cloud public peut réduire les dépenses en matériel et en infrastructure sur site, car il s’agit également d’un modèle de paiement à l’utilisation. Dans le modèle idéal basé sur la fonctionnalité, vous ne payez que ce que vous utilisez, avec des niveaux de service garantis, une tarification fixe et des frais trimestriels prévisibles, adaptés aux besoins de votre entreprise. Bien sûr, de nombreux clouds actuels ne répondent pas à cette norme. En plus de facturer la quantité de capacité consommée, certains fournisseurs de stockage cloud facturent également le nombre d’accès et la quantité de données transférées hors du site cloud, ce que l’on appelle la « sortie ».
  • Approche hybride. Une approche hybride du stockage intègre un mélange de services issus du cloud public, du cloud privé et de l’infrastructure sur site, avec orchestration, gestion et portabilité des applications fournies sur les trois via une gestion définie par logiciel. Elle peut également inclure une tarification basée sur la consommation et des services par abonnement pour le stockage sur site.

Avantages d’un modèle de consommation flexible pour le stockage

Maintenant que vous connaissez les types courants de modèles de déploiement et de consommation informatique, découvrons quelques raisons pour lesquelles les modèles basés sur la consommation sont de plus en plus populaires. Les avantages de la tarification basée sur la consommation pour le stockage incluent :

  • Économie du cloud – transition de CAPEX à OPEX. À une époque où les budgets informatiques diminuent, la tarification basée sur la consommation vous permet de réduire vos dépenses d’investissement grâce à des frais d’exploitation mensuels prévisibles, et vous ne payez que ce que vous consommez.
  • Alignez les ressources informatiques et leur utilisation. Grâce à la surveillance incluse, vous serez en mesure de comprendre et de prédire plus précisément votre utilisation de capacité pour des opérations plus rentables. Cela signifie qu’il n’y a plus de surprovisionnement ou de manque de capacité, et que vous pouvez aligner les dépenses plus étroitement sur les besoins de l’entreprise.
  • Gagnez en agilité. Avec l’informatique basée sur la consommation, vous disposez d’une capacité supplémentaire de provisionnement quasi instantané pour répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise. Finis les retards dus aux longs cycles d’approvisionnement et de négociation des prix des fournisseurs. Vous bénéficiez d’une expérience similaire à celle du cloud.
  • Réduisez la complexité informatique. Le fournisseur prend en charge la gestion du cycle de vie du stockage, ce qui permet à votre personnel administratif de se concentrer sur des tâches plus importantes. Et avec des services de données cohérents sur site et dans le cloud, vous pouvez améliorer la disponibilité et éviter les temps d’arrêt, tout en réduisant les frais généraux.
  • Accédez aux dernières innovations technologiques. Les modèles as-a-service offrent aux organisations un accès à la technologie de stockage de pointe avec des fonctionnalités de niveau entreprise pour des performances supérieures, une haute disponibilité et une évolutivité.

Ce que propose IBM

Voici quelques exemples de modèles de tarification basés sur la consommation d’IBM Storage, ainsi que d’offres pour les déploiements traditionnels et les modèles hybrides :

Tarification basée sur la consommation avec IBM Storage as a Service et IBM Storage Utility

  • IBM Storage as a Service : un modèle de consommation flexible qui fournit des services de données cohérents, adaptés à vos besoins en infrastructure sur site et en cloud hybride. IBM Storage as a Service est alimenté par les capacités de niveau entreprise de IBM FlashSystem et est livré avec un niveau de capacité de base pour répondre à vos besoins actuels, ainsi que 50 % de capacité supplémentaire préinstallée et une option pour une disponibilité garantie de 100 %. Planifiez vos besoins de stockage dès le premier jour et ne payez que ce que vous utilisez à un tarif unique, avec une tarification transparente, sans pénalités cachées et une facturation conçue pour le traitement des OPEX*. Contrairement à la plupart des autres fournisseurs qui facturent un supplément pour l’utilisation de la capacité à la demande ou de la capacité de croissance, IBM facture la capacité de base et la capacité de croissance au même prix. De plus, alors que la plupart des autres fournisseurs facturent un supplément pour les données qui ne se compressent pas bien, IBM facture de manière unique la capacité utilisable (physique), ce qui permet de bénéficier de tous les avantages de la compression des données sans pénalité pour les données non compressibles. Cette offre comprend la gestion complète du cycle de vie par IBM (installation, maintenance, croissance physique, rafraîchissement technologique, mise hors service et recyclage de l’équipement).
  • IBM Storage Utility : cet abonnement de stockage flexible offre une option d’approvisionnement avec une facturation basée sur l’utilisation, vous ne payez donc que pour la capacité que vous consommez sur le stockage que vous choisissez. IBM calcule et déploie la capacité nécessaire à la croissance dès le premier jour (jusqu’à 200 % par rapport à vos besoins de base), vous évitant ainsi d’avoir à effectuer des mises à jour supplémentaires. Vous pouvez sélectionner le stockage qui répond le mieux à vos besoins et évoluer rapidement en provisionnant/consommant de la capacité supplémentaire presque instantanément. L’utilisation peut augmenter ou diminuer selon les besoins. IBM Storage Insights propose une surveillance cloud pilotée par l’IA pour aider à prédire et contrôler avec précision les besoins en capacité sans perturber l’entreprise. Comme pour IBM STaaS, aucun supplément n’est facturé pour la capacité de croissance ou les données qui ne sont pas bien compressées.

Tarification flexible pour le stockage sur site traditionnel avec IBM Global Financing : simplifiez votre stockage cloud hybride grâce à un plan financier flexible aligné sur votre stratégie informatique et commerciale. Vous trouverez des options de financement flexibles pour réduire vos paiements initiaux et optimiser votre flux de trésorerie grâce aux options de paiement pour les serveurs et les solutions de stockage IBM.

Approche hybride — étendez IBM Storage as a Service au cloud avec IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud : IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud permet de travailler avec des logiciels sur site pour répliquer ou migrer des données provenant de plus de 500 systèmes de stockage pris en charge, vous permettant ainsi d’ajouter une capacité cloud hybride sans investissement majeur. Payez uniquement la capacité de stockage que vous gérez sur le cloud public, avec des tarifs mensuels logiciels flexibles.

* Sous réserve des pratiques comptables des clients

Étapes suivantes

Si vous souhaitez en savoir plus sur les modèles de consommation flexibles pour le stockage et comment ce modèle pourrait bénéficier à vos opérations, voici quelques conseils :

  • Inscrivez-vous à notre webcast à la demande. Découvrez comment IBM Storage peut améliorer votre environnement de stockage avec sécurité et flexibilité. Parmi les intervenants figurent Scott Baker, vice-président d’IBM chargé du marketing des produits de stockage, et Sam Werner, vice-président d’IBM chargé de la gestion des offres de stockage.
  • Faites l’évaluation de la consommation informatique d’IBM. Notre évaluation en 10 questions peut vous aider à déterminer si une tarification basée sur la consommation pour le stockage sur site peut vous convenir.
  • Échangez avec un expert. Remplissez ce formulaire pour prendre rendez-vous avec nos experts en stockage ou appelez le service des ventes au +1 877-426-4264 (Code prioritaire : Stockage).
 

