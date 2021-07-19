L'évolution des modèles d'entreprise et des stratégies TI modifie rapidement la façon dont les entreprises consomment et payent pour leur stockage de données. L'adoption du cloud hybride a stimulé la demande croissante d'informatique basée sur la consommation comme alternative aux achats au comptant et au crédit-bail traditionnels.

En réponse, de nombreux fournisseurs proposent des modèles de consommation flexibles ou de « paiement à l’utilisation », et des abonnements qui permettent d’appliquer au centre de données et au cloud hybride l’économie du cloud. « D’ici 2024, Gartner prévoit que plus de la moitié de la capacité de stockage nouvellement déployée des entreprises sera vendue en tant que service ou sur abonnement, contre moins de 15 % en 20201. »

Avec la multitude de types de déploiement et de modèles de consommation informatique soudainement disponibles, il peut être difficile de savoir lequel convient le mieux à votre stratégie de stockage. Dans cet article de blog, nous décrirons les principaux types d'assurance afin que vous puissiez prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause.

Voici ce que nous allons couvrir :