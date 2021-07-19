L'évolution des modèles d'entreprise et des stratégies TI modifie rapidement la façon dont les entreprises consomment et payent pour leur stockage de données. L'adoption du cloud hybride a stimulé la demande croissante d'informatique basée sur la consommation comme alternative aux achats au comptant et au crédit-bail traditionnels.
En réponse, de nombreux fournisseurs proposent des modèles de consommation flexibles ou de « paiement à l’utilisation », et des abonnements qui permettent d’appliquer au centre de données et au cloud hybride l’économie du cloud. « D’ici 2024, Gartner prévoit que plus de la moitié de la capacité de stockage nouvellement déployée des entreprises sera vendue en tant que service ou sur abonnement, contre moins de 15 % en 20201. »
Avec la multitude de types de déploiement et de modèles de consommation informatique soudainement disponibles, il peut être difficile de savoir lequel convient le mieux à votre stratégie de stockage. Dans cet article de blog, nous décrirons les principaux types d'assurance afin que vous puissiez prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause.
Voici ce que nous allons couvrir :
La tarification basée sur la consommation permet de facturer des produits et services en fonction de l’utilisation, ce qui signifie que vous ne payez que pour la capacité dont vous avez besoin au fur et à mesure que vous la consommez. Ces modèles peuvent vous aider à économiser de l’argent en remplaçant les dépenses d’investissement initiales élevées par des frais trimestriels prévisibles qui s’alignent directement sur les besoins changeants de votre entreprise. L’idée est de pouvoir évoluer rapidement en consommant instantanément de la capacité de stockage, en augmentant ou en diminuant les ressources en fonction des besoins. Il existe de nombreuses variantes, et la plupart des programmes ont une exigence minimale en matière de durée et/ou de capacité.
De nombreux fournisseurs proposent aujourd’hui des choix de modèles de consommation et de financement de stockage. Cette flexibilité vous permettra de moderniser et de faire évoluer vos workloads pour répondre aux besoins futurs de votre entreprise. Les modèles courants de déploiement et de consommation informatique pour le stockage incluent :
Maintenant que vous connaissez les types courants de modèles de déploiement et de consommation informatique, découvrons quelques raisons pour lesquelles les modèles basés sur la consommation sont de plus en plus populaires. Les avantages de la tarification basée sur la consommation pour le stockage incluent :
Voici quelques exemples de modèles de tarification basés sur la consommation d’IBM Storage, ainsi que d’offres pour les déploiements traditionnels et les modèles hybrides :
Tarification basée sur la consommation avec IBM Storage as a Service et IBM Storage Utility
Tarification flexible pour le stockage sur site traditionnel avec IBM Global Financing : simplifiez votre stockage cloud hybride grâce à un plan financier flexible aligné sur votre stratégie informatique et commerciale. Vous trouverez des options de financement flexibles pour réduire vos paiements initiaux et optimiser votre flux de trésorerie grâce aux options de paiement pour les serveurs et les solutions de stockage IBM.
Approche hybride — étendez IBM Storage as a Service au cloud avec IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud : IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud permet de travailler avec des logiciels sur site pour répliquer ou migrer des données provenant de plus de 500 systèmes de stockage pris en charge, vous permettant ainsi d’ajouter une capacité cloud hybride sans investissement majeur. Payez uniquement la capacité de stockage que vous gérez sur le cloud public, avec des tarifs mensuels logiciels flexibles.
* Sous réserve des pratiques comptables des clients
Si vous souhaitez en savoir plus sur les modèles de consommation flexibles pour le stockage et comment ce modèle pourrait bénéficier à vos opérations, voici quelques conseils :
