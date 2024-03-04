Comment devenir une entreprise IA+

Nous avons tous été témoins du pouvoir de transformation de l'intelligence artificielle générative (IA), qui promet de remodeler tous les aspects de la société humaine et du commerce, alors que les entreprises sont simultanément confrontées à des impératifs commerciaux aigus.
En 2024, les entreprises sont confrontées à d’importantes perturbations, les obligeant à redéfinir la productivité du travail pour éviter les revenus non réalisés, à protéger la chaîne d’approvisionnement logicielle contre les attaques et à intégrer la durabilité dans les opérations afin de maintenir leur compétitivité.L'IA est à un tournant, entraînant des avancées exponentielles dans la prospérité et la croissance d'une Entreprise. L'IA générative (IA générative) introduit une innovation transformatrice dans tous les aspects d'une entreprise, du front office au back office, en passant par la modernisation continue de la Technologie, et dans le développement de nouveaux produits et services.
Bien que nombre d’Entreprises aient mis en place l’IA, la nécessité de maintenir un avantage concurrentiel et de favoriser la croissance de l’Entreprise exige de nouvelles approches : faire évoluer simultanément les Stratégies d’IA, mettre en valeur leur valeur, renforcer les postures de risque et adopter de nouvelles capacités d’ingénierie. Cela nécessite une transformation globale de l’entreprise. Nous considérons cette transformation comme une entreprise devenue une entreprise IA+.
Une entreprise AI+ innove avec l'IA comme principal moteur, comprend que l'IA est fondamentale pour l'ensemble de l'entreprise et reconnaît que l'IA impacte tous les aspects de l'entreprise : l'innovation produit, les opérations commerciales, les opérations techniques, ainsi que les personnes et la culture.
Une entreprise dotée d’une IA+ intègre l’IA comme une fonction de premier ordre dans l’ensemble de l’entreprise. Ils savent que si un secteur de l'entreprise adopte l'IA alors que d'autres sont à la traîne ou s'y opposent (pour des raisons légitimes), cela aggrave des problèmes tels que l'IA fantôme, ce qui complique la mise en œuvre d'une stratégie globale.
La vaste opportunité d’affaires avec l’IA, que Gartner prévoit apporter entre 3 et 4 000 milliards de dollars de bénéfices économiques à l’économie mondiale dans tous les secteurs, incite les entreprises à reconnaître l’investissement nécessaire pour utiliser efficacement l’IA et exigent un retour sur investissement (RSI) spectaculaire avant d’investir dans un cas d’utilisation de l’IA.
En devenant une entreprise IA+, les clients peuvent réaliser le RSI non seulement pour le cas d’utilisation de l’IA, mais aussi pour améliorer les capacités métier et techniques nécessaires pour livrer des cas d’utilisation de l’IA à l’échelle.
Les entreprises qui ont atteint un niveau de maturité des données élevé et qui intègrent un modèle de transformation basé sur l’IA+ dans le tissu et la culture de l’entreprise peuvent générer un retour sur investissement jusqu’à 2,6 fois plus élevé.
IBM a développé AI+ Enterprise Transformation pour fournir à ses clients la stratégie commerciale et technique, les architectures, les feuilles de route et l'expérience pratique nécessaires pour devenir une Enterprise basée sur l'IA+
Grâce à l'expertise d'IBM en matière d'IA et de cloud hybride, nous avons découvert que les entreprises qui optent pour l'IA et le cloud hybride obtiennent plus rapidement des résultats commerciaux. Ce qui est enthousiasmant, c’est que de nombreux clients avec lesquels nous travaillons excellent déjà dans l’IA, et en adoptant l’Enterprise Transformation AI+, ils découvrent des activités qui accélèrent la croissance de leur activité grâce à l’exécution de l’IA à l’échelle.
La figure 3 résume la Transformation d’entreprise AI+, en mettant en lumière les multiples domaines à travers l’Entreprise qu’une entreprise AI+ doit adresser pour amener l’IA à la production à l’échelle :
L’étape la plus importante pour une entreprise IA+ est d’identifier les cas d’utilisation transformateurs. Après avoir expérimenté différentes options, l'entreprise sélectionne des cas d’utilisation à forte valeur qui montrent un retour sur investissement plus rapide. Il les met ensuite en production dans l’environnement informatique, posant ainsi les bases de cas d’utilisation supplémentaires et favorisant une innovation continue.
La figure 4 illustre l’entonnoir de cas d’utilisation AI+ qu’une entreprise AI+ adopte pour transformer systématiquement et rigoureusement les cas d’utilisation en solutions d’entreprise à large portée offrant un RSI élevé, aligné entre la livraison, les opérations, la sécurité et la gouvernance.
Après avoir identifié les cas d'utilisation, la prochaine étape pour une entreprise d'IA + consiste à choisir la technologie et l'architecture d'IA appropriées. Souvent, cette décision est prise trop rapidement. Elle doit être abordée de manière réfléchie pour garantir leur adéquation.
Tenez compte des aspects suivants :
À mesure que vous identifiez votre technologie d’IA, votre décision a un impact sur les autres domaines de la transformation IA+ Enterprise. Pour plus d'informations, poursuivez la lecture.
L’IA repose fondamentalement sur les données. Une entreprise dotée d’une IA+ s’assure que les données utilisées pour l’IA sont fiables, transparentes, et qu’elles présentent une traçabilité et une efficacité claires. Sinon, les risques deviennent trop importants. Nous avons tous vu des exemples d’entreprises proposant une IA reposant sur des fondations de données faibles, conduisant à des résultats indésirables. Ces résultats entrent généralement dans l'une des trois catégories suivantes, dont aucune n'est souhaitable :
Une entreprise IA+ permet aux architectes de sourcer, préparer, transformer, protéger et livrer les données aux emplacements requis pour l’IA avec confiance.
Il est essentiel d'innover avec de nouvelles applications basées sur l'IA pour offrir des expériences exceptionnelles. Il est également crucial de moderniser les applications existantes qui interagissent avec l’IA. Si un assistant de ressources humaines alimenté par l’IA propose d’effectuer des actions pour les employés, il est essentiel de s’assurer que l’application appelée peut gérer l’augmentation du trafic. Souvent, ces actions impliquent l'appel d'API à des applications héritage fonctionnant sur des architectures inadaptées pour gérer les demandes soudaines de l'assistant IA. Cela conduit souvent à une expérience décevante en raison de la lenteur des temps de réponse.
Une entreprise IA+ excelle dans la fourniture d’applications d’IA innovantes à ses clients et la modernisation des applications existantes pour répondre aux nouvelles exigences de l’IA.
Une fois l’IA, les données et les applications comprises, la discussion s’oriente naturellement vers « Où exécuter cette solution ? » D'après notre expérience, la réponse dépend de nombreux facteurs, qui peuvent changer au fil du temps, ce qui nécessite une plateforme flexible.
L'adoption d'une plateforme cloud hybride basée sur des technologies ouvertes permet à une entreprise IA+ de prendre des décisions éclairées sans limiter son activité.
Figure 5 : Architecture cloud hybride d'entreprise basée sur l'IA
Comme le montre la figure 5, une architecture cloud hybride améliore l'ensemble de l'entreprise de diverses manières :
Lorsque l’IA, les données et les applications s’exécutent sur une plateforme cloud hybride bien conçue, une entreprise IA+ construit des pipelines et des chaînes d’outils pour améliorer et livrer en continu avec une automatisation complète. En voici quelques exemples :
Une entreprise AI+ sait comment améliorer continuellement les applications, les données et les modèles d’IA tout au long de leur cycle de vie, contribuant à garantir que seules les fonctions d’IA approuvées soient opérationnelles.
Des incidents se produisent, même dans un monde axé sur l’IA. Cependant, une entreprise AI+ utilise l'IA non seulement pour ravir les clients, mais aussi pour résoudre les problèmes IT. Avec les bons outils, une entreprise IA+ peut augmenter significativement la productivité des employés. Exemples :
Une entreprise AI+ reconnaît également qu'en plus des outils nécessaires, il est essentiel de favoriser une culture qui adopte l'IA et entraîne des talents. Cette culture encourage l'expérimentation et le développement de l'expertise. Il faut des personnes formées pour exploiter, évaluer et accélérer l'IA, plutôt que de la craindre.
Pour déployer l'IA, en particulier l'IA générative, à l’échelle dans la production, les entreprises doivent mettre en place un environnement sécurisé et gouverné. L'ampleur et l'impact de l'IA de nouvelle génération soulignent l'importance de la gouvernance et des contrôles des risques. Une entreprise IA+ atténue les risques potentiels en mettant en place des mesures robustes pour sécuriser, surveiller et expliquer les modèles d’IA, ainsi que la surveillance de la gouvernance, des risques et des contrôles de conformité dans l’environnement cloud hybride.
Il est essentiel d'associer la gouvernance cloud existante aux nouveaux contrôles de gouvernance de l'IA, ce qui nécessite une attention constante pour se conformer aux évolutions réglementaires, telles que le cadre de gestion des risques liés à l'IA du NIST, la loi européenne sur l'intelligence artificielle, la norme ISO/IEC 42001 sur la gestion de l'IA et la norme ISO/IEC 23894 sur la gestion des risques liés à l'IA.
IBM veut travailler avec vous pour devenir une entreprise IA+, en fournissant des cas d’utilisation, des Stratégies, des architectures et des Expériences pratiques pour :
Les prochains articles approfondiront chaque domaine de l’IA+, mettant en avant la perspective d’IBM à travers des architectures, des démonstrations et des Stratégies.
