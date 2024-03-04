Comment devenir une entreprise IA+

Nous avons tous été témoins du pouvoir de transformation de l'intelligence artificielle générative (IA), qui promet de remodeler tous les aspects de la société humaine et du commerce, alors que les entreprises sont simultanément confrontées à des impératifs commerciaux aigus.



En 2024, les entreprises sont confrontées à d’importantes perturbations, les obligeant à redéfinir la productivité du travail pour éviter les revenus non réalisés, à protéger la chaîne d’approvisionnement logicielle contre les attaques et à intégrer la durabilité dans les opérations afin de maintenir leur compétitivité.L'IA est à un tournant, entraînant des avancées exponentielles dans la prospérité et la croissance d'une Entreprise. L'IA générative (IA générative) introduit une innovation transformatrice dans tous les aspects d'une entreprise, du front office au back office, en passant par la modernisation continue de la Technologie, et dans le développement de nouveaux produits et services.



Bien que nombre d’Entreprises aient mis en place l’IA, la nécessité de maintenir un avantage concurrentiel et de favoriser la croissance de l’Entreprise exige de nouvelles approches : faire évoluer simultanément les Stratégies d’IA, mettre en valeur leur valeur, renforcer les postures de risque et adopter de nouvelles capacités d’ingénierie. Cela nécessite une transformation globale de l’entreprise. Nous considérons cette transformation comme une entreprise devenue une entreprise IA+.