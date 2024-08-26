Répondre aux préoccupations réglementaires croissantes en matière de gestion des risques liés aux tiers

Au cours des 18 derniers mois, les organismes de réglementation ont intensifié leurs efforts en publiant des directives détaillées et plusieurs ordonnances de consentement sur la gestion des risques liés aux tiers.

En juin 2023 aux États-Unis, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), le Federal Reserve Board et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ont publié des directives interagences sur la gestion des risques liés aux tiers pour les établissements financiers. Ces directives doivent servir de feuille de route pour établir les attentes réglementaires, et visent à gérer efficacement les risques associés aux relations avec les tiers et aux bonnes pratiques.

Moins d’un an plus tard, l’OCC a émis une ordonnance de consentement à l’encontre d’une banque régionale de l’Atlantique Sud après avoir identifié des faiblesses dans son programme de gestion des risques liés aux tiers.

La FDIC a déterminé qu’une fintech du nord-est se livrait à des pratiques bancaires dangereuses et malsaines. Elle a émis une ordonnance de consentement concernant, entre autres, l’absence de contrôles internes et de systèmes d’information adaptés à la taille de la banque. L’ordonnance traitait également de la nature, de la portée, de la complexité et du risque de ses relations avec des tiers.

La FDIC a également émis une ordonnance de consentement enjoignant une banque régionale du Midwest d’élaborer des politiques et des procédures appropriées concernant la gestion des risques liés aux tiers. Elle a également appelé à améliorer la diligence raisonnable et la surveillance des tiers en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).