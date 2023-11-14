Comment accélérer votre stratégie de monétisation des données grâce aux produits de données et à l’IA

La monétisation des données est une capacité métier qui permet à une entreprise de créer et de réaliser de la valeur à partir de données et d’actifs d’intelligence artificielle (IA). Un système d’échange de valeur basé sur des produits de données peut stimuler la croissance commerciale de votre organisation et lui procurer un avantage concurrentiel. Cette croissance peut se traduire par une rentabilité interne, une meilleure conformité aux risques, une augmentation de la valeur économique d’un écosystème de partenaires ou par de nouvelles sources de revenus. Les logiciels avancés de gestion des données et l’IA générative peuvent accélérer la mise en place d’une capacité de plateforme destinée à la distribution évolutive de produits de données et de produits d’IA prêts à l’emploi.
Selon McKinsey dans la Harvard Business Review (lien externe à ibm.com), un seul produit de données d’une banque nationale américaine alimente 60 cas d’utilisation dans des applications métier, ce qui a permis d’éliminer 40 millions de dollars de pertes et de générer 60 millions de dollars de revenus supplémentaires par an. Dans le secteur public, Transport for London (lien externe à ibm.com) fournit des données gratuites et ouvertes à travers 80 flux de données alimentant plus de 600 applications et contribuant à hauteur de 130 millions de livres sterling à l’économie londonienne.
La monétisation des données ne se limite pas à la « vente de jeux de données » (lien externe à ibm.com) ; il s’agit d’améliorer le travail et les performances commerciales en tirant davantage parti des données. Les initiatives internes de monétisation des données mesurent l’amélioration de la conception des processus, l’orientation des tâches et l’optimisation des données utilisées dans les offres de produits ou de services de l’entreprise. Les opportunités de monétisation externes permettent à différents types de données dans divers formats de devenir des actifs informationnels qui peuvent être vendus ou dont la valeur peut être enregistrée lorsqu’ils sont utilisés.
Pour créer de la valeur, il faut agir sur les données. La réalisation de cette valeur est l’activité qui garantit un avantage économique apporté par la valeur créée et qui contribue au chiffre d’affaires de l’entreprise (lien externe à ibm.com).
Chaque entreprise a le potentiel de monétiser ses données ; pour beaucoup d’entre elles, il s’agit d’une ressource inexploitée offrant de nouvelles possibilités. Les services de données en tant que service et les marchés de données sont bien établis (lien externe à ibm.com) pour créer de la valeur à partir d’initiatives basées sur l’analyse des données, le big data et la business intelligence. Mais peu d’organisations ont opéré le changement stratégique nécessaire pour gérer les « données comme un produit ». Cette gestion des données consiste à appliquer les pratiques de développement de produits aux données. Les entreprises hautement performantes et fondées sur les données ont créé de nouveaux modèles économiques, des partenariats utilitaires et amélioré les offres existantes grâce à la monétisation des données, qui contribue à plus de 20 % à la rentabilité de l’entreprise (lien externe à ibm.com).
La clé est de traiter les données comme un actif stratégique avec une approche produit centrée sur l’utilisateur, où ce nouveau produit peut être consommé par un large éventail d’applications. Les organisations renforcent la confiance dans leurs données et leur IA en faisant preuve de transparence et d’éthique, en reconnaissant la confidentialité des données, en respectant les réglementations et en assurant la sécurité et la protection des données.
Les produits de données sont des données assemblées provenant de sources pouvant répondre à un ensemble de besoins fonctionnels et pouvant être regroupées en une unité consommable. Chaque produit de données dispose de son propre environnement de cycle de vie dans lequel ses données et ses ressources d’IA sont gérées dans un data lakehouse dédié. La flexibilité dans la collecte des données est rendue possible lorsque les lakehouses de produits se connectent à de nombreuses sources et ingèrent des données provenant de celles-ci, faisant appel à de nombreux protocoles technologiques différents. De plus, en gérant le produit de données comme une unité isolée, il peut bénéficier d’une flexibilité et d’une portabilité en termes d’emplacement (cloud privé ou public) en fonction des contrôles de sensibilité et de confidentialité établis pour les données. IBM watsonx.data offre une flexibilité de connectivité et l’hébergement de data lakehouses de produits de données basés sur Red Hat OpenShift pour un déploiement en cloud hybride ouvert.
Les architectures de maillage de données sont désormais considérées comme un moyen rentable de fournir des produits de données à divers types de terminaux, avec un suivi détaillé et fiable de l’utilisation, des mesures des risques et de la conformité, ainsi qu’une sécurité renforcée. Un ou plusieurs produits de données sont fournis via le maillage et consommés par une application utilisateur final sous forme de transaction vérifiable.
Ainsi, une entreprise active sur les marchés financiers peut proposer un produit fournissant des données de marché en temps réel et un autre proposant des actualités liées à la finance. Un consommateur peut créer une application d’aide à la décision exploitant ces deux produits et proposer des options de trading basées sur les prix et l’actualité politique ou environnementale.
Le développement d’une capacité dépend de votre aptitude à « relier les points » pour vos parties prenantes. Il s’agit d’une chaîne d’approvisionnement allant de vos sources de données brutes à l’échange transparent et traçable de valeur lorsqu’un actif de données est consommé dans une expérience utilisateur final.
Pour ce faire, vous pouvez développer un cadre de solution pour la monétisation des données qui intègre :
Les données brutes qui alimentent la monétisation des données proviennent de trois catégories de sources : les systèmes d’entreprise, les données externes et les données personnelles. Les produits de données sont assemblés à partir de vues opérationnelles et analytiques des données de l’entreprise et des clients, qui peuvent être combinées avec des jeux de données publics (pas nécessairement gratuits). Les données personnelles constituent une vue importante des données d’entreprise et publiques qui doit être gérée correctement par une organisation. Lorsqu’une demande de « droit à l’oubli » (lien externe à ibm.com) est invoquée, elle s’étend de la source de données brutes à la cible du produit de données.
Les produits de données se présentent sous de nombreuses formes, notamment des jeux de données, des programmes et des modèles d’IA. Ils sont conditionnés et déployés pour être consommés en tant que service, et il peut exister plusieurs types de services pour un même produit. Les types de consommation de services les plus courants sont le téléchargement, l’API et le streaming.
Prenons l’exemple d’un client qui a intégré un jeux de données ESG disparates de son entreprise dans un nouvel ensemble de données. Ses services de données consistaient en un téléchargement complet du jeu de données et une API autour des données, qui pouvait être interrogée pour obtenir des données ESG sur la base du symbole boursier d’une entreprise.
La monétisation des données consiste à tirer profit de la valeur des données. Le consommateur de services de produits de données doit être en mesure de trouver et d’évaluer un produit, de le payer, puis d’invoquer un ou plusieurs points de terminaison du service pour le consommer. En fonction du modèle économique de l’utilisateur, celui-ci peut consommer ce service pour son propre usage dans le cadre de ses capacités, ou dans le cadre de conditions de licence adaptées afin de créer un produit en aval ou une expérience client à l’aide du produit de données pour générer ses propres revenus.
Les options de consommation d’un utilisateur varient. L’approche traditionnelle consistait pour le fournisseur de produits de données à distribuer ses grands jeux de données uniformisés directement aux clients ou sur plusieurs marchés de données. Pour les API, ils pouvaient les intégrer dans les écosystèmes de catalogues de chaque catalogue cloud hyperscaler. Pour les modèles d’IA et les jeux de données associés, ils pouvaient envisager d’utiliser une place de marché telle que Hugging Face (lien externe à ibm.com). Ces dispositions de consommation commencent désormais à devenir un moyen complexe, fédéré et moins rentable de maximiser les profits tirés des revenus des transactions et des abonnements.
Grâce au cadre de solution de monétisation des données, le rendement maximal peut provenir du fait qu’un fournisseur de produits de données devienne une entreprise de SaaS de données. Le cadre définit une architecture de référence qui intègre un ensemble de technologies et de produits, notamment les produits données et IA d’IBM.
La mise en œuvre tout au long du cycle de vie couvre :
Une extension supplémentaire de cette capacité SaaS consiste pour le fournisseur de produits de données à offrir également un environnement de création multi-locataires et multi-utilisateurs. Plusieurs parties collaborent dans leurs propres espaces de développement, employant les services de produits de données sur la plateforme dans leurs offres, puis les hébergeant pour que leurs clients puissent s’en servir.
De nombreuses entreprises ont mis en place des systèmes logiciels matures dotés de fonctions de machine learning et d’apprentissage profond pour alimenter leurs processus métier et leurs offres clients. L’IA générative n’a fait qu’accélérer les options en matière de conception de produits de données, de cycle de vie et de gestion opérationnelle.
Les développeurs de plateformes et leurs opérateurs peuvent utiliser des modèles d’IA pour concevoir des outils. Les créateurs peuvent utiliser ces outils pour découvrir ou apprendre des données dans les systèmes métier et le domaine public. Les outils de génération de code « copilote » (par exemple, watsonx Code Assistant) construisent et maintiennent les automatisations et créent des expériences basées sur le langage naturel pour les opérations ou le service client. Ils s’ajoutent aux pratiques établies d’utilisation de l’AIOps et des analyses avancées concernant les fonctions financières et les risques.
Les propriétaires de produits de données et de services peuvent innover grâce aux outils d’IA générative. Ils peuvent enrichir l’assemblage des jeux de données avec des données synthétiques générées et créer de nouvelles analyses des sources de données, ce qui permet d’éliminer les données aberrantes et les anomalies. La qualité des données intégrées dans les produits de données en est améliorée. L’IA générative peut être utilisée pour développer des classifications spécifiques aux produits de données et des bases de connaissances de jeux de données, ainsi que pour créer des modèles d’IA spécifiques à une entreprise ou à un domaine afin de les proposer comme produits.
L’IA générative d’entreprise commence à s’orienter vers les types de modèles et les approches d’entraînement adaptés. Plus important encore, elle s’intéresse à la fiabilité et à la transparence des jeux de données sur lesquels ces modèles sont entraînés, ainsi qu’à la situation juridique en matière d’indemnisation lors de leur utilisation.
Les propriétaires de produits de données qui créent ou intègrent de tels modèles doivent tenir compte de la fiabilité et de la transparence lors de la conception de l’échange de valeur. Grâce à watsonx.ai, la feuille de route d’une entreprise en matière de monétisation des données peut tirer parti de modèles tels qu’IBM Granite pour garantir sa transparence et son indemnisation.
Les produits de base qui peuvent être employés pour concevoir la plateforme sont IBM Cloud Pak for Data et IBM Cloud Pak for Integration. Leurs composants permettent le développement de produits et de services de données destinés à la consommation des utilisateurs finaux à l’échelle de la production. La solution watsonx.data ajoute des capacités de lakehouse pour les produits de données et watsonx.ai ajoute le développement avancé de modèles d’IA générative.
Ces produits et des workflows d’automatisation prédéfinis aident à créer une expérience de service de monétisation des données cohérente. Conçue pour fonctionner sur Red Hat OpenShift, cette solution offre l’avantage d’une plateforme évolutive qui peut être créée une seule fois, déployée sur diverses infrastructures privées sur site et dans le cloud public, et exécutée comme un service unique et cohérent.
Grâce à cette infrastructure de solution IBM, les entreprises peuvent passer à l’utilisation des données comme un atout stratégique et injecter de l’innovation dans leur modèle économique grâce à la technologie d’IA d’entreprise.
