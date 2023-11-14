Comment accélérer votre stratégie de monétisation des données grâce aux produits de données et à l’IA

Selon McKinsey dans la Harvard Business Review (lien externe à ibm.com), un seul produit de données d’une banque nationale américaine alimente 60 cas d’utilisation dans des applications métier, ce qui a permis d’éliminer 40 millions de dollars de pertes et de générer 60 millions de dollars de revenus supplémentaires par an. Dans le secteur public, Transport for London (lien externe à ibm.com) fournit des données gratuites et ouvertes à travers 80 flux de données alimentant plus de 600 applications et contribuant à hauteur de 130 millions de livres sterling à l’économie londonienne.

La monétisation des données ne se limite pas à la « vente de jeux de données » (lien externe à ibm.com) ; il s’agit d’améliorer le travail et les performances commerciales en tirant davantage parti des données. Les initiatives internes de monétisation des données mesurent l’amélioration de la conception des processus, l’orientation des tâches et l’optimisation des données utilisées dans les offres de produits ou de services de l’entreprise. Les opportunités de monétisation externes permettent à différents types de données dans divers formats de devenir des actifs informationnels qui peuvent être vendus ou dont la valeur peut être enregistrée lorsqu’ils sont utilisés.

Pour créer de la valeur, il faut agir sur les données. La réalisation de cette valeur est l’activité qui garantit un avantage économique apporté par la valeur créée et qui contribue au chiffre d’affaires de l’entreprise (lien externe à ibm.com).