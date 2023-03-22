L’eau non comptabilisée (ou non facturée – « NRW » en anglais) est un type de gaspillage. Il s’agit de l’eau qui a été produite mais qui est « perdue » avant d’atteindre l’utilisateur. La Banque mondiale estime que quelque 45 millions de mètres cubes d’eau sont perdus chaque jour en raison de problèmes tels que les fuites et les ruptures de canalisations, ce qui représente une valeur totale de plus de 3 milliards de dollars par an. Le simple fait de réduire de moitié la quantité d’eau non comptabilisée dans les pays en développement permettrait d’approvisionner en eau potable environ 90 millions de personnes.

La première étape pour réduire ces pertes consiste à savoir où elles se produisent, et c’est là que les solutions de durabilité d’IBM sont utiles. Par exemple, IBM Maximo Application Suite intègre diverses sources d’informations provenant de capteurs IdO (Internet des objets), de systèmes SCADA (supervisory control and data acquisition) et de données d’inspection visuelle, et utilise l’IA en vue de détecter les anomalies dans les canalisations ou les pompes. Si la pression du système chute et que les niveaux de débit augmentent, les opérateurs reçoivent une alerte en temps réel les informant qu’une canalisation a éclaté. Maximo est également efficace pour détecter les changements mineurs qui indiquent des fuites ou des dysfonctionnements mineurs dans les équipements de pompage.

Une autre façon de réduire l’eau non comptabilisée consiste à mieux gérer l’état général des réseaux de distribution d’eau. De nombreuses municipalités et entreprises exploitent des infrastructures dont les composants sont vieillissants. Même dans les pays développés, les canalisations d’eau et d’égouts peuvent rester en service pendant plus d’un siècle. Pour entretenir ces réseaux, les entreprises programment souvent des travaux de maintenance de routine en fonction de l’âge des composants. Cependant, les canalisations les plus anciennes d’un réseau ne sont pas nécessairement celles qui sont en plus mauvais état.

Maximo, ainsi que IBM TRIRIGA Application Suite, permettent de surveiller et de gérer les infrastructures hydrauliques et fournissent des informations prédictives pour prendre des décisions plus éclairées. Maximo est livré avec des outils prêts à l’emploi spécialement conçus pour le secteur de l’eau afin de prédire les problèmes susceptibles de survenir à partir de l’analyse des KPI. Grâce à une gamme d’outils d’analyse prédictive personnalisés, les ingénieurs et les opérateurs peuvent bénéficier d’une meilleure visibilité sur l’intégrité de leurs infrastructures et réduire les incidents liés aux pertes d’eau. Les entreprises de services publics peuvent également éviter les dépenses liées à la maintenance inutile d’infrastructures qui fonctionnent parfaitement bien.

Afin d’améliorer l’accès à l’eau potable pour tout le monde, IBM s’engage à continuer à mettre sa technologie au service de cette cause. Cette année, la nouvelle promotion de notre programme mondial à impact social bénévole, IBM Sustainability Accelerator, mettra à profit les technologies et l’expertise d’IBM dans le but de déployer des solutions innovantes de gestion de l’eau. IBM cherchera à soutenir des projets qui contribuent à améliorer l’accès équitable à l’eau potable pour tout le monde, à améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, à accroître l’efficacité de l’utilisation de l’eau dans tous les secteurs, à protéger et à restaurer les écosystèmes liés à l’eau, à améliorer la gestion de l’assainissement et à réduire le nombre de personnes souffrant de pénurie d’eau, entre autres objectifs.