Un rapport des Nations unies publié en 2021 révèle que 2,3 milliards de personnes vivent dans des pays soumis à un stress hydrique qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, devrait s’aggraver dans certaines régions en raison du changement climatique et de la croissance démographique.
Pour préserver la vie sur Terre, nous devons protéger l’état de nos ressources en eau et consommer de manière efficace, notamment en réduisant au minimum le gaspillage dans la distribution de l’eau. Ces tâches nécessitent divers équipements, ressources et personnes. Chez IBM, nous avons une grande expérience dans l’utilisation de la technologie pour rassembler des données et des systèmes afin d’apporter notre contribution. Nous savons comment connecter et contextualiser les informations provenant de diverses sources, et comment tirer parti de l’IA pour traduire ces données en informations exploitables, susceptibles de faire une réelle différence dans la résolution de défis de durabilité tels que ceux-ci.
Nos solutions de durabilité permettent aux entreprises de combiner les données et les informations issues de l’IA afin de mieux gérer et optimiser leurs opérations. Grâce à une technologie basée sur les données, nous les aidons à réduire le gaspillage et à protéger nos précieuses ressources en eau afin de répondre aux besoins des générations actuelles et futures.
L’eau non comptabilisée (ou non facturée – « NRW » en anglais) est un type de gaspillage. Il s’agit de l’eau qui a été produite mais qui est « perdue » avant d’atteindre l’utilisateur. La Banque mondiale estime que quelque 45 millions de mètres cubes d’eau sont perdus chaque jour en raison de problèmes tels que les fuites et les ruptures de canalisations, ce qui représente une valeur totale de plus de 3 milliards de dollars par an. Le simple fait de réduire de moitié la quantité d’eau non comptabilisée dans les pays en développement permettrait d’approvisionner en eau potable environ 90 millions de personnes.
La première étape pour réduire ces pertes consiste à savoir où elles se produisent, et c’est là que les solutions de durabilité d’IBM sont utiles. Par exemple, IBM Maximo Application Suite intègre diverses sources d’informations provenant de capteurs IdO (Internet des objets), de systèmes SCADA (supervisory control and data acquisition) et de données d’inspection visuelle, et utilise l’IA en vue de détecter les anomalies dans les canalisations ou les pompes. Si la pression du système chute et que les niveaux de débit augmentent, les opérateurs reçoivent une alerte en temps réel les informant qu’une canalisation a éclaté. Maximo est également efficace pour détecter les changements mineurs qui indiquent des fuites ou des dysfonctionnements mineurs dans les équipements de pompage.
Une autre façon de réduire l’eau non comptabilisée consiste à mieux gérer l’état général des réseaux de distribution d’eau. De nombreuses municipalités et entreprises exploitent des infrastructures dont les composants sont vieillissants. Même dans les pays développés, les canalisations d’eau et d’égouts peuvent rester en service pendant plus d’un siècle. Pour entretenir ces réseaux, les entreprises programment souvent des travaux de maintenance de routine en fonction de l’âge des composants. Cependant, les canalisations les plus anciennes d’un réseau ne sont pas nécessairement celles qui sont en plus mauvais état.
Maximo, ainsi que IBM TRIRIGA Application Suite, permettent de surveiller et de gérer les infrastructures hydrauliques et fournissent des informations prédictives pour prendre des décisions plus éclairées. Maximo est livré avec des outils prêts à l’emploi spécialement conçus pour le secteur de l’eau afin de prédire les problèmes susceptibles de survenir à partir de l’analyse des KPI. Grâce à une gamme d’outils d’analyse prédictive personnalisés, les ingénieurs et les opérateurs peuvent bénéficier d’une meilleure visibilité sur l’intégrité de leurs infrastructures et réduire les incidents liés aux pertes d’eau. Les entreprises de services publics peuvent également éviter les dépenses liées à la maintenance inutile d’infrastructures qui fonctionnent parfaitement bien.
Afin d’améliorer l’accès à l’eau potable pour tout le monde, IBM s’engage à continuer à mettre sa technologie au service de cette cause. Cette année, la nouvelle promotion de notre programme mondial à impact social bénévole, IBM Sustainability Accelerator, mettra à profit les technologies et l’expertise d’IBM dans le but de déployer des solutions innovantes de gestion de l’eau. IBM cherchera à soutenir des projets qui contribuent à améliorer l’accès équitable à l’eau potable pour tout le monde, à améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, à accroître l’efficacité de l’utilisation de l’eau dans tous les secteurs, à protéger et à restaurer les écosystèmes liés à l’eau, à améliorer la gestion de l’assainissement et à réduire le nombre de personnes souffrant de pénurie d’eau, entre autres objectifs.
En plus de réduire au minimum le gaspillage d’eau, nous devons également protéger la qualité des ressources en eau. Par exemple, depuis 10 ans, IBM travaille avec le Rensselaer Polytechnic Institute et la Lake George Association, un groupe de défense des lacs à but non lucratif, au lac George, dans le nord de l’État de New York. Notre objectif commun est de surveiller les changements anthropiques du lac, c’est-à-dire les changements environnementaux influencés directement ou indirectement par les humains. Le projet utilise un système sophistiqué de capteurs IdO, d’IA, de technologies d’analyse et de modèles informatiques prédictifs pour brosser un tableau détaillé, en temps réel et continu, de la qualité et du mouvement de l’eau. Lorsqu’un problème de santé et de sécurité publique survient, comme une prolifération d’algues nuisibles, qui peut rendre l’eau impropre à la consommation pour les humains et les animaux, ce projet nous aide à en comprendre la cause.
Au lac George, les scientifiques et ingénieurs d’IBM Research ont mis au point une plateforme intégrée permettant de visualiser et d’analyser presque tous les aspects importants du lac et du bassin versant qui l’entoure. Cette plateforme a recueilli des données météorologiques détaillées auprès d’IBM avec une résolution de 330 mètres et à intervalles de 10 minutes, notamment : la température, les précipitations, la vitesse du vent, la pression atmosphérique et le rayonnement solaire. Les données sont ensuite intégrées à un modèle hydrologique contenant des informations sur les précipitations et la fonte des neiges, afin que l’équipe puisse comprendre le débit et la direction de l’eau qui s’écoule dans le lac. Ces données combinées alimentent à leur tour un modèle hydrodynamique, qui explique comment l’eau se déplace à l’intérieur du lac lui-même.
Le résultat de ce travail est une image de l’évolution de la physique, de la chimie et de la biologie du lac, depuis l’augmentation des niveaux de chlorure causée par le ruissellement du sel de déneigement utilisé sur les routes environnantes, jusqu’à la présence de nutriments provenant des fosses septiques, des stations d’épuration des eaux usées et des engrais qui pourraient contribuer aux proliférations d’algues nuisibles. L’équipe utilise ensuite des modèles informatiques pour calculer comment ces altérations peuvent être inversées grâce à de meilleurs contrôles et conseille la municipalité locale sur les bonnes pratiques à adopter pour les résoudre. En réponse aux modèles qui ont montré la résilience du lac, c’est-à-dire sa capacité à retrouver des conditions plus vierges si le ruissellement salin était réduit, la Lake George Association a lancé la Lake George Road Salt Reduction Initiative.
La technologie open source a déjà été appliquée à d’autres lacs du pays, notamment le lac Chautauqua dans l’ouest de l’État de New York et le lac Skaneateles dans la région des Finger Lakes, également dans l’État de New York.
La réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies en matière d’eau et d’assainissement pour tous d’ici 2030 pose des défis importants, et nécessite autant de bonnes idées et de collaboration que possible, avec l’aide de la technologie. Heureusement, la collecte des données nécessaires pour évaluer nos progrès par rapport aux objectifs de durabilité est de plus en plus une priorité pour les entreprises et les gouvernements, et la technologie a permis non seulement d’améliorer la compréhension des données, mais aussi d’accroître leur transparence. Ces connaissances et cette nouvelle transparence font qu’entreprises, gouvernements et communautés locales peuvent s’associer d’une nouvelle manière grâce à une prise de décision plus holistique qui répond à leurs besoins collectifs.
Par exemple, à Melbourne, en Australie, l’autorité publique chargée de protéger et de gérer les principales ressources en eau de la ville, Melbourne Water, traite environ 90 % des eaux usées dans ses stations d’épuration est et ouest. L’une des principales dépenses de Melbourne Water est sa consommation d’énergie, nécessaire pour soutenir ses activités de gestion de l’eau. Sa consommation d’énergie représente environ la moitié des émissions totales de carbone du secteur de l’eau de l’État. Consciente du lien entre l’eau et l’énergie, Melbourne Water utilise IBM Envizi ESG Suite pour gérer de manière proactive son portefeuille de données énergétiques transactionnelles et éliminer les difficultés liées à la conservation des données et à la production de rapports qui entravent l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la réalisation des objectifs de durabilité.
Désormais, les parties prenantes de Melbourne Water ont un accès direct à une source unique de données pour tous les indicateurs énergétiques et d’émissions de l’entreprise. Grâce aux outils de reporting Envizi et à l’exploitation de la valeur des données pour soutenir ses efforts en matière de durabilité, Melbourne Water a pu se concentrer sur la protection de l’approvisionnement public en eau et la satisfaction des besoins de ses clients, tout en réduisant son incidence opérationnelle sur le climat.
Alors que les communautés du monde entier sont confrontées à de nombreux problèmes importants, IBM s’engage depuis plus de 50 ans en faveur de la responsabilité environnementale. Comme l’indique son rapport ESG 2021, IBM considère le leadership environnemental comme un impératif stratégique à long terme, comme en témoigne aujourd’hui notre volonté de continuer à fixer des objectifs ambitieux et à appliquer nos technologies pour accélérer la mise en place de solutions aux défis environnementaux mondiaux. Par exemple, dans le cadre de nos 21 objectifs en matière de durabilité, l’objectif d’IBM en matière de conservation de l’eau est de réduire chaque année les prélèvements d’eau dans les grands sites IBM situés dans des régions soumises à un stress hydrique.
À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau cette année, nous mettons en avant ces exemples pour montrer comment l’application de la technologie à la résolution des défis les plus urgents, tels que la crise mondiale de l’eau, peut nous aider à réaliser des progrès significatifs et tangibles vers la réalisation de nos objectifs de durabilité.
