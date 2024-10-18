Comment les partenariats stratégiques transforment la manière dont les entreprises adoptent et développent l’IA

L’intelligence artificielle (IA) est devenue un outil indispensable pour les entreprises, mais la clé pour réaliser tout son potentiel réside dans la collaboration. Selon Deloitte, 94 % des chefs d’entreprise estiment que l’IA est cruciale pour leur réussite future. Cependant, de nombreuses entreprises se heurtent encore à des obstacles pour développer l’IA, notamment le manque d’expertise en interne, la gestion des risques liés à l’IA et la garantie de pratiques éthiques en matière d’IA.

Au lieu de s’appuyer uniquement sur des solutions internes, les entreprises établissent de plus en plus de partenariats avec des innovateurs externes en matière d’IA, des fournisseurs de cloud et des instituts de recherche. Ces collaborations permettent aux entreprises d’accéder à des technologies de pointe et à une expertise tout en réduisant les coûts et les risques.

Grâce à des collaborations avec des fournisseurs de cloud, des leaders du secteur et des innovateurs en matière d’IA, les entreprises peuvent déployer des solutions d’IA évolutives, éthiques et spécifiques à leur secteur d’activité. Voici 5 manières dont les partenariats stratégiques aident les entreprises à déployer des solutions d’IA, à atteindre l’évolutivité et à surmonter les défis spécifiques à leur secteur.