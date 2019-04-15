Le big data n’est pas forcément un défi pour les petites et moyennes entreprises (PME). L’accès, le stockage et l’exploration des big data peuvent être effectués par des entreprises de toutes tailles. L’afflux de données provenant de capteurs, de fichiers audio et vidéo en continu, du web et des médias sociaux augmente le volume, la vitesse et la variété des données. Cela signifie, pour les PME qui sont bien préparées, de nouvelles opportunités de découvrir des informations et de dégager de la valeur.
Exploiter le big data, des jeux de données d’une taille ou d’un type dépassant la capacité des bases de données relationnelles traditionnelles à capturer, gérer et traiter ces données, sera essentiel pour adopter de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), le machine learning et l’Internet des objets (IdO).
Une meilleure gestion des big data peut aider les PME à découvrir des tendances cachées, des corrélations et des informations fondées sur les données. Elles peuvent également réaliser des analyses prescriptives et prédictives en temps quasi réel et permettre une prise de décision pour l’avenir. De ce fait, les PME peuvent concurrencer plus efficacement à la fois leurs concurrents de taille similaire et les grandes entreprises qui tirent déjà parti de ces technologies… et cette réalité est peut-être plus proche que beaucoup ne le pensent. Si les PME sont confrontées à des défis uniques en matière de big data, une nouvelle solution peut les aider à les relever.
Les PME sont confrontées à trois défis majeurs lorsqu’elles tentent de tirer parti du big data :
IBM a conçu un mini-dispositif pour aider les PME à relever ces défis. Vous connaissez peut-être déjà la technologie Netezza d’IBM, qui a été constamment améliorée au cours des 20 dernières années. Vous connaissez peut-être aussi la gamme IBM® Integrated Analytics System (IAS) basée sur Netezza, qui combine du matériel haute performance et un moteur de requête de base de données conçu pour le traitement massivement parallèle, l’entreposage et l’analyse de données.
Aujourd’hui, il existe une version miniature de l’IAS qui constitue un point de départ idéal pour les PME en croissance dans un large éventail de secteurs, notamment la banque, les services financiers, le transport et l’expédition. Comme le reste de la gamme de dispositifs IAS, le modèle mini est en mesure d’exécuter de nombreuses requêtes, en particulier des requêtes moyennes et complexes, et fournir des résultats rapidement. Au lieu d’attendre des informations provenant de systèmes peu performants, les PME pourront exploiter le Spark intégré du mini IAS et agir sur les nouvelles informations au moment où elles ont le plus de chances d’avoir un impact.
La simplicité du mini IAS et ses exigences administratives minimales conviennent également aux PME qui ont besoin d’un entrepôt de données analytiques (lien externe à ibm.com) et qui ne disposent pas d’une grande équipe responsable de l’administration de leur environnement informatique. Il intègre un système de gestion de base de données, un serveur, un stockage et des capacités d’analyses avancées en un seul système. Il est également préréglé et ne nécessite qu’une maintenance continue minimale, de sorte que les PME puissent commencer à utiliser ses capacités entièrement optimisées dès le début, sans se noyer sous des mises à jour futures. De plus, le mini IAS n’utilise pas d’index, ce qui simplifie encore la configuration et la mise en œuvre par rapport à la plupart des entrepôts de données traditionnels.
Les PME qui souhaitent gagner de la place seront également heureuses d’apprendre que le mini IAS peut être installé en rack. Si vous souhaitez transférer des workloads vers le cloud, sachez que ce dispositif est compatible avec le cloud grâce au moteur IBM Common SQL Engine (CSE). Le CSE inclut des services intégrés de virtualisation des données favorisant une compatibilité robuste des applications et une intégration des données, aidant vos applications à fonctionner dans le cloud ou sur site avec des référentiels transactionnels, d’entrepôts ou de data lake. Le CSE peut également fournir des services de sécurité, de gouvernance et de gestion en plus de ses capacités primaires de circulation des données.
Le mini IAS offre rapidité, simplicité et une valeur exceptionnelle aux PME qui cherchent à utiliser le big data à leur avantage dans des secteurs de plus en plus concurrentiels. Pour en savoir plus et voir comment un dispositif pourrait s’intégrer à votre propre architecture, planifiez un entretien individuel gratuit avec l’un de nos experts en dispositifs d’entrepôts de données.
