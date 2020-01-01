Comment les prévisions saisonnières peuvent affecter votre activité de vente au détail

Les changements de saison peuvent sérieusement affecter le marché de la vente au détail. Lorsque les températures grimpent ou chutent, les consommateurs modifient leurs habitudes d’achat et il est essentiel de préparer votre entreprise à tout ce qui peut arriver. Une des meilleures façons de le faire est de comprendre les prévisions saisonnières et comment elles peuvent affecter votre activité.
Une fois que vous avez une bonne compréhension des prévisions saisonnières, vous pouvez apprendre à les utiliser à votre avantage. Retrouvez ci-dessous une analyse plus détaillée de l’impact des conditions météorologiques sur le secteur de la vente au détail et de la manière dont l’utilisation des prévisions saisonnières peut minimiser les risques liés aux conditions météorologiques tout en stimulant les ventes.
Les conditions météorologiques peuvent avoir sur votre entreprise des répercussions que vous ne soupçonnez peut-être pas, et vous y préparer est indispensable. Un changement dans les prévisions, qu’il soit soudain ou attendu, pourrait entraîner une baisse de vos ventes.
Ainsi, si les températures augmentent, les ventes de produits peuvent être affectées, ou vous pouvez vous attendre à une augmentation de la demande d’eau en bouteille, de crème solaire ou de spray anti-moustiques. En anticipant les conditions météorologiques, vous serez en meilleure position pour approvisionner les rayons avec les bons produits, baisser les prix si nécessaire et informer les clients.
Même si votre entreprise est prête à affronter le trimestre, tout ne se passera pas comme prévu. Des prévisions de températures exceptionnellement chaudes ou froides peuvent nuire aux plans que vous avez peut-être déjà mis en place.
Il est également important de noter les effets que les conditions météorologiques peuvent avoir sur le processus d’expédition. La pluie, le verglas ou la neige peuvent entraîner des retards dans les délais de livraison.
Si vous disposez à l’avance des données météorologiques, vous pouvez minimiser les risques que les conditions météorologiques peuvent avoir sur votre entreprise.
Connaître les prévisions et comprendre comment vous y préparer peut vous aider à éviter les difficultés courantes telles que :
Dans le secteur de la vente au détail, la satisfaction du client est primordiale. Les expériences client négatives donneront une mauvaise image de la marque. Elles doivent donc être une priorité pour éviter que cela ne se produise. Tout en vous efforçant d’offrir une expérience client positive et satisfaisante, vous améliorerez non seulement votre activité, mais vous inciterez aussi les consommateurs à renouveler l’expérience.
L’utilisation de données météorologiques pour créer un plan pour les obstacles potentiels est un excellent moyen de satisfaire les clients. Minimiser les risques liés aux conditions météorologiques est toujours un défi en raison des variables inconnues auxquelles vous pouvez être confronté, mais il est impératif d’avoir un plan pour tous les scénarios possibles.
Travailler avec une prévision hebdomadaire n’est pas idéal, mais des options plus avancées s’offrent à vous. Prenons l’exemple des prévisions saisonnières. Les prévisions saisonnières peuvent vous fournir des informations sur la façon de vous préparer pour les semaines ou les mois à venir.
Les prévisions saisonnières et sous-saisonnières (lien externe à ibm.com) de The Weather Company peuvent vous aider à planifier les changements de marché susceptibles d’affecter votre rentabilité dans des délais de 3 à 5 semaines, de 1 à 4 mois et de 5 à 7 mois. Grâce à ces informations, vous pouvez être en mesure de stimuler les ventes au lieu de les voir chuter.
Une solution de prévision saisonnière peut émettre des prévisions basées sur les conditions météorologiques anticipées des trois prochains mois, tandis que la solution de prévision sous-saisonnière peut être mise à jour chaque semaine. Ces deux solutions peuvent être utilisées dans le secteur de la vente au détail.
L’examen et la compréhension des prévisions saisonnières vous permettront de placer les produits sur les étagères en fonction de la prévision saisonnière. Cela signifie également que vous pouvez retirer des produits des rayons ou réduire les prix pour vous débarrasser de vos anciens stocks.
Les conditions météorologiques peuvent avoir un impact négatif sur vos ventes si vous laissez la nature suivre son cours. Cependant, lorsque vous pouvez prédire les risques, vous pouvez compter sur un résultat positif. En tenant compte des prévisions, vous aurez un avantage concurrentiel et stimulerez les ventes, quelle que soit la saison.
