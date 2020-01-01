Comment les prévisions saisonnières peuvent affecter votre activité de vente au détail

Les conditions météorologiques peuvent avoir sur votre entreprise des répercussions que vous ne soupçonnez peut-être pas, et vous y préparer est indispensable. Un changement dans les prévisions, qu’il soit soudain ou attendu, pourrait entraîner une baisse de vos ventes.

Ainsi, si les températures augmentent, les ventes de produits peuvent être affectées, ou vous pouvez vous attendre à une augmentation de la demande d’eau en bouteille, de crème solaire ou de spray anti-moustiques. En anticipant les conditions météorologiques, vous serez en meilleure position pour approvisionner les rayons avec les bons produits, baisser les prix si nécessaire et informer les clients.

Même si votre entreprise est prête à affronter le trimestre, tout ne se passera pas comme prévu. Des prévisions de températures exceptionnellement chaudes ou froides peuvent nuire aux plans que vous avez peut-être déjà mis en place.

Il est également important de noter les effets que les conditions météorologiques peuvent avoir sur le processus d’expédition. La pluie, le verglas ou la neige peuvent entraîner des retards dans les délais de livraison.