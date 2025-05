Comment les entreprises modernes utilisent les données IdO pour stimuler l’innovation

Peu de technologies modernes ont autant captivé l’imagination collective que le développement récent de l’Internet des objets (IdO). Le terme, inventé en 1999 par l’innovateur Kevin Ashton, décrit un vaste monde interconnecté d’objets qui partagent des informations via Internet, permettant aux appareils connectés d’effectuer des tâches de manière autonome.1

Aujourd'hui, grâce à la diffusion de la Technologie 5G, les appareils IdO sont partout. Qu'il s'agisse de véhicules, d'appareils électroménagers, de drones, de satellites et même d'usines de fabrication entières, les capteurs intégrés collectent et partagent des données sur des réseaux ultra-rapides, permettant à des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA) et le cloud computing de prospérer. Selon Forbes, le nombre d'appareils IdO a plus que doublé ces dernières années, passant de 10,3 milliards en 2018 à 25 milliards en 2025.2

Cependant, les performances de nombreuses applications IdO reposent sur un océan de big data que les entreprises doivent collecter et stocker en toute sécurité pour que les applications puissent fonctionner. Des usines de fabrication entièrement automatisées aux villes et réseaux énergétiques plus intelligents, les appareils IoT génèrent plus de données que les entreprises ne savent quoi en faire.

C'est là que l'edge computing entre en jeu , une technologie qui offre aux entreprises une plus grande flexibilité dans la façon dont elles traitent les données générées par les appareils IdO. L’edge computing est un cadre informatique distribué qui permet de traiter les données plus près de leur source, c’est-à-dire à « la périphérie » des réseaux rapides qu'elles traversent. Cela permet de réduire les problèmes de latence et de bande passante qui sont courants lorsque les données IdO sont traitées dans des centres de données centralisés.