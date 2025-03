Comment IBM Instana Observability participe à sécuriser le SLA d’un SI

« Lors du démarrage d’un projet IBM Instana Observability, le premier point consiste à faire l’inventaire des perturbations métiers liées à des soucis de performance applicative et d’infrastructure IT », explique Patrice Besnard.

Une fois les difficultés des métiers collectées, il sera possible de décider comment déployer IBM Instana Observability et selon quel périmètre. Cette phase d’analyse permettra également de déterminer quels KPI devront être remontés dans le tableau de bord de la solution pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes de performance applicative.

Pour résoudre les problématiques détectées par IBM Instana Observability, il est essentiel de revoir en profondeur l’organisation des équipes chargées de traiter les incidents IT. « IBM Instana Observability va faire remonter des alertes en temps réel et en plus grand nombre. Pour y répondre, il est indispensable de mettre en place des ressources et des procédures adaptées. Ceci ne pourra être réalisé sans un soutien actif du CTO et un engagement de la DSI. »

Les projets restent courts. Ils durent en moyenne une vingtaine de jours, comprenant le déploiement de la solution et des agents nécessaires à la couverture du périmètre choisi, la mise en place du tableau de bord et des KPI, et la formation des utilisateurs leur permettant d’être autonomes sur la solution. IBM Instana Obervability accélère drastiquement son déploiement grâce à la découverte automatique et en continu par les agents de toutes les technologies présentes sur le nœud observé.

Au besoin, un contrat de support spécifique permettra d’assister les utilisateurs dans le déploiement de nouveaux agents et le ‘fine-tuning’ de la solution.