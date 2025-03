Pour les entreprises, il est crucial de se positionner en tant que créateurs de valeur GenAI afin de réussir leur transformation. L’entreprise peut créer de la valeur en améliorant ses produits et services, en optimisant ses processus internes ou encore en offrant des expériences personnalisées et percutantes pour ses clients. L’adoption de nouvelles technologies, comme la GenAI, engendre de l’incertitude. Cette nouveauté conduit à une absence de stratégie cohérente dans 60% des organisations [9]. Pour surmonter ces défis, il est indispensable de devenir un GenAI Value Creator, en adoptant une approche proactive et centrée sur la création de valeur avec l’IA générative.

Mais comment peuvent-elles accomplir cela ? Tout d’abord, les entreprises doivent développer une compréhension approfondie des besoins et des attentes de leurs clients, ainsi que des défis spécifiques de leur secteur d’activité. En utilisant les capacités prédictives de l’IA générative, elles peuvent anticiper les tendances du marché et proposer des solutions innovantes qui répondent aux besoins émergents.

De plus, les entreprises doivent investir dans le développement des compétences internes nécessaires à l’exploitation efficace de la GenAI. Cela implique de former les employés aux technologies émergentes, de favoriser une culture d’innovation et d’expérimentation, et de promouvoir la collaboration entre les équipes. En créant un écosystème interne favorable à l’innovation, les entreprises peuvent mobiliser tout leur potentiel pour créer de la valeur avec la GenAI.

Enfin, les entreprises doivent adopter une approche centrée sur l’humain dans leur utilisation de la GenAI. En plus de se concentrer sur l’automatisation des processus, elles doivent chercher à augmenter la capacité des individus à prendre des décisions éclairées en s’appuyant sur l’analyse des données produites par l’IA générative. En plaçant les besoins et les intérêts des personnes au cœur de leur stratégie GenAI, les entreprises peuvent créer des solutions qui améliorent véritablement la vie de leurs clients et de leurs employés.

Dans ce contexte, il est donc important que les entreprises se concentrent sur trois dimensions clés afin de réussir cette transformation et de se positionner en tant que créateurs de valeur :

• Organisation et compétences : adapter l’organisation et développer les compétences nécessaires pour intégrer et exploiter la GenAI efficacement.

• Données et plateformes : collecter, gérer et utiliser les données de manière optimale, en s’appuyant sur des plateformes adaptées pour maximiser la valeur créée par l’IA générative.

• Risque et gouvernance : mettre en place une gouvernance solide et gérer les risques associés à l’adoption de la GenAI pour assurer une mise en œuvre réussie et durable.