Quels indicateurs clés pour mesurer la gouvernance de l’IA ?

Pour commencer, voici une histoire à propos de l’un de mes clients de longue date, un grand service de police. Ce client se distinguait par sa culture de tous les autres clients rencontrés précédemment. Lorsque nous avons commencé à travailler avec les membres du comité de gouvernance de l’IA du service de police, nombre d’entre eux se demandaient pourquoi ils étaient là.

S’ils possédaient tous une vaste expertise du maintien de l’ordre, ils ne connaissaient pas grand chose en matière d’intelligence artificielle (IA) ou de machine learning (ML). « Pourquoi avez-vous besoin de moi au sein de ce comité de gouvernance ? », demandaient-ils.

Nous avons donc commencé par expliquer pourquoi ils étaient là et combien leur avis et leur expertise étaient importants dans le domaine concerné. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous avons dû expliquer pourquoi ils étaient nécessaires. Ils devaient comprendre que ce qu’ils apportaient à ces solutions d’IA était essentiel pour que l’IA suive le bon chemin. Pour que la mise en œuvre de l’IA soit une réussite, il est impératif de mettre l’humain au premier plan.

Nous avons établi le lien avec eux en leur démontrant précisément que le plus difficile pour réussir dans l’IA n’était pas d’ordre technique, et que leur expertise des forces de police était un atout inestimable. Ces personnes comprennent les données, le contexte dans lequel elles ont été collectées et les relations entre les points de données, ce qui permet de créer, de maintenir et de gouverner la bonne IA de manière responsable.

Certaines des tactiques que nous avons utilisées étaient des exercices de design thinking issus du guide de conception de l’IA d’IBM. Ces exercices de design thinking abordent des questions telles que :

Avons-nous les bonnes personnes parmi nous ?

Quel est le principal problème que nous tentons de résoudre ?

Disposons-nous des données adéquates et d’une compréhension de ces dernières suffisante, au sens des experts, pour concrétiser ce projet d’IA ?

Quels principes d’IA tactiques doivent être reflétés dans nos systèmes d’IA pour gagner la confiance du public ? Et comment définir les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles nécessaires à la mise en œuvre de ces principes ?

Quels sont les effets imprévus de ces modèles d’IA ?

Comment aborderiez-vous l’atténuation des risques de manière intentionnelle ?

Pour quels profils élaborons-nous ce projet ?

Quelles informations devons-nous communiquer sur l’utilisation prévue et non prévue de cette IA ?

Ce travail introspectif doit être réalisé dans un environnement qui privilégie l’humilité et l’inclusivité, la sécurité psychologique et qui inclut des personnes ayant des expériences de vie variées. Le résultat de ce travail est que les équipes disposent enfin du langage dont elles ont besoin depuis longtemps. Cela leur permet de communiquer clairement aux concepteurs ou acheteurs ce qui doit être développé ou acquis pour organiser de manière responsable des solutions d’IA.