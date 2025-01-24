L’importance de la cybersécurité dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ne cesse de croître à mesure que le secteur agroalimentaire se numérise. Avec l’essor de l’agriculture intelligente, une cyberattaque peut impacter directement les phases de culture et de récolte. Outre les processus de production et de distribution, une cyberattaque peut également impacter la sécurité alimentaire. Par exemple, elle pourrait perturber les systèmes de contrôle de la température des aliments pendant la production, entraînant ainsi une contamination.

La cybersécurité est particulièrement importante dans ce secteur, car un problème dans un segment peut rapidement se propager dans le monde entier. En raison de la complexité du processus d’acheminement des denrées alimentaires de la ferme à la table, une seule vulnérabilité dans une petite entreprise peut avoir un impact majeur sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire. De plus, de nombreuses entreprises agroalimentaires dépendent fortement de fournisseurs tiers.

« L’un des problèmes posés par les attaques de ransomware est qu’elles peuvent avoir des conséquences pour les fournisseurs ou les partenaires de l’entreprise victime, en plus de l’impact direct sur l’entreprise victime elle-même. Compte tenu de la nature intégrée et interconnectée des secteurs alimentaire et agricole, une perturbation d’une entreprise aura probablement un effet en cascade », selon le rapport Farm to Table Ransomware de Food Ag ISAC.

Par exemple, de nombreuses chaînes de magasins embauchent des vendeurs pour transporter les produits des entrepôts vers les magasins. Une cyberattaque contre l’entreprise de transport peut entraîner l’arrêt de systèmes critiques, ce qui signifie que les denrées alimentaires n’arrivent pas comme prévu et que les rayons sont vides.

« Les attaques visant les fournisseurs, les distributeurs ou les prestataires de services logistiques peuvent entraîner des retards dans la livraison des produits, des pénuries ou l’introduction de produits contrefaits. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent avoir des conséquences considérables, affectant non seulement la rentabilité des entreprises, mais aussi la disponibilité des denrées alimentaires et l’augmentation des prix pour les consommateurs », rapporte le magazine Food Safety.

Selon Forbes, l’agent spécial du FBI Gene Kowel a déclaré lors du symposium sur les menaces agricoles organisé par le FBI en août dans le Nebraska : « Le risque cybernétique et la menace pour la sécurité nationale qui pèsent sur les exploitations agricoles, les ranchs et les installations de transformation des aliments augmentent de façon exponentielle. Les menaces évoluent, devenant plus complexes et sévères. » Il a également déclaré que les quatre principales menaces auxquelles fait face le secteur agricole sont les attaques par ransomware, les logiciels malveillants étrangers, le vol de données et de propriété intellectuelle ainsi que le bioterrorisme affectant la production alimentaire et l’approvisionnement en eau. De plus, il a averti que des entités étrangères tentent activement de déstabiliser le secteur agricole américain.