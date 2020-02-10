L’industrie du jeu a évolué à partir de débuts modestes. Ceux d'entre nous qui sont assez âgés pour se souvenir d'avoir joué à Super Mario sur une console de jeu 16 bits savent à quel point ces secteurs simplistes ont évolué pour devenir un entrepôt de jeux de réalité virtuelle captivants et riches en émotions, qui récompensent la précision et la planification.
Des jeux tels que les champs de bataille de PlayerUnconnu (PUBG) sont des jeux en ligne massivement multijoueurs (MMO), dans lesquels les personnages des joueurs sont personnalisés en fonction de leur propre personnalité et doivent donc vivre dans un monde équitable. Toute injustice envers le personnage a une incidence sur le joueur lui-même. Les personnages ne peuvent pas mourir comme Mario, ils ne visent pas un objectif lointain comme une princesse dans un château. Ces jeux comportent des enjeux émotionnels élevés et sont très proches de la dynamique de la vie réelle.
La plupart de ces jeux sont diffusés en ligne (lien externe à ibm.com) et les joueurs utilisent des actifs virtuels comme des Ressources du monde réel pour atteindre des objectifs spécifiques et établir leur supériorité. Le jeu vidéo est rapidement devenu un sport mondial. C'est secteur à 138 milliards de dollars américains (lien externe à ibm.com) en 2019.
À mesure que le secteur se développe, de nouveaux problèmes sont apparus. Ces problèmes n'existaient pas il y a dix ans puisque les jeux n'étaient pas proches de la réalité (lien externe à ibm.com). Avec les casques de réalité virtuelle (VR) et les capacités de diffusion en continu de données 5G, ces problèmes doivent être résolus avant qu’ils ne freinent la croissance de ce secteur géant.
La plupart de ces obstacles sont liés au manque de transparence et de confiance entre les développeurs de jeux et les joueurs. Les jeux comportent souvent une économie interne. Cette économie est entièrement contrôlée par les développeurs. Les utilisateurs veulent également de l'équité et de la transparence en ce qui concerne les transactions et la propriété des actifs.
La blockchain a été un atout pour de nombreux secteurs qui manquaient de responsabilité. Au cœur de cette technologie réside la capacité de créer un environnement sans confiance qui facilite les transactions immuables entre deux inconnus sur l'Internet.
La Blockchain fournit essentiellement un grand livre transparent décentralisé qui est stocké de manière cryptographique sur différents nœuds répartis dans le monde entier. Aucune entité ne contrôle le réseau, aucune base de données ne peut être attaquée ou piratée, et il n'est pas possible d'inverser les transactions une fois qu'elles ont été effectuées. Le faible coût des transactions facilite le transfert d'argent ou de tout autre actif tokenisé à travers le monde. Ces transactions ne passent par aucun intermédiaire et se font donc en temps quasi réel.
La blockchain résout certains des principaux problèmes des secteurs du jeu d'aujourd'hui. Examinons certains de ces problèmes et comment la blockchain peut les résoudre :
L'une des évolutions des jeux modernes est l'utilisation d'actifs pour accomplir les missions. Il faut des armes, des accessoires, des environnements, des voitures, des avions, des personnages et de l’art. Les jeux modernes dépendent de ces actifs qui sont rares et peuvent être achetés avec de l'argent réel en tant qu'achat dans le jeu ou gagnés au fur et à mesure que le joueur progresse dans le jeu.
Les jeux doivent être neutres pour que les joueurs puissent travailler dur ou dépenser leur argent pour acquérir ces actifs. Cependant, il n’y a actuellement ni responsabilité ni transparence. Puisque ces actifs sont virtuels, les développeurs de jeux pourraient en produire une quantité illimitée ou manipuler le marché en les fournissant à certains joueurs. Il doit y avoir transparence et vérifiabilité.
La blockchain permet la tokenisation de ces actifs et la création de marchés décentralisés d'actifs de jeu. Comme le registre est ouvert à tous pour consultation et vérification, ceci renforce le facteur confiance. Les joueurs peuvent également se rendre sur les marchés décentralisés pour acheter des actifs virtuels à un prix équitable sur la base d'un carnet d'ordres ouvert.
L’une des propriétés de ces actifs qui les rend précieux est la rareté. Cependant, avec la configuration actuelle, il est impossible pour un joueur de savoir à quel point une plaque d'armure en Kevlar est rare. Si ces assets sont émis sur une Blockchain, les joueurs peuvent facilement Verify la quantité totale sur le registre de blocs. Ceci accroît la confiance et, par conséquent, la valeur du marketplace lui-même.
Les plateformes de jeux sont hébergées sur des serveurs centralisés et les transactions sont souvent effectuées sur des mobiles ou des ordinateurs de bureau sans mesures de sécurité adéquates. De plus, les actifs détenus sur des comptes de jeu sont susceptibles d'être volés. Ils ne sont pas aussi sécurisés que nos comptes bancaires, quelle que soit la valeur d’un compte de jeu.
La Blockchain est connue pour être le moyen le plus sûr de stocker de la valeur. Ils sont conçus pour être impossibles à pirater. Le stockage des actifs de jeu numériques sur une blockchain améliorerait la sécurité d'un joueur qui a travaillé dur pour les récupérer.
Les blockchains peuvent également stocker de la valeur sous forme de jetons non fongibles (link resides outside ibm.com) ou NFT. Ce sont des tokens qui représentent une valeur unique. Les jeux possèdent des actifs uniques et collectionnables. Ces actifs sont très précieux. Les NFT pourraient être utilisés pour représenter ces objets et les rendre faciles à magasin dans un portefeuille, moins coûteux à vendre et à échanger sur un marché ouvert.
Actuellement, les actifs numériques sont échangés dans le jeu ou sur des échanges tels que Wax, OpenSea et RareBits. Ces échanges pourraient être plus transparents sur une bourse décentralisée sous forme de jetons. Payer pour ce type d'échange présente toujours des risques, tels que l'exposition à des escrocs ou l'achat de faux actifs. Les échanges décentralisés sur la blockchain résolvent ce problème.
Le jeu vidéo est un univers mondial. Des joueurs de différents pays jouent régulièrement ensemble à des jeux comme Counter-Strike. Comment transférer leurs actifs sans avoir à passer des jours à traiter les paiements et à surmonter les obstacles juridiques ?
La blockchain permettrait des paiements instantanés dans le monde entier. Ceci signifie qu'il n'y aurait aucune restriction.
L'intersection entre la blockchain et les jeux vidéo constitue un monde intéressant où la réalité réaliste est possible dans un monde virtuel. Grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la réalité virtuelle, ce monde a davantage de chances d’être intégré à notre expérience réelle que nous ne pouvons l’imaginer actuellement.
Nous assistons à une révolution dans le monde du jeu vidéo et de la blockchain. Ensemble, ils créeront un écosystème qui fonctionne de façon fluide, faisant de la blockchain l’acteur invisible en arrière-plan.
Nous convions occasionnellement des chefs de file de l’industrie, des experts du milieu universitaire et des partenaires à nous faire part de leurs opinions et aperçus sur les tendances actuelles de la blockchain sur le blog Blockchain Pulse. Bien que les opinions exprimées dans ces articles de blog soient les leurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM, ce blog s’efforce d’accueillir tous les points de vue.