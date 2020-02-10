La blockchain a été un atout pour de nombreux secteurs qui manquaient de responsabilité. Au cœur de cette technologie réside la capacité de créer un environnement sans confiance qui facilite les transactions immuables entre deux inconnus sur l'Internet.

La Blockchain fournit essentiellement un grand livre transparent décentralisé qui est stocké de manière cryptographique sur différents nœuds répartis dans le monde entier. Aucune entité ne contrôle le réseau, aucune base de données ne peut être attaquée ou piratée, et il n'est pas possible d'inverser les transactions une fois qu'elles ont été effectuées. Le faible coût des transactions facilite le transfert d'argent ou de tout autre actif tokenisé à travers le monde. Ces transactions ne passent par aucun intermédiaire et se font donc en temps quasi réel.

La blockchain résout certains des principaux problèmes des secteurs du jeu d'aujourd'hui. Examinons certains de ces problèmes et comment la blockchain peut les résoudre :

Vérifiabilité et transparence

L'une des évolutions des jeux modernes est l'utilisation d'actifs pour accomplir les missions. Il faut des armes, des accessoires, des environnements, des voitures, des avions, des personnages et de l’art. Les jeux modernes dépendent de ces actifs qui sont rares et peuvent être achetés avec de l'argent réel en tant qu'achat dans le jeu ou gagnés au fur et à mesure que le joueur progresse dans le jeu.

Les jeux doivent être neutres pour que les joueurs puissent travailler dur ou dépenser leur argent pour acquérir ces actifs. Cependant, il n’y a actuellement ni responsabilité ni transparence. Puisque ces actifs sont virtuels, les développeurs de jeux pourraient en produire une quantité illimitée ou manipuler le marché en les fournissant à certains joueurs. Il doit y avoir transparence et vérifiabilité.

La blockchain permet la tokenisation de ces actifs et la création de marchés décentralisés d'actifs de jeu. Comme le registre est ouvert à tous pour consultation et vérification, ceci renforce le facteur confiance. Les joueurs peuvent également se rendre sur les marchés décentralisés pour acheter des actifs virtuels à un prix équitable sur la base d'un carnet d'ordres ouvert.

Rareté vérifiable

L’une des propriétés de ces actifs qui les rend précieux est la rareté. Cependant, avec la configuration actuelle, il est impossible pour un joueur de savoir à quel point une plaque d'armure en Kevlar est rare. Si ces assets sont émis sur une Blockchain, les joueurs peuvent facilement Verify la quantité totale sur le registre de blocs. Ceci accroît la confiance et, par conséquent, la valeur du marketplace lui-même.

Sécurité

Les plateformes de jeux sont hébergées sur des serveurs centralisés et les transactions sont souvent effectuées sur des mobiles ou des ordinateurs de bureau sans mesures de sécurité adéquates. De plus, les actifs détenus sur des comptes de jeu sont susceptibles d'être volés. Ils ne sont pas aussi sécurisés que nos comptes bancaires, quelle que soit la valeur d’un compte de jeu.

La Blockchain est connue pour être le moyen le plus sûr de stocker de la valeur. Ils sont conçus pour être impossibles à pirater. Le stockage des actifs de jeu numériques sur une blockchain améliorerait la sécurité d'un joueur qui a travaillé dur pour les récupérer.

Objets de collection

Les blockchains peuvent également stocker de la valeur sous forme de jetons non fongibles (link resides outside ibm.com) ou NFT. Ce sont des tokens qui représentent une valeur unique. Les jeux possèdent des actifs uniques et collectionnables. Ces actifs sont très précieux. Les NFT pourraient être utilisés pour représenter ces objets et les rendre faciles à magasin dans un portefeuille, moins coûteux à vendre et à échanger sur un marché ouvert.

Échange d’actifs numériques

Actuellement, les actifs numériques sont échangés dans le jeu ou sur des échanges tels que Wax, OpenSea et RareBits. Ces échanges pourraient être plus transparents sur une bourse décentralisée sous forme de jetons. Payer pour ce type d'échange présente toujours des risques, tels que l'exposition à des escrocs ou l'achat de faux actifs. Les échanges décentralisés sur la blockchain résolvent ce problème.

Délai et coût d'une transaction

Le jeu vidéo est un univers mondial. Des joueurs de différents pays jouent régulièrement ensemble à des jeux comme Counter-Strike. Comment transférer leurs actifs sans avoir à passer des jours à traiter les paiements et à surmonter les obstacles juridiques ?

La blockchain permettrait des paiements instantanés dans le monde entier. Ceci signifie qu'il n'y aurait aucune restriction.