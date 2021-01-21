Comment l’automatisation alimentée par l’IA nous offre des capacités surhumaines

R : Prenons l’exemple de la santé. J’anime un nouveau podcast, The Art of Automation, et je viens d’interviewer le directeur du Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Nous avons discuté du temps que les médecins et les infirmières consacrent aux tâches administratives au lieu de tâches critiques comme l’établissement de diagnostics. L’IA moderne peut non seulement prendre en charge leurs tâches administratives, mais aussi améliorer considérablement leurs capacités de diagnostic, par exemple en les aidant à déterminer si une tache floue sur un scanner est un cancer ou non. Cette combinaison est extrêmement puissante : elle leur confère littéralement des capacités surhumaines.

Il en va de même pour les technologies de l’information. Les responsables informatiques souhaitent consacrer moins de temps aux problèmes mineurs et résoudre plus rapidement des situations critiques. Ils veulent également prévoir l’impact d’un changement avant qu’il ne se produise, afin de prévenir les problèmes en aval. L’IA peut les aider à atteindre tous ces objectifs.

Donc, quand je parle de devenir superhumain, il s’agit de devenir plus efficace, en laissant l’IA faire le travail banal pour libérer vos collaborateurs, puis en leur donnant les moyens d’acquérir de nouvelles capacités extraordinaires grâce à l’IA.

Après 2020, les entreprises savent qu’elles doivent faire le premier pas. La pandémie a considérablement accentué le besoin d’efficacité, mais s’arrêter là, c’est laisser filer une grande opportunité. Lorsque vous franchissez cette deuxième étape et que vous donnez à vos employés libérés le pouvoir de l’IA pour effectuer un travail à plus forte valeur ajoutée, vous obtenez une valeur d’automatisation qui est d’un ordre de grandeur plus élevé.