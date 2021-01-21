Comment l’automatisation alimentée par l’IA nous offre des capacités surhumaines

Jerry Cuomo, IBM Fellow directeur technique en charge de l’automatisation chez IBM, est reconnu pour son importante contribution au secteur des logiciels d’IBM, ce dernier ayant conçu des produits et des technologies qui ont profondément influencé la manière dont le secteur opère sur le World Wide Web. Jerry détient plus de 100 brevets américains dans des domaines tels que le cloud hybride, la blockchain, le traitement des transactions et l’intelligence artificielle. Il anime « The Art of Automation », un podcast qui s’intéresse à l’application de l’IA et de l’automatisation en entreprise.
R : Utiliser la technologie pour améliorer la vie des gens. Pouvoir rendre à la société ce qu’elle nous a donné est important. Faire de la technologie pour la technologie peut devenir ennuyeux. Changer le quotidien de quelqu’un, au travail comme à la maison, c’est ça qui me motive vraiment.
R : L’automatisation alimentée par l’intelligence artificielle modifie notre vie professionnelle en permettant de plus en plus aux personnes de mettre leur talent et leurs efforts au service d’un travail à forte valeur ajoutée. Les entreprises consacrent encore des milliards d’heures par an à des tâches répétitives et banales. L’IA peut alléger cette charge afin de laisser aux employés la possibilité de se concentrer sur des choses qui comptent vraiment. C’est ce que nous appelons « faire de la place pour briller ». Nous pouvons utiliser l’IA pour devenir des surhommes.
R : Prenons l’exemple de la santé. J’anime un nouveau podcast, The Art of Automation, et je viens d’interviewer le directeur du Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Nous avons discuté du temps que les médecins et les infirmières consacrent aux tâches administratives au lieu de tâches critiques comme l’établissement de diagnostics. L’IA moderne peut non seulement prendre en charge leurs tâches administratives, mais aussi améliorer considérablement leurs capacités de diagnostic, par exemple en les aidant à déterminer si une tache floue sur un scanner est un cancer ou non. Cette combinaison est extrêmement puissante : elle leur confère littéralement des capacités surhumaines.
Il en va de même pour les technologies de l’information. Les responsables informatiques souhaitent consacrer moins de temps aux problèmes mineurs et résoudre plus rapidement des situations critiques. Ils veulent également prévoir l’impact d’un changement avant qu’il ne se produise, afin de prévenir les problèmes en aval. L’IA peut les aider à atteindre tous ces objectifs.
Donc, quand je parle de devenir superhumain, il s’agit de devenir plus efficace, en laissant l’IA faire le travail banal pour libérer vos collaborateurs, puis en leur donnant les moyens d’acquérir de nouvelles capacités extraordinaires grâce à l’IA.
Après 2020, les entreprises savent qu’elles doivent faire le premier pas. La pandémie a considérablement accentué le besoin d’efficacité, mais s’arrêter là, c’est laisser filer une grande opportunité. Lorsque vous franchissez cette deuxième étape et que vous donnez à vos employés libérés le pouvoir de l’IA pour effectuer un travail à plus forte valeur ajoutée, vous obtenez une valeur d’automatisation qui est d’un ordre de grandeur plus élevé.
R : Oui. Du côté informatique comme du côté commercial, la plus grande idée fausse, c’est que l’automatisation alimentée par l’IA n’est réservée qu’aux data scientists. Ce n’est pas le cas. De notre point de vue, elle concerne tout le monde. L’IA rend l’automatisation avancée accessible à tous les utilisateurs professionnels.
R : IBM présente quatre atouts qui, à mon avis, sont indispensables.
Tout d’abord, nous adoptons les données non structurées. Sans IA avancée, l’automatisation se limite généralement aux processus structurés et aux données structurées. Pourtant, les entreprises ont beaucoup de données non structurées qui sont bruyantes et désordonnées. En utilisant l’IA et des technologies comme l’embedding de réseaux neuronaux, nous pouvons détecter des schémas et donner un sens à ces données non structurées. IBM possède des brevets dans son portefeuille spécifiquement pour cela, et nous sommes des maîtres dans l’art de mélanger les données structurées et les données non structurées. Nous pouvons donc automatiser bien plus de processus dans votre entreprise que les fournisseurs qui ne disposent pas de ces capacités avancées.
Ensuite, nous offrons une plateforme unique pour l’automatisation des entreprises et de l’informatique, alors qu’une grande partie du marché cloisonne ces deux domaines. Vous devez automatiser les deux pour être efficace. Notre plateforme utilise Watson Machine Learning et un cadre de traitement du langage naturel, déployé dans toute l’entreprise avec une technologie de cloud hybride de pointe. En bref, cela permet une excellente collaboration et un partage d’informations entre les personnes et les réseaux afin d’améliorer continuellement l’automatisation.
Enfin, nos systèmes extraient des données d’un écosystème exceptionnellement vaste et diversifié, ce qui permet aux entreprises de passer à une automatisation intelligente, prédictive et capable de prévenir les problèmes. Nous extrayons des enregistrements d’incidents, des journaux de modifications passées et des modèles de machine learning à partir de sources telles que Red Hat, ServiceNow, PagerDuty, GitHub et bien d’autres. Cela change la gestion des risques. Atteindre cette capacité proactive sans un écosystème de données aussi diversifié est impossible.
Nous ne vous obligerons pas à changer de plateforme cloud. De nombreuses entreprises utilisent cinq ou six clouds différents et ne souhaitent pas en changer. En tout ou en partie, nous exécuterons nos technologies d’IA et d’automatisation partout où se trouvent les données de nos clients, que ce soit sur IBM Cloud, Google Cloud ou Amazon. C’est un facteur de différenciation majeur pour IBM.
R : Nous aidons fréquemment les entreprises à réduire leurs délais de traitement de 90 %. Banco Popular en est un bon exemple ; ses équipes utilisent IBM® Robotic Process Automation pour gérer plus de 100 processus manuels, dont beaucoup sont complexes. Les tâches qui prenaient autrefois 10 minutes sont désormais effectuées en 10 secondes. Les employés de la banque ont rapidement compris qu’ils n’avaient pas besoin de devenir des experts en technologie, mais simplement d’apprendre à maîtriser les outils.
R : Non. C’est une autre idée fausse qui ne s’applique pas à l’automatisation intelligente. Le processus en deux étapes, utiliser l’IA pour libérer les employés de tâches de bas niveau et les réentraîner à des tâches beaucoup plus avancées, permet aux entreprises de retenir les employés tout en augmentant l’efficacité et les profits. Il est essentiel de communiquer ces informations de manière claire et ouverte aux employés tout au long du parcours d’automatisation.
IBM place l’impact humain de l’automatisation au cœur de chaque stratégie. L’objectif est toujours d’aider les travailleurs humains à être plus efficaces et à gagner du temps, car ils sont la seule source de réussite. À elle seule, l’IA d’aujourd’hui peut produire de bons résultats, mais notre expérience a prouvé que vous n’obtenez des résultats exceptionnels, ceux dont vous avez besoin pour vous démarquer de vos concurrents, que lorsqu’ils sont associés à un être humain. Je ne pense pas que cela puisse changer.
R : Oui, j’ai eu l’idée d’utiliser les trois points dans les messages textuels pour indiquer que la personne avec laquelle vous communiquez est en train d’écrire. C’était il y a de nombreuses années et je reçois encore des e-mails haineux à ce sujet.
