Les pirates informatiques peuvent utiliser l'IA pour mettre en évidence les vulnérabilités de différents produits MFT et demander à l'IA d'écrire du code pour exploiter ces failles. L’une des plus grandes faiblesses des anciens systèmes MFT est qu’ils reposent sur des règles pré-créés pour identifier les risques. Si un pirate informatique parvient à contourner ces règles, le système pourrait ne s'en apercevoir que lorsqu'il sera trop tard.

L'IA adopte une approche différente : elle peut analyser les événements en temps réel et apprendre à quoi ressemble un comportement « normal » lors des transferts de fichiers, et signaler tout ce qui ne correspond pas. Elle peut également détecter les codes d'événements signalés comme étant liés au piratage, tels qu'une adresse IP provenant d'une liste noire qui tente de se connecter, un certificat révoqué ou une attaque par déni de service (DoS). L'IA peut également détecter les téléchargements de fichiers sans restriction, comme ce qui s'est passé récemment avec un certain logiciel de transfert de fichiers.

Pour prendre un autre exemple, imaginons que votre système effectue normalement des transferts de fichiers pendant les heures ouvrables, mais soudainement une énorme quantité de données est transférée vers un lieu inconnu au milieu de la nuit. Un système MFT amélioré par l'IA n'attendrait pas que vous vous en rendiez compte. Il interromprait le transfert, enquêterait sur l'anomalie et appellerait votre équipe informatique pour prévenir une éventuelle violation de données. Ce type de défense proactive change la donne. Cela signifie que les entreprises peuvent réagir immédiatement aux menaces, plutôt que d'attendre que le mal soit fait.