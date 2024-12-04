Les fêtes de fin d'année sont la période la plus faste de l'année pour les ventes au détail, puisqu'elles représentent souvent un cinquième de l'ensemble des ventes au détail. Cette année, les ventes au détail aux États-Unis pourraient atteindre le chiffre record de 75 milliards d' USD entre le Black Friday et le Cyber Monday. Un nombre record de 183,4 millions de personnes prévoient de faire leurs achats en magasin et en ligne pendant le long week-end de Thanksgiving.

Pendant les fêtes, les clients ont de grandes attentes pour une livraison gratuite, ultra-rapide et une expérience fluide et fiable. Répondre à ces attentes est essentiel pour maintenir la fidélité et la satisfaction des clients.

Comment votre entreprise peut-elle s'assurer qu'elle est équipée pour faire face à cette augmentation soudaine de la demande tout en offrant une expérience d'achat transparente qui fidélise les clients ?