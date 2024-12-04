Les fêtes de fin d'année sont la période la plus faste de l'année pour les ventes au détail, puisqu'elles représentent souvent un cinquième de l'ensemble des ventes au détail. Cette année, les ventes au détail aux États-Unis pourraient atteindre le chiffre record de 75 milliards d' USD entre le Black Friday et le Cyber Monday. Un nombre record de 183,4 millions de personnes prévoient de faire leurs achats en magasin et en ligne pendant le long week-end de Thanksgiving.
Pendant les fêtes, les clients ont de grandes attentes pour une livraison gratuite, ultra-rapide et une expérience fluide et fiable. Répondre à ces attentes est essentiel pour maintenir la fidélité et la satisfaction des clients.
Comment votre entreprise peut-elle s'assurer qu'elle est équipée pour faire face à cette augmentation soudaine de la demande tout en offrant une expérience d'achat transparente qui fidélise les clients ?
La vente au détail pendant les fêtes de fin d'année présente plusieurs défis, notamment en raison du volume élevé de commandes, des délais serrés et des attentes accrues des clients. Un détaillant non préparé peut perdre de l'argent à cause de trois risques majeurs :
Les clients attendent désormais beaucoup de leur expérience d'achat, en particulier en ce qui concerne les cadeaux et les offres promotionnelles des fêtes de fin d'année. En fait, dans une enquête en ligne menée auprès d'adultes américains célébrant des vacances d'hiver, 86 % ont déclaré que la livraison des cadeaux dans les délais impartis était une priorité absolue.
Répondre à ces attentes n'est pas chose aisée, surtout lorsque les transporteurs sont confrontés à des goulets d'étranglement en termes de capacité, ce qui entraîne des retards et des délais non respectés. Lorsque de nombreux acheteurs se disputent les mêmes offres à durée limitée, le moindre retard ou une expérience sous-optimale peut entraîner frustration et déception.
Lorsqu'un détaillant ne parvient pas à répondre à des attentes élevées, il porte atteinte non seulement à la satisfaction du client, mais aussi à la réputation de la marque, aux ventes et à la fidélité à long terme de la clientèle. Dans la même enquête, 85 % des personnes interrogées ont déclaré ne plus vouloir faire leurs achats auprès d'un détaillant après une mauvaise expérience de livraison. Dans l'environnement actuel de la vente au détail, où les clients ont l'embarras du choix, les détaillants ne peuvent pas se permettre de prendre ce risque.
Les clients recherchent une visibilité en temps réel des stocks et des niveaux de stock précis. Si votre entreprise fait des promesses excessives et annule ensuite des commandes en raison d'une rupture de stock, vous créez un important déficit de confiance. Lorsqu'un article est en rupture de stock, les clients sont frustrés par les longs délais d'attente ou les commandes non honorées, ce qui entraîne un manque de satisfaction et des pertes de ventes potentielles. Les détaillants aux États-Unis et au Canada ont perdu 349 milliards de dollars de ventes en 2022 à cause des surstocks et des ruptures de stock.
Une fois la période de pointe des fêtes terminée, le flot de retours peut submerger les détaillants. En fait, 31 % des acheteurs prévoient l'inévitabilité des retours en mettant entre parenthèses l'achat de plusieurs cadeaux en sachant qu'ils pourront les retourner plus tard. Les enseignes doivent viser à réduire les retours en s’appuyant sur des promesses de stock plus précises. En veillant à ce que les niveaux de stock soient correctement reflétés, vous pouvez fixer les bonnes attentes pour les acheteurs, réduisant ainsi les risques d'annulation de commandes et de retours.
Pendant les fêtes de fin d’année, les enseignes sont souvent confrontées à un ensemble de défis qui entravent l’efficacité du traitement des commandes. Les systèmes de capture des commandes existants peuvent avoir du mal à évoluer, ce qui entraîne des ralentissements et des erreurs. Ces systèmes obsolètes manquent souvent de la flexibilité et de l’automatisation nécessaires pour gérer de grands volumes de commandes. Il est donc difficile pour les détaillants de répondre aux attentes en matière d'exécution rapide et précise des commandes, ce qui a un impact sur les ventes et la fidélité des clients pendant la période de pointe des fêtes. Les consommateurs exigent désormais des transactions fluides, efficaces et transparentes, avec une communication claire indiquant que leurs commandes ont été acceptées et qu'elles arriveront à temps. Les pannes de site web lors d'événements à forte affluence ou l'absence de confirmation de commande en temps voulu peuvent laisser les clients dans l'incertitude quant à l'exécution de leur achat.
Face aux attentes grandissantes des clients et à l’augmentation imprévisible des commandes, un système de gestion des commandes (OMS, Order Management System) moderne et robuste est essentiel à la réussite de votre entreprise en cette période de fêtes. Un bon système de gestion des commandes (OMS) peut rationaliser le traitement des commandes, optimiser la gestion des stocks et améliorer la communication avec les clients, tout en minimisant les erreurs et les retards pendant la période des achats.
Il est essentiel que les volumes de commandes soient traités à temps et transmis à l'entrepôt afin d'éviter les retards qui perturbent l'expérience des acheteurs. Les détaillants dépendent de la précision des appels API pour afficher la disponibilité des stocks en temps réel, afin que les acheteurs aient une idée précise de ce qu'ils peuvent acheter, ce qui renforce la confiance dans le détaillant.
Un système de gestion des commandes moderne affichera des KPI pour vous aider à suivre les volumes de commandes, en particulier pendant la période de pointe qui suit la fête de Thanksgiving, lorsque les acheteurs se précipitent sur les offres du Black Friday. Il capturera ces données en temps réel et fournira des informations immédiates sur divers KPI, tels que :
Voyons comment IBM Sterling OMS aide les détaillants pendant la saison des achats avec des données en temps réel sur le volume des commandes provenant de nos systèmes, avec des informations sur la performance des applications et la santé de l'infrastructure grâce à la plateforme d'observabilité Instana®.
Dans la capture d'écran, on constate un pic énorme dans les volumes de commandes pour le vendredi noir, avec 4,5 fois les volumes de commandes normaux par jour.
L'OMS s'adapte de façon fluide aux pics de commandes en gérant plus de 42 millions de lignes et une charge de 6 milliards d' appels API sur 7 jours (du 27 novembre au 3 décembre) et en enregistrant des vitesses de 180 commandes/seconde.
L'ampleur des appels d'API illustre la capacité d'IBM Sterling OMS à s'adapter pour garantir que les détaillants fournissent aux clients les informations précises et en temps réel dont ils ont besoin pour effectuer leurs achats pendant les fêtes de fin d'année.
Du côté des stocks, nos microservices ont géré 16 milliards de transactions au cours des 7 derniers jours (du 26 novembre au 3 décembre), à un taux de pointe de 62 000 transactions par seconde (TPS). En outre, l’impact de l’IA est démontré par 25 millions de lignes de commande optimisées avec notre moteur d’IA, ce qui signifie que ces commandes sont susceptibles d’augmenter la rentabilité pour les détaillants.
Vous constatez qu’un bon système OMS est capable de gérer les pics saisonniers de façon fluide tout en garantissant une rentabilité indispensable à la réussite des commerçants. Il aide à maintenir les marges en optimisant les stocks, en réduisant les erreurs et en améliorant la rapidité de livraison. Placer une plateforme flexible, composable et évolutive au cœur de votre architecture permet à votre entreprise de rester agile et réactive, stimulant la croissance et s’adaptant rapidement aux besoins changeants du marché et aux évolutions saisonnières.
Découvrez comment IBM Sterling OMS peut aider votre entreprise pendant les fêtes de fin d'année.
En partenariat avec Oracle et Accelalpha, nous explorons la manière dont les modèles d’IA agentique cloud pour chaînes d’approvisionnement facilitent l’automatisation, augmentent l’efficacité et accélèrent l’innovation.
Découvrez les opinions des PDG en matière de durabilité et comment ils l’intègrent à leur entreprise.
Impliquez vos fournisseurs et rationalisez vos calculs d’émissions de Scope 3 (catégorie 1) pour répondre aux exigences de reporting et optimiser les performances.
Utilisez les solutions de chaîne d’approvisionnement d’IBM pour atténuer les perturbations et mettre en place des initiatives résilientes et durables.
Créez des chaînes d’approvisionnement durables basées sur l’IA grâce aux services de conseil en chaîne d’approvisionnement d’IBM.
Créez des chaînes d’approvisionnement basées sur l’IA qui préparent votre entreprise au travail de demain, génèrent une plus grande transparence et améliorent l’expérience des employés et des clients.