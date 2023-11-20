Intégration des applications et des données de santé avec FHIR + HL7

Aujourd’hui, les professionnels de santé utilisent une grande variété d’applications et de données au sein d’un vaste écosystème de partenaires pour gérer leurs workflows quotidiens. L’intégration de ces applications et données est critique à leur succès, leur permettant de fournir des soins aux patients de manière efficace et efficiente.
Malgré les capacités modernes de transformation des données et d’intégration qui ont permis d’accélérer et de faciliter l’échange de données entre les applications, le secteur des soins de santé est resté à la traîne en raison de la sensibilité et de la complexité des données concernées. En fait, certaines données de santé sont encore transmises sous forme physique, ce qui empêche les fournisseurs de tirer parti de l’intégration et de l’automatisation.
HL7 (Health Level Seven) est un ensemble de normes internationales conçues pour relever ce défi. Introduits pour la première fois en 1989, les normes ont été créées par Health Level Seven International, un groupe de leaders en technologie et des soins de santé ayant pour objectif d’améliorer le workflow dans les hôpitaux. HL7 a fourni un ensemble standard d’attributs des patients et d’événements cliniques afin d’améliorer l’interopérabilité dans le domaine des soins de santé.
Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR) est la version la plus récente de HL7.
La spécification FHIR définit des normes pour l’échange de données de santé, y compris la manière dont les informations de santé peuvent être partagées entre différents systèmes informatiques, quel que soit leur mode de stockage. La norme FHIR décrit les éléments de données, les formats de messagerie et de document, ainsi qu’une interface de programmation d’application (API) pour l’échange de dossiers de santé électroniques (DSE) et de dossiers médicaux électroniques (DME). FHIR est open source et fournit des API ouvertes qui permettent un échange de données continu en temps réel.
FHIR permet aux patients de gérer facilement leurs soins, même s’ils consultent plusieurs prestataires dans différentes entreprises de santé et s’ils utilisent plusieurs plans (plusieurs payeurs utilisant plusieurs dossiers électroniques). En créant un dossier de santé personnel unifié et unique pour le patient qui intègre des données provenant de différents formats, les normes FHIR offrent une vue complète des informations relatives au patient afin d’améliorer la coordination globale des soins et l’aide à la décision clinique. Tout le monde bénéficie de solutions de santé plus efficaces, personnalisées, intégrées et rentables.
FHIR s’appuie sur des normes précédentes telles que HL7 Version 2 (V2) et HL7 Version 3 (V3) et utilise des normes web communes telles que les API RESTful, XML, JSON et HTTP. L’utilisation d’API REST rend FHIR plus efficace, car elle permet aux consommateurs de données de demander des informations à la demande, plutôt que de s’abonner à un flux qui partage toutes les données, qu’elles soient nécessaires immédiatement ou non (comme c’était le cas dans les versions antérieures de HL7).
L’API REST HL7 FHIR peut être utilisée avec des applications mobiles, des communications basées sur le cloud, le partage de données basé sur l’EHR, des communications en temps réel avec des serveurs, etc. Grâce à FHIR, les développeurs de logiciels peuvent développer des applications de santé standardisées basées sur un navigateur qui permettent aux utilisateurs d’accéder aux données cliniques depuis n’importe quel système de santé, quels que soient le système d’exploitation et les appareils utilisés.
FHIR est plus facile à apprendre et à mettre en œuvre que les versions précédentes et offre une interopérabilité prête à l’emploi. La norme FHIR permet également différentes approches architecturales qui peuvent être utilisées pour recueillir des informations à partir d’un système moderne ou d’héritage.
Bien que FHIR soit compatible avec les normes HL7 V2 et CDA, les entreprises devraient migrer vers FHIR pour profiter de la nouvelle orientation de l’échange de données d’information sur la santé. Cependant, de nombreux fournisseurs s’appuient toujours sur les versions précédentes de la norme HL7, ce qui laisse certaines équipes informatiques se demander s’ils doivent réécrire les applications existantes pour HL7 V2 ou les remplacer.
Notre solution d’intégration d’applications, IBM App Connect, a le pouvoir de transformer HL7 en FHIR de manière bidirectionnelle sans avoir besoin de réécrire des applications existantes. Il peut déplacer des données de santé d’un système à l’autre, y compris vers un dossier médical électronique (DSE) agissant en tant que serveur FHIR.
IBM App Connect for Healthcare est une version spécialisée d’IBM App Connect destinée au secteur de la santé. Il propose des modèles pré-créés qui assurent une transformation et un routage FHIR intelligents. Les modèles peuvent convertir FHIR dans n’importe quel autre format, ce qui crée des opportunités pour les entreprises de soins de santé de réaliser l’avantage de FHIR et de découvrir les dernières méthodes d’intégration, y compris les architectures axées sur les événements. Les fournisseurs de services informatiques de santé peuvent utiliser IBM API Connect pour étendre la portée de ces ressources FHIR pour de multiples cas d’utilisation avec la possibilité de créer, gérer, sécuriser et socialiser les API FHIR.
