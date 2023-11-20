Intégration des applications et des données de santé avec FHIR + HL7

FHIR s’appuie sur des normes précédentes telles que HL7 Version 2 (V2) et HL7 Version 3 (V3) et utilise des normes web communes telles que les API RESTful, XML, JSON et HTTP. L’utilisation d’API REST rend FHIR plus efficace, car elle permet aux consommateurs de données de demander des informations à la demande, plutôt que de s’abonner à un flux qui partage toutes les données, qu’elles soient nécessaires immédiatement ou non (comme c’était le cas dans les versions antérieures de HL7).

L’API REST HL7 FHIR peut être utilisée avec des applications mobiles, des communications basées sur le cloud, le partage de données basé sur l’EHR, des communications en temps réel avec des serveurs, etc. Grâce à FHIR, les développeurs de logiciels peuvent développer des applications de santé standardisées basées sur un navigateur qui permettent aux utilisateurs d’accéder aux données cliniques depuis n’importe quel système de santé, quels que soient le système d’exploitation et les appareils utilisés.

FHIR est plus facile à apprendre et à mettre en œuvre que les versions précédentes et offre une interopérabilité prête à l’emploi. La norme FHIR permet également différentes approches architecturales qui peuvent être utilisées pour recueillir des informations à partir d’un système moderne ou d’héritage.