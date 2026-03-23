Optimiser l’efficacité du recrutement grâce à l’IA

Les entreprises sont confrontées à un dilemme complexe : les outils permettant d’atteindre les candidats se sont multipliés, mais la capacité à prendre rapidement de bonnes décisions de recrutement semble toujours difficile à atteindre. Les postes restent vacants plus longtemps que nécessaire et les candidats qualifiés abandonnent en cours de processus. Ces inefficacités épuisent l’énergie des recruteurs, nuisent à l’image de marque de l’employeur et augmentent les coûts pour l’entreprise.

Selon Kim Morick, responsable RH axée sur l’IA chez IBM Consulting, les meilleurs talents ne restent en moyenne que 10 jours sur le marché. Les conséquences d’un processus de recrutement défaillant s’accumulent rapidement, surtout compte tenu du rythme des changements dans les environnements de travail actuels.

Une enquête menée par l’IBM Institute of Business Value auprès de 750 cadres a révélé que 87 % des dirigeants d’entreprise estiment qu’ils doivent disposer des bonnes personnes aux bons postes pour exploiter pleinement le potentiel d’un avenir fondé sur l’IA.

Deloitte a constaté que 93 % des travailleurs interrogés par l’organisation estiment qu’il est essentiel de dépasser le concept traditionnel de l’emploi pour assurer le succès de l’entreprise. À l’heure actuelle, la capacité d’adaptation peut être aussi importante que les compétences acquises précédemment, et l’agilité, tant pour les responsables du recrutement que pour le vivier de talents, est essentielle.

Une stratégie de recrutement efficace n’est pas une simple question de rapidité. Il s’agit de réduire les efforts inutiles et d’améliorer la qualité de la prise de décision tout au long du processus. « L’efficacité du recrutement ne consiste pas à accélérer un processus identique, explique Rob Enright, responsable mondial de l’acquisition de talents chez IBM Consulting. Il s’agit de prendre de meilleures décisions en s’appuyant sur des données plus claires et en éliminant le bruit. »