Optimiser l’efficacité du recrutement grâce à l’IA

Les entreprises sont confrontées à un dilemme complexe : les outils permettant d’atteindre les candidats se sont multipliés, mais la capacité à prendre rapidement de bonnes décisions de recrutement semble toujours difficile à atteindre. Les postes restent vacants plus longtemps que nécessaire et les candidats qualifiés abandonnent en cours de processus. Ces inefficacités épuisent l’énergie des recruteurs, nuisent à l’image de marque de l’employeur et augmentent les coûts pour l’entreprise.
Selon Kim Morick, responsable RH axée sur l’IA chez IBM Consulting, les meilleurs talents ne restent en moyenne que 10 jours sur le marché. Les conséquences d’un processus de recrutement défaillant s’accumulent rapidement, surtout compte tenu du rythme des changements dans les environnements de travail actuels.
Une enquête menée par l’IBM Institute of Business Value auprès de 750 cadres a révélé que 87 % des dirigeants d’entreprise estiment qu’ils doivent disposer des bonnes personnes aux bons postes pour exploiter pleinement le potentiel d’un avenir fondé sur l’IA.
Deloitte a constaté que 93 % des travailleurs interrogés par l’organisation estiment qu’il est essentiel de dépasser le concept traditionnel de l’emploi pour assurer le succès de l’entreprise. À l’heure actuelle, la capacité d’adaptation peut être aussi importante que les compétences acquises précédemment, et l’agilité, tant pour les responsables du recrutement que pour le vivier de talents, est essentielle.
Une stratégie de recrutement efficace n’est pas une simple question de rapidité. Il s’agit de réduire les efforts inutiles et d’améliorer la qualité de la prise de décision tout au long du processus. « L’efficacité du recrutement ne consiste pas à accélérer un processus identique, explique Rob Enright, responsable mondial de l’acquisition de talents chez IBM Consulting. Il s’agit de prendre de meilleures décisions en s’appuyant sur des données plus claires et en éliminant le bruit. »
Cette dynamique est particulièrement vraie dans un paysage de recrutement en constante expansion et saturé de plateformes. Alors que la technologie a permis aux candidats potentiels d’inonder les entreprises de CV via tous les canaux de recrutement, les équipes dédiées se sont tournées vers ces mêmes technologies pour les aider à faire le tri. Mais les déploiements technologiques visant à améliorer l’efficacité du recrutement doivent toujours s’accompagner de critères de réussite clairs. Selon M. Enright, la clé réside dans le fait de « concevoir d’abord le travail, puis d’appliquer la technologie ».
Selon lui, les entreprises tirent le meilleur parti de la technologie lorsqu’elles :
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Pour améliorer l’efficacité du recrutement, il faut renforcer plusieurs processus interdépendants, mais aucune mesure isolée ne peut remplacer la clarté. « La pratique la plus importante consiste à définir clairement ce qui compte réellement pour le poste, explique M. Enright. La plupart des inefficacités proviennent d’exigences exagérées et de la recherche de candidats ”pleinement formés” qui n’existent pas. »
L’inefficacité découle également de la surcharge de travail des équipes de recrutement. De nombreuses entreprises reçoivent des dizaines de milliers, voire des millions, de candidatures. L’IA aide de plus en plus les organisations à faire le tri, à rationaliser les processus de recrutement et à générer des informations fondées sur les données concernant les tendances en matière de recrutement.
Les stratégies essentielles pour améliorer l’efficacité du recrutement comprennent :
Les systèmes modernes de suivi des candidats (ATS), les outils de recherche de candidats assistés par l’IA et les plateformes d’entretien vidéo peuvent réduire considérablement le temps consacré aux tâches manuelles. Cependant, la technologie n’apporte de la valeur ajoutée que lorsqu’elle est utilisée de manière réfléchie. Un audit de l’environnement technologique actuel d’une entreprise peut améliorer les performances en veillant à ce que les recruteurs n’aient pas à composer avec des outils peu pratiques et en déployant des systèmes qui s’intègrent de façon fluide aux workflows existants.
Les outils d’IA améliorent de plus en plus le processus de recrutement en filtrant les CV, en recherchant des candidats et en personnalisant les suivis, ce qui permet aux recruteurs de se consacrer à des tâches davantage axées sur les relations.
Il peut être utile pour les entreprises de cartographier leurs processus actuels afin d’identifier les pertes de temps ou les étapes redondantes. Ainsi, nombre d‘entre elles organisent plusieurs séries d’entretiens ou exigent des candidatures longues alors que des processus plus courts pourraient donner des résultats similaires. Il en va de même pour les délibérations de l’équipe de recrutement, qui impliquent souvent plusieurs parties prenantes. « Créez des processus décisionnels plus simples et plus rapides, avec des responsables clairement identifiés », explique M. Enright.
En utilisant des technologies telles que l’IA pour évaluer les qualifications des candidats dès le début du processus, les entreprises peuvent réduire les processus fastidieux et minimiser le temps consacré aux premières présélections.
L’intuition seule ne constitue pas une stratégie de recrutement. Des entretiens structurés, des indicateurs standardisés et des grilles d’évaluation bien définies aident les équipes à prendre des décisions plus cohérentes. Au fil du temps, le suivi des embauches réussies peut aider les organisations à affiner leurs processus. Grâce aux outils d’analyse basés sur l’IA, les entreprises peuvent générer des informations détaillées sur les tendances de recrutement et identifier les critères qui prédisent la réussite dans des postes spécifiques.
Une mauvaise communication, tant en interne qu’en externe, est l’une des principales causes de retards dans le recrutement. Mettez en place des processus d’admission clairs dès le début de chaque recherche et définissez les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes. Assurez-vous que les candidats reçoivent des mises à jour honnêtes et en temps opportun. Un manque d’alignement et une mauvaise communication avec les candidats entraînent des entretiens inutiles et des efforts de recrutement répétés.
Les outils d’IA peuvent signaler de manière proactive les lacunes en matière de communication. Ils peuvent par exemple alerter les équipes de recrutement lorsqu’un candidat n’a pas donné de nouvelles pendant un certain nombre de jours ou rédiger des mises à jour personnalisées à l’échelle.
Les gains d’efficacité obtenus au détriment de la qualité des candidats ne sont pas de véritables gains ; l’objectif est de mettre en place un processus à la fois rapide et réfléchi. Cette approche nécessite d’investir du temps en amont pour définir clairement le poste et concevoir des entretiens qui permettent de recueillir les informations dont l’entreprise a besoin. Un vivier de candidats plus restreint, mieux sélectionné et en adéquation avec la culture d’entreprise est presque toujours plus efficace qu’un vivier vaste mais mal filtré.
L’IA aide les équipes à agir plus tôt et plus rapidement sur les meilleurs candidats en filtrant les indicateurs les plus susceptibles d’être corrélés à la réussite. Elle réduit également le nombre d’entretiens nécessaires sans sacrifier la qualité du vivier final.
Les recruteurs consacrent une part disproportionnée de leur temps à des tâches qui ne nécessitent pas de jugement humain : planification d’entretiens, envoi de mises à jour, collecte de retours d’expérience et publication d’offres d’emploi. L’automatisation de ces tâches libère les recruteurs pour qu’ils puissent se consacrer aux tâches qui exigent leur expertise.
L’IA est particulièrement adaptée à l’automatisation administrative, où elle peut gérer des tâches à haut volume basées sur des règles et permettre un gain de temps immédiat. Cependant, une automatisation excessive des processus de recrutement peut entraîner des interactions décousues et inefficaces ou la perte de signaux importants. Les entreprises qui réussissent exploitent l’IA et l’automatisation pour simplifier l’expérience de recrutement, et pas seulement pour l’accélérer.
De nombreuses entreprises se tournent par défaut vers le recrutement externe avant d’envisager sérieusement les candidats internes. Cette tendance peut s’avérer coûteuse : les recrues externes prennent généralement plus de temps à s’intégrer et nécessitent davantage de formation. « Examinez d’abord les candidats internes, conseille M. Enright. La voie la plus rapide se trouve souvent au sein de l‘entreprise. » Les candidats internes ont généralement déjà une bonne compréhension de la culture et des systèmes de l’organisation. Des programmes de mobilité interne solides améliorent également l’expérience des employés de manière plus générale, offrant un avantage concurrentiel significatif sur des marchés du talent restreints.
L’IA est utile pour analyser systématiquement les viviers de talents internes afin d’identifier les employés dont les compétences ou l’expérience en font des candidats viables pour les postes à pourvoir. Cette capacité s’applique même lorsque le poste actuel d’un employé ne le ferait pas apparaître dans une recherche traditionnelle.
La complexité des processus peut s’accroître avec le temps, mais si elle peut être un signe de rigueur, elle peut aussi masquer un manque de clarté sur ce qui compte vraiment. Chaque nouvelle étape du processus d’entretien ou de validation a été ajoutée pour une raison, mais l’effet cumulatif peut se traduire par un processus de recrutement qui prend des mois.
La simplification, tant au niveau de la candidature initiale que des entretiens, se traduit par un gain de rapidité et une expérience candidat plus positive. Grâce au déploiement stratégique de l’IA, les entreprises peuvent unifier les données de recrutement et automatiser les processus clés, ce qui se traduit par un parcours de recrutement plus simple et plus rapide.
En tant que collaboration entre recruteurs, responsables de l’embauche, des entretiens, RH et autres services, le recrutement est transversal par nature. Cependant, les processus ralentissent inévitablement lorsque ces parties prenantes opèrent en silos. La désignation d’un responsable clairement défini pour chaque étape du processus de recrutement est fondamental, tout comme la création de canaux de communication fluides entre les services.
L’IA peut faciliter la coordination en suivant les délais de commentaires, en signalant les approbations manquées et en permettant à chaque partie prenante d’avoir une visibilité sur toutes les étapes du processus de recrutement.
Recruter pour un poste mal compris, ou avec une vision limitée du poste, peut ralentir le processus et engendrer des conséquences désastreuses. Il est important, selon M. Enright, de comprendre le véritable travail. « Les entreprises se penchent rarement sur ce que signifie la réussite dans un poste donné, si bien que les exigences s’alourdissent de critères qui ne sont pas vraiment indispensables. » Pour y parvenir, note-t-il, les organisations doivent « éviter de confondre les compétences avec les traits de caractère, l’expérience ou les préférences ».
Une discussion approfondie sur la définition du poste avant la recherche de candidats, combinée à une vision globale des profils de candidats potentiels, est un investissement qui s’avère rentable. L’utilisation de l’IA pour cartographier les compétences et les postes au sein d’une entreprise peut aider les responsables du recrutement à mener des entretiens structurés et éclairés afin d’éviter tout décalage dès le début.
« Faites la distinction entre ce qui est nécessaire dès le premier jour et ce qui peut s’apprendre », explique M. Enright. Les descriptions de poste sont souvent une liste de souhaits plutôt qu’une véritable hiérarchisation des exigences, et certains responsables du recrutement peinent à faire preuve de créativité dans leur évaluation des compétences non techniques.
« Les équipes écartent trop souvent des candidats de qualité parce qu’il leur manque un élément précis et enseignable, au lieu de s’intéresser à leur adaptabilité, à leur parcours et à leur potentiel, ajoute-t-il. Elles négligent également la mobilité interne, les boucles de rétroaction et le fait que les rôles évoluent plus rapidement que les exigences utilisées pour les définir. »
L’IA peut analyser les descriptions de poste et les données historiques de recrutement pour distinguer quelles exigences énoncées étaient présentes chez les candidats retenus. Cette analyse fournit une base factuelle qui permet aux équipes de rédiger des exigences autour de ce qui compte vraiment.
« Les indicateurs pertinents se concentrent désormais sur la qualité des décisions, la clarté des rôles et l’adéquation à long terme, et pas seulement sur la rapidité, explique M. Enright. Les indicateurs traditionnels se concentrent sur l’activité, tandis que les indicateurs modernes se concentrent sur l’intelligence et la durabilité de votre processus de recrutement. » Selon lui, les variables mesurables les plus utiles pour évaluer l’efficacité du recrutement dans le monde du travail moderne sont les suivantes :
Plus instructif que le délai de pourvoi ou de recrutement, le délai de décision mesure le temps nécessaire entre la réception d’une candidature (ou la fin d’une étape d’entretien) et la prise d’une décision d’embauche. De longs intervalles entre les étapes peuvent indiquer un manque de coordination ou de clarté quant à l’autorité décisionnelle.
Si les exigences d’un poste changent de manière significative après le début du processus de recrutement, c’est le signe que le poste n’était pas bien compris dès le départ. Le suivi de la fréquence des changements dans les exigences du poste aide les entreprises à identifier les fonctions qui pourraient nécessiter davantage de soutien.
Le pourcentage de postes pourvus en interne a un double objectif : il mesure l’efficacité du recrutement et sert d’indicateur avancé de l’engagement des employés. Les entreprises qui pourvoient leurs postes en interne agissent plus rapidement et conservent un savoir-faire institutionnel précieux tout en préservant la culture d’entreprise à long terme.
Lorsque des candidats se retirent du processus avant de recevoir une offre d’emploi ou un refus, la raison de ce retrait peut constituer un indicateur essentiel à suivre. Les abandons dus à un décalage entre les attentes constituent des échecs évitables. Le suivi et la catégorisation systématiques des raisons pour lesquelles les candidats abandonnent le processus, qu’il s’agisse d’un décalage salarial ou d’une mauvaise compréhension du poste, peuvent constituer une source clé de données d’amélioration potentielle. Cet indicateur peut s’avérer plus utile que le taux d’acceptation des offres pour identifier les goulets d’étranglement dans le processus de recrutement.
Les performances d’un nouvel employé plusieurs mois après son embauche peuvent constituer une mesure plus fiable de la qualité du recrutement que l’impression initiale laissée par le candidat lors de l’entretien. Les entreprises qui comparent les performances des nouvelles recrues aux critères de recrutement peuvent identifier les étapes du processus qui prédisent la réussite et celles qui ont moins d’importance.
Une fois l’embauche effectuée, la comparaison de la description de poste initiale avec le profil du candidat retenu révèle dans quelle mesure les exigences étaient réalistes. Cet indicateur évalue directement à quel point les exigences reflètent les besoins réels du poste.
L’intelligence artificielle est de plus en plus omniprésente dans le recrutement, la sélection des CV et la planification des entretiens. « Mais la clé d’une mise en œuvre efficace est de comprendre ce à quoi la technologie est véritablement bien adaptée : l’IA est la plus utile lorsqu’elle aide les entreprises à voir plus clairement les postes et les talents, explique M. Enright, et non lorsqu’elle renforce des correspondances irréalistes. » De manière générale, l’IA apporte le plus de valeur lorsqu’elle :
Les outils alimentés par l’IA analysent les descriptions de poste et signalent les formulations qui pourraient être vagues ou incohérentes. Ils peuvent également aider les responsables des embauches et les recruteurs à réfléchir aux exigences réellement essentielles ou à analyser les indicateurs de réussite issus de postes précédents. Il en résulte des descriptions de poste plus ciblées et plus honnêtes, qui attirent les bons candidats.
L’une des applications les plus prometteuses de l’IA consiste à identifier les candidats dont les compétences sont proches des exigences énoncées, sans pour autant y correspondre exactement. Cette capacité est précieuse pour la mobilité interne, où l’IA met en avant des employés ayant développé des compétences pertinentes d’une manière qui pourrait ne pas être visible lors d’une simple recherche par qualifications.
Il en va de même pour les candidats externes qui n’étaient peut-être pas le profil idéal pour un poste spécifique. Dans un cas concret, une entreprise du secteur des médias a demandé aux candidats qui n’avaient pas été retenus initialement l’autorisation de conserver leurs informations dans une base de données. À l’aide de l’IA générative, l’entreprise a mis ces candidats en adéquation avec de nouvelles opportunités dès qu’elles se sont présentées.
L’IA peut aider les équipes de recrutement à faire la distinction entre les exigences nécessaires dès le premier jour et les compétences qui peuvent raisonnablement être développées dans le cadre du poste. En s’appuyant sur des modèles issus de postes et de secteurs similaires, l’IA peut susciter des discussions plus réalistes sur les exigences quotidiennes d’un poste et contribuer à éviter les spécifications excessives qui éliminent inutilement des candidats de qualité.
Les mises à jour de statut et la planification sont des tâches chronophages que l’IA et l’automatisation des workflows peuvent raisonnablement gérer sans intervention humaine. Cette évolution permet aux recruteurs de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée, leur permettant d’investir leur temps là où cela compte : les relations, l’évaluation des candidats et les partenariats stratégiques.
L’analytique pilotée par l’IA peut mettre en évidence des tendances dans les données de recrutement qui pourraient échapper à quelqu’un se concentrant sur une seule recherche. Quelles étapes sont constamment bloquées ? Quels postes sont régulièrement à pourvoir ? Ces informations permettent aux entreprises d’intervenir au bon moment et de manière ciblée.
En fin de compte, explique M. Enright : « L’IA améliore l’efficacité en réduisant le bruit et en élargissant intelligemment le vivier de candidats, et non en filtrant à la recherche de mystérieuses ”correspondance parfaites”. »
Les postes vacants ont un coût réel : perte de productivité, équipes surchargées et indicateurs clés de performance (KPI) non atteints. Les entreprises qui mettent en place des processus de recrutement véritablement efficaces reconnaissent que la rapidité est un effet secondaire plutôt que l’objectif.
« On oublie souvent que l’amélioration de l’efficacité du recrutement ne consiste pas seulement à accélérer le workflow, mais aussi à améliorer la qualité des décisions qui s’y prennent », explique M. Enright. Selon lui, la plupart des outils actuels peuvent accélérer le processus sans pour autant résoudre les défis fondamentaux au cœur du recrutement : évaluer l’attitude et les compétences d’un individu par rapport à ce qu’il appelle la « performance humaine dans le contexte futur ».
« Le simple fait d’accélérer les étapes ne rend pas la prédiction plus précise », ajoute M. Enright.
Pour repenser les processus de recrutement afin de mieux soutenir ce jugement complexe et d’améliorer la qualité des décisions d’embauche, M. Enright recommande de privilégier les dynamiques suivantes :
M. Enright ajoute : « L’efficacité s’améliore le plus lorsque les entreprises cessent d’essayer de perfectionner l’entonnoir et se dédient plutôt au renforcement du jugement à l’intérieur de celui-ci. »
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