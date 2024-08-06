Le risque caché des données fantômes et de l’IA fantôme entraîne des coûts de violation plus élevés

Les responsables de la sécurité ont l’habitude de raisonner en termes de défense en profondeur et de veiller à ce que leur pile de sécurité et leur architecture globale offrent résilience et protection. Bien que ce paradigme soit encore vrai aujourd’hui, il est peut-être temps de passer à la sécurité fondée sur les données. Cela signifie une gestion des données qui correspond aux cas d’utilisation actuels, et où les données sont l’actif central qui nécessite une protection tout au long de leur cycle de vie, de leur utilisation à leur élimination. L’édition 2024 du rapport sur le coût d’une violation de données présente des arguments solides en faveur d’un changement de paradigme en matière de sécurité des données.

Le rapport présente une étude portant sur les causes, les impacts financiers et la récupération à la suite de violations de données réelles dans 604 entreprises à travers le monde et 17 secteurs d’activité. Les résultats révèlent des tendances intéressantes qui peuvent aider à résoudre le casse-tête des données, notamment les impacts sur la sécurité, la vie privée, la gouvernance et la réglementation. Tous ces aspects font déjà apparaître des risques accrus liés à la précipitation à mettre en place de nouvelles initiatives d’IA générative et à leur commercialisation rapide, au détriment des considérations de sécurité. De manière alarmante, une récente enquête auprès de dirigeants sur la sécurité de l’IA générative a révélé que seulement 24 % des nouvelles initiatives comprennent un composant de sécurité.